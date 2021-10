Urlaub im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land – auf Augenhöhe mit der Natur

Einfach sagenhaft – besondere Erlebnisse mit viel Platz und attraktiven Kultur- und Freizeitangeboten im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. Szenen der weiten Mittelgebirgslandschaft, der sattgrünen Wiesenflächen und Wälder laden ein, Deutschlands märchenhafte Mitte zu entdecken und dem Alltagsstress zu entfliehen.

Unter dem Slogan “Finde deinen #Lieblingsplatz” haben die GrimmHeimat NordHessen und der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land die deutschlandweite Marketingkampagne neu aufgelegt. Die Schwerpunkte der inhouse-entwickelten Kampagne liegen auf den Themen Radfahren, Erlebnisse sowie Natur- und Kulturgenuss.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen mehrere emotionale Kurzfilme, die in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden sind. Das Video des Geo-Naturparks erzielte bereits nach wenigen Tagen über 15.000 Aufrufe (Stand: 08.10.21) und erreicht täglich neue Zuschauer.

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land in der GrimmHeimat NordHessen besticht durch außergewöhnliche Natur und abwechslungsreiche Geologie mit ausgezeichneten Möglichkeiten, das Zuhause von vielen, andernorts selten gewordenen Pflanzen und Tieren hautnah zu entdecken. Im Geo-Naturpark liegt einer von nur 30 “Hotspots der biologischen Vielfalt” in Deutschland mit einer besonders hohen biologischen Dichte und Artenvielfalt.

Grenzenloses Radvergnügen bietet der rund 300 km lange Werratal-Radweg und führt entlang unzähliger Berg- und Auenpanoramen vom Rennsteig bis zum Fluss-Kuss mit der Fulda. Abwechslungsreiche Tages-Radrundtouren bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Region kennenzulernen: ihre Bergbaugeschichte, das Kirschenland Witzenhausen oder Schlösser und Burgen im Werratal. Die Verbindung zwischen Mensch und Natur ist im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land allerorts zu spüren.

Tipps, Touren und Veranstaltungen im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land in der kostenfreien Geo-Naturpark-App und auf der Internetseite des Geo-Naturparks: https://www.naturparkfrauholle.land/

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

