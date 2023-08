Urlaub in den VAE – Orient meets Zukunft!

Im neuen ITA Blog berichtet unser Autor von seinem ersten Urlaub in Dubai 1993 und schlägt dabei einen Bogen bis in die heutige Zeit.

Die unentdeckten Geheimnisse und die Neugierde auf das Unbekannte hatten ihn und seine Freundin damals in diese Nation gelockt. Während ihres Aufenthalts in Dubai fielen ihnen die enorme Gastfreundlichkeit der Einheimischen und ihre zuvorkommende Höflichkeit auf. Ein Erlebnis war, als sie sich verirrten und von einem Einheimischen zurück auf den Weg geführt wurden, der sie sogar in eine Luxusboutique begleitete und der Freundin ein teures Parfüm schenkte.

Während ihres Aufenthalts bewegten sie sich zu Fuß und wurden von den Einheimischen belustigt beäugt, die es für unvorstellbar hielten, bei den hohen Temperaturen ohne klimatisiertes Fahrzeug zu reisen. In der Wüste wurden sie von Beduinen aufgenommen, die sie zu ihrer Familie brachten und ihnen ihre Gastfreundschaft zeigten.

Was für ein Unterschied zum modernen Dubai – die Entwicklung und Modernisierung Dubais schritt in den letzten Jahrzehnten rasant voran. Bauprojekte, die anderswo Jahre dauern, werden in Dubai in kürzester Zeit realisiert. Die Skyline ist von imposanten Wolkenkratzern geprägt, darunter der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Die Emirate streben nach Superlativen und beeindrucken mit ihren visionären Bauvorhaben, wie dem Hyperlink-Schnellzug und fliegenden Motorrädern für die Polizei.

Trotz der modernen Entwicklung besinnen sich die Emirate auch auf ihre Vergangenheit und schaffen Heritage Villages, um die traditionelle Lebensweise der Beduinen zu präsentieren. Die Naturschönheiten und der nächtliche Himmel außerhalb der städtischen Lichtverschmutzung sind weitere Attraktionen. Dubai ist eine unterhaltsame Destination und besonders außerhalb der Hotels und Resorts kann man die faszinierenden Seiten der VAE entdecken.

Den ganzen Blogbeitrag bei ITA lesen…

