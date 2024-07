UTA Edenred erweitert Mautbox UTA One® next auf die Slowakei

-Mit 18 Mautkontexten in 16 Ländern umfassendste EETS-Mautlösung am Markt

-Weitere Mautkontexte folgen in Kürze

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat seine interoperable Mautbox UTA One® next auf die Slowakei erweitert. Damit deckt die 4G-kompatible On-Board Unit (OBU) für den European Electronic Toll Service (EETS) jetzt 18 Mautkontexte in 16 Ländern Europas ab.

UTA Kunden können den Dienst ab sofort im UTA Service Center aktivieren. Das Update für das slowakische Mautsystem wird dann „over-the-Air“ auf die OBU aufgespielt.

„Die UTA One next ist unsere smarte Lösung für die schnelle und effiziente Abwicklung der Maut in Europa. Wir arbeiten konsequent an der Ausweitung ihres Leistungsumfangs, denn mit jedem neu hinzugefügten Mautkontext gestalten wir die Mobilität unserer Kunden noch einfacher“, sagt Olaf Schneider, Director Tolls & Business Services bei UTA Edenred.

Mit 18 Mautkontexten in 16 Ländern ist die UTA One next die aktuell umfassendste EETS-Lösung am Markt. Neben der Maut in der Slowakei wickelt die UTA One next auch die Mauten in Belgien (einschließlich Liefkenshoektunnel), Deutschland, Frankreich, Italien (einschließlich Fähren der Reederei Caronte), Österreich, Polen (A4, Katowice – Krakau und e-TOLL-Streckennetz), Ungarn, Bulgarien, Portugal, Spanien, Norwegen (einschließlich Fähren, Brücken, Tunnel und Autobahnen), Schweden (Brücken und Fähren), Dänemark (Brücken und Fähren) und der Schweiz (einschließlich Liechtenstein) ab. Die Updates der Mautkontexte Slowenien, Kroatien, Tschechien und Dänemark (Straßennetz) sind derzeit in Vorbereitung.

Die UTA One next kann für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen eingesetzt werden. Dadurch ist die OBU auch eine geeignete Lösung für international operierende Unternehmen, die von der seit 1. Juli geltenden Ausweitung der deutschen Maut auf Fahrzeuge über 3,5 Tonnen betroffen sind.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 83.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Bildquelle: © UTA Edenred