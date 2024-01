Urlaub mit Hund Reethaus direkt am Meer Santa Maria komplett eingezäunt

Ferienhaus Reethaus Santa Maria Urlaub mit Hund komplett eingezäunt mit abschließbarem Tor bis 5 Personen ca 150 m zum Ostseestrand.

Ein anspruchsvolles und charaktervolles gemütliches Zuhause Reethaus Santa Maria Glowe direkt am Ostseestrand.

In einer ruhigen Ecke von der Insel Rügen im Fischerdorf Glowe liegt unser wunderschönes Reethaus Santa Maria ca 150 m zum Ostseestrand. Das Nichtraucherdomizil liegt in einer der exklusivsten und begehrtesten Adressen der Insel Rügen. Die Umgebung ist von stilvollen Reetdachhäusern geprägt und liegt fernab von Trubel und Touristenströmen. Das Reethaus Santa Maria bietet ausreichend Platz für 5 Personen. Zwei Schlafzimmer im Obergeschoss mit zwei Doppelbetten und ein Einzelbett und Bad mit Dusche WC und im Obergeschoss . Bad mit -Dusche und WC im Erdgeschoss. Die Küche ist separat und komplett ausgestattet mit Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Herd mit Dunstabzugshaube Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher..Im Wohnbereich Kamin für romantische Abende. Wlan, Waschmaschine zwei Fernseher. Zwei PKW Stellplätze direkt am Haus, zwei Terrassen. Grundstück eingezäunt mit abschließbarem Tor.

Schon in dem Moment, in dem Sie dieses Traumhaus betreten, wird sich Ihre Urlaubsstimmung einstellen und Sie können einfach genießen und abschalten. Egal zu welcher Jahreszeit Sie Ihren Urlaub verbringen, in diesem Ferienhaus ist sowohl der Innen- als auch der Außenbereich ein Highlight. Insgesamt können Sie in diesem wunderschönen Domizil Ihre Seele baumeln lassen und eine unvergessliche Zeit mit Ihrer Familie und Freunden und Ihrem Hund verbringen. Durch seine ruhige aber trotzdem gut angebundene Lage sind Sie in wenigen Gehminuten am endlos feinsandigen weißen flachen Ostseebadestrand. Fahrradwege gibt es abseits der Straße teilweise direkt am Meer entlang. Zu Fuß erreichbar sind Einkaufsmarkt, zwei Bäckereien, Getränkemarkt, Geschäfte, Boutiquen, Minigolf, Hafen, Strandpromenade und endlos weiter Badestrand.

Wir würden uns sehr freuen Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Ihr Vermietungsteam

Sonneninsel Rügen GmbH seit 1995

Direktbuchung unter

www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

immobilien.ostseeparadies.de

https://immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.