Urlaub mit Hund Reethaus direkt am Meer eingezäunt bis 8 Personen

Herzlich willkommen in unserem Reethaus Bernadette ca 100 m zur Ostsee komplett eingezäunt bis 8 Personen

Ein Urlaub mit Hund will geplant sein. Im Reethaus direkt am Meer Bernadette in Glowe sind Hunde wirklich herzlich willkommen. So macht Hunde-Urlaub großen Spaß. Weil der Hund ein soziales Tier ist und am liebsten bei seiner Familie natürlich besonders im Urlaub dabei sein möchte, wenn alle viel Zeit füreinander haben. Damit der Urlaub mit Hund zum Vergnügen wird und die Ortsveränderung für ihn nicht zum Stress ausartet, ist es wichtig, dass seine Bedürfnisse bereits in der Urlaubsplanung mit einbezogen werden. So sind die Fragen wichtig, wo soll es hingehen, wann ist die beste Zeit für den Urlaub. Aber auch das Alter des Hundes und seine Kondition sind wichtig, besonders wenn ein Aktivurlaub geplant ist. Aber jeder Hundebesitzer kennt seinen Hund am besten und weiß selbst was er gerne macht und was man ihm an körperlicher Anstrengung zumuten kann.

Hierbei ist besonders zu empfehlen das Reethaus Bernadette direkt an der Ostsee. Ca 100 m zum Ostseestrand ca 400 m zum Ostseebadestrand. Das Reethaus Bernadette ist eingezäunt und hat mehrere Tore die verschließbar sind. Das sehr schöne und gemütlich eingerichtete Reethaus hat vier Schlafzimmer mit 8 Betten. Zwei große Badezimmer mit Dusche, Badewanne, Doppelwaschbecken, Bluetoothlautsprecher. Eine separates Gäste WC. Eine finnische Sauna, Kamin, Waschmaschine, Wlan runden das Angebot ab. Das grosse Grundstück hat einen fest eingebauten Grill, eine Gartenhütte und einen hohen Zaun. Im Wohnbereich befindet sich ein großer Fernseher und mehrere Terrassentüren nach außen. Es ist ein Randgrundstück und von der Strasse nicht einsehbar. Die Lage ist sehr ruhig.

Das sehr schöne Reethaus Bernadette kann direkt gebucht werden unter www.ostseeparadies.de oder Tel 01715662049

TIPP: Weitere eingezäunte Ferienhäuser sind: Reethaus Störtebeker am Meer; Reethaus Santa Maria am Meer; Haus am Meer in Glowe

