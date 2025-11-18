UTA eCharge® Nutzer haben jetzt Zugriff auf Tesla Supercharger Stationen

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, bietet seinen Elektromobilitätskunden mit UTA eCharge® jetzt Zugang zum Tesla Supercharger Netzwerk. Mit über 20.000 Ladepunkten an mehr als 1.500 Standorten und Ladeleistungen bis zu 250 kW ist das Tesla Supercharger-Netz das größte und zuverlässigste Schnellladenetz in Europa. Der Zugang zu den Tesla Superchargern erfolgt für UTA Kunden über die UTA eCharge App oder über die Tesla App und gilt für Elektrofahrzeuge aller Hersteller. Das Lademanagement und die Abrechnung der Ladevorgänge werden transparent und komfortabel über UTA eCharge bzw. die UTA Sammelrechnung abgewickelt.

Der Zugang zum Tesla-Ladenetz bedeutet zugleich eine deutliche Vergrößerung des öffentlichen Ladeangebots von UTA Edenred. Mit den Tesla Superchargern wächst das öffentliche Ladenetz von UTA Edenred auf mehr als eine Million Ladepunkte in 28 Ländern und bietet Kunden damit eine lückenlose Ladeinfrastruktur bei ihren Fahrten durch ganz Europa.

„Ich freue mich, dass UTA Kunden jetzt Zugang zum Schnellladenetz von Tesla erhalten und damit in den Genuss eines führenden Schnellladeangebots kommen“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Mit diesem Schritt machen wir unsere umfassende Elektromobilitätslösung UTA eCharge jetzt noch besser.“

Als 360°-Ladeangebot umfasst UTA eCharge neben dem Laden an öffentlichen Ladestationen auch das Laden auf dem Firmengelände (Workplace bzw. Depot Charging) und am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern (Home Charging). Mit UTA eCharge und der Ladekarte UTA eCard bzw. der UTA eCharge-App laden Fahrzeuge aller Klassen, von Pkw über Transporter bis hin zu Lkw.

Das volle 360°-Ladeangebot steht aktuell UTA Kunden mit Sitz in Deutschland zur Verfügung, der Roll-out auf weitere Länder wird schrittweise in den kommenden Monaten umgesetzt.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

