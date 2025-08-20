UTA Edenred bietet Public Charging mit UTA eCharge® jetzt in weiteren Ländern an

-Laden im europaweiten öffentlichen UTA Netz steht jetzt auch Kunden mit Sitz in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den nordischen Ländern zur Verfügung

-Roll-out für weitere Länder in den kommenden Monaten geplant

-Ladeangebot für alle Fahrzeugklassen; 360°-Ladelösung inkl. Home-, Workplace- und Depot-Charging bereits für Deutschland verfügbar, internationaler Ausbau in Planung

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat sein Angebot für das öffentliche Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen auf weitere Länder ausgeweitet. Die Ladelösung UTA eCharge® steht jetzt auch UTA Kunden mit Sitz in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland zur Verfügung und ermöglicht das Laden im öffentlichen UTA Netz mit über 925.000 Ladepunkten in 28 Ländern, darunter rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen inklusive der Stationen des Milence-Schnellladenetzes.

Mit diesem Ausbauschritt von UTA eCharge bedient UTA Edenred jetzt Kunden in 15 Ländern mit seiner Lösung für öffentliches Laden: Nach dem Start in Deutschland und Österreich kamen bereits Anfang des Jahres Benelux, Frankreich, Italien, Spanien und Polen hinzu.

Mit UTA eCharge bietet UTA Edenred eine Elektromobilitätslösung an, die auf ein umfassendes 360°-Angebot für alle Anforderungen elektrischer Fahrzeugflotten ausgelegt ist. Mit UTA eCharge und der Ladekarte UTA eCard bzw. der UTA eCharge-App laden Fahrzeuge aller Klassen, von Pkw über Transporter bis hin zu Lkw. UTA eCharge deckt dabei alle Ladeszenarien ab, d.h. neben dem Laden an öffentlichen Ladestationen auch das Laden auf dem Firmengelände (Workplace bzw. Depot Charging) und am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern (Home Charging).

UTA Edenred arbeitet bei UTA eCharge mit einem Netzwerk von Partnern zusammen, um Kunden von der Beratung und Planung über die Installation und den Betrieb von Ladeinfrastruktur sowie das Lademanagement bis hin zur umfassenden Abrechnung, Schulungen und technischem Service eine Komplettlösung für die Elektrifizierung anzubieten.

Das volle 360°-Ladeangebot steht aktuell UTA Kunden mit Sitz in Deutschland zur Verfügung, der Roll-out auf weitere Länder wird schrittweise in den kommenden Monaten umgesetzt.

„Mit UTA eCharge unterstützen wir unsere Kunden bei der Transformation zum elektrischen Fuhrpark und damit zu nachhaltiger Mobilität, unabhängig von der Zahl ihrer Fahrzeuge und den Fahrzeugklassen“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Mit der Fortsetzung unseres europäischen Roll-outs können wir jetzt noch mehr Kunden beim Schritt zur Elektromobilität unterstützen.“

Automatische Kilometerstanderfassung mit UTA eCharge

Beim Laden im öffentlichen UTA eCharge Netz profitieren UTA Kunden von einem besonderen Feature: Bei jedem Ladevorgang wird automatisch der aktuelle Kilometerstand des Fahrzeugs zum Ladezeitpunkt erfasst und auf der nächsten Abrechnung angegeben. Eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich. Zur Nutzung der Kilometerstanderfassung muss das betreffende Fahrzeug einmalig mit der UTA eCharge-App verknüpft werden. Die Abwicklung der Ladevorgänge kann dann per App oder mit der UTA eCard erfolgen.

Der regelmäßige Abgleich von Fahrleistung und geladener Strommenge hilft dabei, Unregelmäßigkeiten und betrügerische Aktivitäten zu erkennen und erleichtert die Wertermittlung der Fahrzeuge. Ladezyklen und Kilometerleistung sind die wesentlichen Einflussfaktoren für die Lebensdauer der Batterie und damit für die Beurteilung des Restwertes eines Elektrofahrzeugs.

Die Funktion ist aktuell für Pkw der Marke Volkswagen, BMW und Cupra verfügbar, weitere Marken wie Skoda, Tesla und Audi werden in Kürze eingebunden.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: © UTA Edenred