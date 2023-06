Urlaub mit Alt, Klein und Pelzig – Auf Reisen die ganze Familie im Blick behalten

Berlin, 30.05.2023 – Im Familienurlaub geht es hoch her. Eltern, Kinder, Großeltern, Hund und Gepäck: Je mehr, desto fröhlicher die Reise. Doch bei all dem unvermeidlichen Familienchaos lässt sich nur schwer der Überblick wahren. Um seine Liebsten immer im Blick zu behalten und auch im Ausland schnell wiederzufinden, empfehlen Sicherheitsexperten im Urlaub die Nutzung von GPS-Trackern.

Sicher und sorgenfrei in die Ferne

Gerade bei großen Familienreisen ist Planung das A und O. Für die Sicherheit von allem, was einem lieb und teuer ist, sind moderne GPS-Ortungsgeräte ein nützlicher Begleiter. Handlich und vielseitig einsetzbar, passen die meisten Modelle in jeden Rucksack oder in jede Jackentasche. Auch die Sicherheitskontrolle am Flughafen passieren die praktischen Geräte ohne Probleme.

Mit GPS-Tracking können sich Familien gegen alle eventuellen Probleme im Urlaub wappnen. Wie das amerikanische Luftfahrttechnologie-Unternehmen SITA in seiner aktuellen Studie berichtet, stieg die Zahl des weltweit verlorengegangenen Gepäcks in den letzten Jahren um 24% rapide an. Mit globaler GPS-Technik können Reisende ihre Koffer im Zweifel viel schneller orten als die überlasteten Fluggesellschaften.

Doch nicht nur Gepäck kann auf Reisen verlorengehen: Die Kinder spielen unbeaufsichtigt am Strand, der Hund reißt beim Wandern aus oder die Großeltern gehen allein in einer unbekannten Umgebung spazieren. Wenn ein geliebter Mensch oder ein Haustier verloren geht, ist das schlimm genug, aber im fremdsprachigen Ausland besonders schwerwiegend.

Urlaubsstress ade dank neuester Technik

„GPS nimmt Urlaubern – vor allem Eltern – eine große Last von den Schultern,“ erzählt Jakob Lindner. Als einer der beiden Gründer des GPS-Herstellers PAJ kennt Lindner die Sorgen vieler Eltern im Urlaub nur allzu gut. „Bei jedem Schritt und Tritt die eigenen Kinder und eventuell noch deren Großeltern und den Familienhund im Blick zu behalten, kann ganz schön Nerven kosten. Von Relaxen ist da nichts zu spüren.“ Da GPS sich weltweit ohne Roaminggebühren nutzen lässt, ermöglicht es geliebte Menschen, Haustiere oder wertvolles Gepäck auch an den entferntesten Traumzielen schnell und unkompliziert wiederzufinden.

„Sicherheit und Entspannung gehen Hand in Hand“, ergänzt PAJ-Mitgründer Alexander Sarellas. Im Urlaub ist es besonders schön, auch mal spontan zu sein, Bewegungsfreiheit zu haben und alle Sorgen des Alltags zu vergessen. „Wer mit beiden Augen überall gleichzeitig sein muss, kann seinen wohlverdienten Urlaub gar nicht richtig genießen“, so Sarellas. „Und gerade den Kleinen gefällt es nicht, immer unter dem strengen Blick der Eltern zu stehen.“

Die intuitive Technik von GPS-Trackern verleiht Familien auf Reisen ein sorgenfreies Gefühl von Sicherheit, das Freiräume überhaupt erst ermöglicht. Mit dem beruhigenden Gewissen, seine Liebsten immer im Blick zu haben und im Notfall schnell handeln zu können, steht einer unbeschwerten Urlaubszeit nichts mehr im Weg.

Seit 2011 stellt PAJ GPS hochwertige und multifunktionale GPS-Tracker her. Bereits im Studium hatten die Gründer Alexander Sarellas und Jakob Lindner erste Überlegungen dazu, wie verlorengegangene Gegenstände leichter auffindbar werden. Aus dieser Idee ist ein international aufgestelltes Unternehmen gewachsen. PAJ GPS-Tracker lassen sich vielseitig einsetzen. Ob für Fahrzeuge, Personen oder Haustiere: Mit intuitiven Komplettlösungen zur Absicherung schützen sie alles, was einem wichtig ist. Das leistungsstarke, weltweite 4G Netzwerk und das vielseitige FINDER-Portal der PAJ GPS-Tracker garantieren Sicherheit und Sorgenfreiheit überall und jederzeit.

