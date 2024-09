US-Hauptstadtregion im Guide Michelin: Neue Restaurantempfehlungen und weitere Key Hotels

Michelin-Restaurantführer für Washington, DC erhält Neuzugänge – Drei weitere Hotels in Maryland und Virginia mit Michelin Keys ausgezeichnet

Bei authentischer globaler Küche spielt Washington, DC ganz vorne mit. Für Feinschmecker ist die Stadt deshalb eine beliebte Anlaufstelle in den USA. Der renommierte Guide Michelin fügt seiner Auswahl für die amerikanische Hauptstadt nun drei weitere Restaurants als „empfohlen“ hinzu. Die hochdekorierte Kulinarikszene erweitert sich damit um: Pascual, Amparo Fondita und Cucina Morini.

Fast zeitgleich gibt der Guide Michelin auch die Überarbeitung der Hotelselektion bekannt. Diese umfasst nun weltweit über 5.000 Hotels, die mit Keys – dem Äquivalent für Sterne – ausgezeichnet werden. In der Hauptstadtregion der USA erfüllen nun drei weitere Hotels die hohen Anforderungen.

Mexikanische und süditalienische Küche überzeugen

Auf der Liste der kulinarischen Neuzugänge im Guide Michelin finden sich gleich zwei Lokale mit ausgewiesen mexikanischer Küche. Die Spitzenköche Isabel Coss und Matt Conroy betreiben das Pascual seit Februar 2024. Gäste des Restaurants, das sich im pulsierenden Stadtviertel rund um die H Street befindet, freuen sich über eine besonders gesunde Auswahl aus Mexiko und weiteren lateinamerikanischen Ländern. Dazu zählen populäre Gerichte wie Ceviche und Taco al Pastor.

Auch das Amparo Fondita von Christian Irabien lockt Gäste seit seiner Eröffnung im November 2023 mit moderner mexikanischer Küche. Auf der Speisekarte des Restaurants im Viertel Dupont Circle stehen Meeresfrüchte aus den Küstenregionen Mexikos im Mittelpunkt, darunter Austern nach „Baja-Art“ und Mole-Heilbutt.

Das Cucina Morini wurde vom Schwesterrestaurant Osteria Morini inspiriert und befindet sich im Mount Vernon Triangle in Washington, DC. Chefkoch Matthew Adler bietet seinen Gästen gehobene italienische Küche mit besonderem Schwerpunkt auf süditalienischen Gerichten. Dazu gehören eine tägliche Auswahl von Meeresfrüchten und handgemachte Pasta.

Kulinarischer Hotspot

Elliot L. Ferguson II, Präsident und CEO von Destination DC, freut sich über die Anerkennung der lokalen Restaurantszene: „DCs kulinarische Szene gehört zu den besten der Welt. Die kulturelle Vielfalt unserer Bevölkerung spiegelt sich auch in unserer Küche wider. In den Restaurants arbeiten absolute Spitzenköche mit regionalen Zutaten und setzen auf traditionelle Zubereitung.“

Einige dieser Restaurants haben die Chance, bei der Verleihung des Guide Michelin im Laufe des Jahres mit einem Bib Gourmand oder einem Stern ausgezeichnet zu werden. Näheres hierzu gibt der Guide Michelin zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Erweiterte Hotelselektion

Der aktuelle Guide Michelin hält neben Restaurantempfehlungen für seine Leser auch eine überarbeitete Auswahl an getesteten Hotels bereit. Es ist bereits die zweite Bekanntgabe von Michelin Keys in den USA. Bevor eines der Hotels eine Bewertung mit einem, zwei oder drei Keys erhält, wird es in insgesamt fünf Kategorien geprüft: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis und ein bedeutender Beitrag zum Erlebnis des Gastes in einer bestimmten Umgebung.

Aus der US-Hauptstadtregion schafften es bislang insgesamt zehn, die angesehenen Keys zu ergattern. Gleich zwei Hotels aus der US-Küstenstadt Baltimore in Maryland sichern sich neu einen Platz: Das Ivy Hotel wurde mit zwei Keys, das Sagamore Pendry Baltimore mit einen Key bewertet. In der Kleinstadt Middleburg im US-Bundesstaat Virginia erhält jetzt das Salamander Resort & Spa ebenfalls einen Key.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

