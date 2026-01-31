Urlaub im SeeMOUNT Active Nature Resort

Frühling im SeeMOUNT Active Nature Resort

Wenn der Schnee langsam den Wiesen weicht und die Berge wieder atmen, beginnt im SeeMOUNT Active Nature Resort die leiseste Zeit des Jahres. Der Frühling bringt klare Luft, sonnige Tage und eine besondere Ruhe, die Raum für Bewegung und Erholung schafft. Wanderungen starten direkt vor der Tür, während im SpaMOUNT warmes Wasser und Panorama-Ausblicke zum Loslassen einladen. Kulinarisch begleitet eine regionale Küche, die leicht und ehrlich bleibt. Ein Urlaub im SeeMOUNT im Frühling bedeutet: ankommen, entschleunigen und neue Energie sammeln – ganz ohne Eile.

Wenn der Berg wieder leise wird

Der Frühling im SeeMOUNT ist kein Spektakel – sondern ein sanftes Erwachen der Natur.

Mehr Licht, mehr Luft, mehr Leichtigkeit

Mit den ersten warmen Tagen fühlt sich alles ein wenig freier an – auch der Urlaub.

Wandern, wenn die Wege noch still sind

Der Frühling gehört denen, die Ruhe schätzen und Natur bewusst erleben wollen.

Sonne am Tag, Wärme im Spa

Aktive Stunden draußen, entspannte Abende im SpaMOUNT – der perfekte Rhythmus.

Ein Neubeginn, der nicht laut sein muss

Der Frühling im SeeMOUNT ist eine Einladung zum Durchatmen – nicht zum Abarbeiten.

Unsere Urlaubsangebote zum Verlieben:

4 für 3 Special

11.01.2026 – 10.04.2026

ab EUR 534 pro Person

Genießen Sie eine zusätzliche Nacht auf uns

Inklusivleistungen:

Nutzung unseres Wellnessbereiches am Anreistag ab 10:30 Uhr

Nutzung unseres Wellnessbereiches am Abreisetag bis 16:30 Uhr

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

Anreise SO – Abreise FR

4 ÜN ab Euro 534,- pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Angebot anfragen

Kuscheltage im Schnee

11.12.2025 – 11.04.2026

ab EUR 549 pro Person

Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT

Inklusivleistungen:

Candle Light Dinner mit Schokoladenfondue

Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise

Wärmflasche & Kuscheldecke für den Aufenthalt leihweise im Zimmer

kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Resorteigenes Skidepot

3 ÜN ab Euro 549,- pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab Euro 899,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab Euro 1.069,- pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar. Buchbar von Sonntag bis Freitag

Angebot anfragen

Familienhoppeln

29.03. – 12.04.2026

7 ÜN ab EUR 1199 pro Person

Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

8-14 Jahre = EUR 399, – pro Kind (für 7 ÜN)

ab dem 15. Lebensjahr regulären Zusatzbettenpreis

7ÜN ab EUR 1.199, – Person

Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Angebot anfragen

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

