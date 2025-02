Urlaubsplanung leicht gemacht: Kostenfreier Reiseführer 2025 für die Capital Region USA

Neue Attraktionen und Dauerbrenner in Washington, DC, Maryland und Virginia – Großes 250-jähriges Jubiläum der USA wirft seine Schatten voraus

Welche Neuheiten gibt es in der US-Hauptstadt Washington, DC und den beiden angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland? Was macht die Region an der US-Ostküste so einzigartig, um schon jetzt das 2026 anstehende 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten zu feiern? Und welche Attraktionen darf man auf einer Rundreise nicht verpassen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden alle, die eine Reise in die Capital Region USA planen, im gerade neu erschienenen Reiseführer 2025. Auf 52 Seiten gibt es von den Must-sees der US-Hautstadtregion bis hin zu thematisch zusammengestellten Urlaubstipps für jeden Geschmack etwas zu entdecken.

Der kostenfreie Reiseplaner kann unter der Telefonnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei in Deutschland, Österreich und der Schweiz) und per Mail an crusa@claasen.de bestellt werden. Die digitale Version zum Download gibt es hier: https://digital.milespartnership.com/publication/?i=836648

Spannende Neuheiten und große Jubiläen

Neben einer Übersichtskarte informiert der Guide über besondere Neuheiten und Events der Region. In Washington, DC erwartet Besucher die frisch renovierte Folger Shakespeare Library mit der größten Shakespeare-Sammlung der Welt sowie das neue The People’s House, das interaktive Besucherzentrum des Weißen Hauses mit maßstabsgetreuer Nachbildung des Oval Office. Vom 17. Mai bis 8. Juni 2025 zelebriert die US-Hauptstadt Vielfalt, Diversität und Gleichberechtigung während der WorldPride 2025. Gefeiert wird auch im Westen Marylands: Vor genau 100 Jahren entstand hier mit fast 1.600 Hektar der Deep Creek Lake, der größte Süßwassersee des Bundesstaates. Dieser ist mit seinem umfassenden Angebot an verschiedensten Wassersportaktivitäten und den bezaubernden Wanderwegen im Deep Creek Lake State Park ein beliebtes Reiseziel. Atlantic Park, ein neues Unterhaltungsviertel in Virginia Beach, eröffnet im Sommer 2025. Besucher können sich auf einen riesigen Surfpark, eine Konzert-Location sowie zahlreiche Geschäfte und Restaurants freuen.

250 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika

2026 jährt sich die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung, die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten, zum 250. Mal – ein perfekter Anlass, um die bewegende Geschichte des Landes hautnah zu erleben. Bereits in diesem Jahr finden zahlreiche Ausstellungen und Events im Hinblick auf das große Jubiläum statt. Eine Doppelseite im Reiseplaner widmet sich Tipps zu historischen Orten in der Capital Region USA, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielten. Dazu zählt vor allem das Historische Dreieck in Virginia mit Jamestown, der ersten dauerhaften englischen Siedlung Nordamerikas, Yorktown, wo die letzte Schlacht des Revolutionskrieges ausgetragen wurde, und Williamsburg, bis 1780 Hauptstadt der Kolonie Virginia. Maryland bietet mit dem Patuxent River Park eine spannende Zeitreise: Ein nachgebautes Dorf ermöglicht authentische Einblicke in die Kultur der indigenen Bevölkerung. Fundamentale Dokumente der Demokratie des Landes wie die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung befinden sich in den National Archives in Washington, DC.

Zusätzliche Themen im Guide sind „Familienfreundliche Abenteuer“, „Unverzichtbare kulinarische Erlebnisse“ und „Kostenfreie Attraktionen“. Wer die Natur vor Ort entdecken möchte, findet in den Bereichen „Erlebnisse in National- und State Parks“ sowie „Malerische Ferienstraßen“ spannende Anregungen. Auch bei der Planung eines Roadtrips oder einer Zugreise gibt der Reiseführer nützliche Routenvorschläge in der Capital Region USA.

Entspannte Anreise

Das Gateway der Capital Region USA ist der Washington Dulles International Airport. Dieser wird, teils mehrfach am Tag, von Frankfurt am Main, München, Zürich, Genf und Wien nonstop angeflogen. Zudem gibt es zahlreiche bequeme Umsteigeverbindungen aus weiteren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Innerhalb der Region empfiehlt sich die Reise mit dem Mietwagen. Auch die amerikanische Bahn Amtrak verfügt über einige sehr gute Verbindungen zwischen den wichtigsten Städten. Auf vielen Strecken gibt es zudem kostengünstige Möglichkeiten, mit dem Fernbus zu reisen.

Mehr Informationen zur Capital Region USA stehen unter www.capitalregionusa.de zu Verfügung.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

Firmenkontakt

Capital Region USA

Scott Balyo

P.O. Box 13352

23225 Richmond,VA

540/450-7593



http://www.capitalregionusa.de

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 6 87 81



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.