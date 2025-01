US-Tochter Fast Finance Pay Corp. (FFPP) startet Krypto Plattform OK.pay

Berlin (IRW-Press/10.01.2025) – Berlin, den 10. Januar 2025 – Die Fast Finance 24 Holding AG und ihre Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) freuen sich, den Launch von OK.pay bekannt zu geben, einer Plattform für weltweite Krypto-Transaktionen. Als Vorreiter im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen ermöglicht FFPP mit OK.pay sichere und schnelle Transaktionen zwischen Fiat- und Kryptowährungen.

Durch unsere Partnerschaften erweitert OK.pay sein Angebot um eine breite Auswahl an Zahlungsoptionen und einen einfachen Zugang zu Fiat-zu-Krypto Transaktionen. Kunden erhalten durch die globale Reichweite direkten Zugang zu führenden Providern wie Coinify, Stripe und Onramp Money.

OK.pay unterstützt alle wichtigen Zahlungsmethoden wie Apple Pay und Google Pay, Debitkarten, Revolut Pay sowie SEPA QR und viele mehr. Diese Optionen gewährleisten einfache und schnelle Transaktionen für Nutzer weltweit.

„Dank der Unterstützung des Krypto-Marktes durch die neue US-Administration erwarten wir ein starkes Wachstum bei Krypto-Zahlungen,“ erklärt Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG. „Unsere Plattform ist bestens darauf vorbereitet, diese Entwicklung zu fördern und Kunden weltweit eine komfortable, sichere und effiziente Lösung für ihre Zahlungsanforderungen zu bieten.“

Globale Verfügbarkeit und höchste Sicherheitsstandards – OK.pay ist bereits in über 130 Ländern verfügbar und vollständig kompatibel mit allen gängigen Krypto-Wallets – sowohl custodial (eigenständig) als auch non-custodial (nicht-eigenständig).

Die Plattform setzt auf modernste Sicherheitstechnologien wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eine dezentrale Architektur, um den höchsten Sicherheitsstandards gerecht zu werden und Nutzerdaten zuverlässig zu schützen.

Vision für die Zukunft – OK.pay plant, sein Angebot kontinuierlich zu erweitern. Dies inkludiert zusätzliche Handelsoptionen, Staking-Möglichkeiten und die Integration weiterer Kryptowährungen sowie Dienstleister.

Ziel ist es, sowohl Unternehmen als auch Endkunden einen zukunftssicheren Zugang zu innovativen Finanzlösungen zu bieten und den Einsatz digitaler Währungen weiter zu vereinfachen.

Zur Webseite: ok-pay.com

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

