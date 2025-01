US-Außenminister würdigt die Führungsrolle des König Mohammed VI. bei der Förderung von Frieden und Sicherheit

Washington – US-Außenminister Marco Rubio hat die Führungsrolle Seiner Majestät König Mohammed VI. bei der Förderung des regionalen und internationalen Friedens und der Sicherheit gewürdigt.

In einer am Montag in Washington verbreiteten Erklärung nach einem Telefongespräch mit dem Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und im Ausland lebende Marokkaner, Nasser Bourita, betonte der US-Außenminister die Bedeutung der strategischen marokkanisch-amerikanischen Partnerschaft zur Förderung des regionalen und internationalen Friedens und der Sicherheit und würdigte die Führung Seiner Majestät des Königs in diesem Zusammenhang.

Die Gespräche zwischen den beiden Parteien konzentrierten sich auch auf die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza, die Freilassung der Geiseln sowie die Führungsrolle Marokkos bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Palästinenser, hieß es in der Erklärung der Sprecherin des US-Außenministeriums.

Der Chefdiplomat der USA erklärte außerdem, dass die USA bereit seien, die Zusammenarbeit mit Marokko zu intensivieren, um die gemeinsamen Interessen in der Region voranzutreiben und Konflikte zu beenden, insbesondere im Rahmen des Abraham-Abkommens.

Bei dem Gespräch betonten Rubio und Bourita außerdem, wie wichtig es sei, den Handel und die Investitionen zwischen den beiden Ländern zum Nutzen beider Völker zu stärken, heißt es in der Erklärung des Außenministeriums.

In der Erklärung wird die zunehmend entscheidende Rolle Marokkos als zentraler Akteur in der regionalen und internationalen Diplomatie hervorgehoben. Die visionäre Führung Seiner Majestät König Mohammed VI., die auf der internationalen Bühne anerkannt und gelobt wird, zeugt von den kontinuierlichen Bemühungen des Königreichs, Frieden, Sicherheit und solidarische Zusammenarbeit zu fördern.

Diese strategische Partnerschaft zwischen den USA und Marokko spiegelt auch das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsamen Interessen wider, die auf die Stabilisierung von Regionen abzielen, die von Konflikten geprägt sind.

Willkommen auf unserer Online-Plattform, der „Marokko Zeitung“.

Firmenkontakt

MAROKKO ZEITUNG

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Pressekontakt

Khalid Drawi

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.