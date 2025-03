„UTA Edenred Drive“ – Die neue Mobilitäts-App von UTA Edenred

– Neue Smartphone-App vereint digitale Tankkarte UTA EasyFuel®, UTA Stationsfinder und weitere Funktionen in einem praktischen Gesamtpaket

– Digitales Tanknetz von UTA Edenred jetzt mit über 4.000 Stationen in acht Ländern

– Sicherheits-Feature UTA CardLock für noch mehr Sicherheit bei Kraftstoff-Transaktionen

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat die neue Mobilitäts-App UTA Edenred Drive gestartet. Die Smartphone-App vereint die Funktionen mehrerer ehemals separater Apps und digitaler Services von UTA Edenred zu einer praktischen Anwendung – kostenlos in neun Sprachen erhältlich für iOS und Android.

UTA Edenred Drive bietet aktuell die digitale Tankkartenfunktionalität UTA EasyFuel® und den bewährten UTA Stationsfinder, mit dem nach Stationen, Kraftstofftypen und -preisen sowie Services im UTA Akzeptanznetz gesucht werden kann.

Die neue App setzt auf Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Sicherheits-PIN sowie optional nutzbare biometrische Sicherheitsfunktionen, um das hinterlegte Nutzerkonto optimal zu schützen. Besonders praktisch im Fahreralltag: Sollte ein Nutzer die PIN seiner UTA Tankkarte vergessen haben, so kann sie über die App abgerufen werden.

UTA EasyFuel – UTA Edenreds digitale Tankkarte

Die digitale Tankkarte von UTA Edenred macht die Abwicklung von Kraftstofftransaktionen per Smartphone direkt an der Zapfsäule möglich – einfach, sicher und schnell. Sie schützt vor illegalem Abgreifen von Kartendaten und der Gang zur Kasse sowie das Anstehen in der Schlange entfallen. Aktuell kann UTA EasyFuel an mehr als 4.000 Tankstellen in acht Ländern eingesetzt werden, darunter Deutschland, Österreich, Belgien und Italien. Zu den angeschlossenen Marken zählen HEM/Tamoil, Westfalen, Q1, AVIA, Classic, Hoyer, Tamoil, Maes, PMO und viele weitere. UTA Edenred treibt den Ausbau seines digitalen Tanknetzes kontinuierlich weiter voran.

UTA CardLock für noch höhere Tankkarten-Sicherheit

Für noch weitergehenden Schutz vor Tankkartenmissbrauch sorgt das in die neue UTA App integrierte Sicherheitsfeature UTA CardLock. Damit können UTA Karten in einen gesicherten Modus versetzt werden und sind dann für die Nutzung gesperrt. Zur Durchführung von Kraftstoff-Transaktionen können die Karten für ein 60-minütiges Zeitfenster freigeschaltet werden. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Karten automatisch wieder in den sicheren Modus zurückgesetzt. Die Freischaltung kann sowohl vom Fahrer über die App vorgenommen werden als auch vom Flottenmanager über das UTA Service Center.

„Die neue App UTA Edenred Drive ist eine wichtige Ergänzung unseres digitalen Serviceangebots“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Wir vereinen darin praktische Funktionen, die den Alltag von Fahrern erleichtern und zudem effektiv vor Kartenmissbrauch schützen. Mit UTA CardLock bieten wir unseren Kunden eine innovative Funktion für noch mehr Sicherheit ihrer Karten.“

Weitere Funktionen in Planung

In den kommenden Monaten wird UTA Edenred die App weiterentwickeln und zusätzliche Funktionen zu UTA Edenred Drive hinzufügen. So werden die Navigations- und Filterfunktionen ausgebaut und die Integration einer 24-Stunden-Pannenhilfe-Hotline ist geplant. Auch UTA Edenreds Elektromobilitätslösung UTA eCharge® wird in der App Einzug halten und das Lokalisieren von Ladepunkten im UTA Netz erlauben.

UTA Edenred Drive – Nicht nur für UTA Kunden praktisch

UTA Edenreds Mobilitäts-App entfaltet ihre volle Funktionalität in Verbindung mit einer UTA Tankkarte. Doch auch ohne hinterlegte UTA Karte bzw. hinterlegtes UTA Kundenkonto bringt die kostenlose App nützliche Funktionen für den Alltag auf der Straße mit sich. Die umfassende Suchfunktion von UTA Edenred Drive hilft jederzeit bei der Suche nach der nächsten Tankstelle auf der Route inkl. Services, Kraftstoffsorten und Preisen sowie Öffnungszeiten und auch weitere Angebote wie Lkw-Parkplätze und Reinigungsservices im UTA Netz können über die App gefunden werden.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

