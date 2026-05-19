Urlaub für den Geldbeutel: Das sind die günstigsten Destinationen für den Sommer 2026

Knapp die Hälfte der meistgesuchten Urlaubsziele für unter 300 Euro mit dem Flieger zu erreichen

Die Preise für Benzin und Diesel schwingen sich aktuell von einem Rekord zum nächsten. Viele fragen sich vielleicht sogar, ob sie sich in diesem Jahr den Sommerurlaub überhaupt noch leisten können. KAYAK, eine führende Reisesuchmaschine, kann besorgten Sommerreisenden helfen, in den Urlaub zu starten. Zwar steigen die Flugpreise in letzter Zeit tendenziell an, aber es gibt immer noch viele Urlaubsdestinationen, die sich verhältnismäßig günstig erreichen lassen. Für knapp die Hälfte (45 Prozent) der 100 meistgesuchten Destinationen außerhalb Deutschlands kosten Hin- und Rückflug im Sommer weniger als 300 Euro im Schnitt.

Eine ganze Reihe europäischer Destinationen verspricht für knapp 600 Euro pro Person sogar eine Woche Urlaub inklusive Flug und Übernachtung im Doppelzimmer (bei Zweifachbelegung). Am günstigsten verbringen Sommerurlauber eine Woche in Budapest. Dort kostet die Kombination aus Flug und Übernachtung rund 516 Euro pro Person. Ebenfalls günstig machen Reisende in Istanbul Urlaub. Eine Woche schlägt mit etwa 532 Euro zu Buche.

Auch das polnische Danzig (558 Euro), die österreichische Hauptstadt Wien (567 Euro), das süditalienische Neapel (573 Euro), Zadar in Kroatien (582 Euro), das südfranzösische Marseille (585 Euro) und die griechische Hauptstadt Athen (591 Euro) bieten eine Woche Erholung für unter 600 Euro.

Günstigster Reisezeitraum: Spätsommer – Reisetrends: Fußball, Naturereignisse, Kurzurlaub

Sollte das Reisebudget in diesem Jahr eher knapp bemessen sein, empfiehlt es sich, auf einen Reisezeitraum außerhalb der Ferienzeit auszuweichen. „Am günstigsten ist momentan ein Urlaub im Spätsommer“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „In der Woche vom 14. September kosten internationale Flüge ab Deutschland im Durchschnitt aktuell 160 Euro, in der Woche vom 7. September im Schnitt 226 Euro.“

Neben günstigen Preisen ist der Reisesommer in diesem Jahr von drei großen Themen geprägt: Fußball, Naturereignissen und Kurztrips. Ab Juni steht die Nationalmannschaft bei Spielen in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Platz. Suchanfragen für die Spielstädte sind für den Turnierzeitraum besonders angestiegen: Toronto (+47 Prozent), Montreal (+23 Prozent), Vancouver (+21 Prozent), Boston (+17 Prozent) sowie Seattle (+11 Prozent). Mehr Informationen zum Reisen im Fußballsommer finden Sie hier.

Auch die Sonnenfinsternis am 12. August, die im Norden Spaniens zu sehen sein wird, weckt das Interesse von Reisenden. Bilbao verzeichnet einen Anstieg von 22 Prozent bei den Suchanfragen. Wem statt der totalen auch eine partielle Sonnenfinsternis ausreicht und man sich im Urlaub im Atlantik abkühlen möchte, für den könnte Porto eine Alternative sein.

Ebenfalls in diesem Sommer voll im Trend: Kurztrips. Knapp zwei Drittel der deutschen Reisenden planen in diesem Jahr mehrere Kurzurlaube. Davon profitieren Paris (+17 Prozent), Mailand (+12 Prozent) und Stockholm (+6 Prozent). Das sind die Destinationen mit dem höchsten Anstieg an Flugsuchen für 2-Tage-Trips im Vergleich zum Vorjahr. Viel Erholung in kurzer Zeit.

Hilfe bei der Reiseplanung gefällig? Mit KI fragen zum Sommerurlaub

Sommerurlauber, die noch nicht wissen, wohin sie reisen sollen, bekommen jetzt Unterstützung. KI fragen auf KAYAK hilft bei der Reiseplanung und dabei, die besten Angebote zu finden. Reisende planen ihren Urlaub damit ganz einfach im Chat – inklusive Live-Ergebnissen zu Flügen, Hotels und Mietwagen.

Methodik:

Die Insights zu den günstigsten und angesagtesten Reisezielen im Report „Reise-Check-in: Günstige Urlaubsziele 2026“ basieren auf einer Analyse von Flugsuchen für die 100 meistgesuchten Reiseziele auf KAYAK.de und verbundenen Marken zwischen dem 1. März und dem 12. April 2026 für Reisen zwischen dem 1. Juni und dem 15. September 2026. Als „Trendziele“ gelten Ziele mit dem größten Anstieg des Suchvolumens im Vergleich zum Vorjahr. Alle genannten Flugpreise sind Durchschnittspreise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class im angegebenen Reisezeitraum ab deutschen Flughäfen. Preise können variieren und sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.

Die Daten zu Unterkünften basieren auf Hotelsuchen auf KAYAK.de und verbundenen Marken zwischen dem 1. März und dem 12. April 2026 für Reisen zwischen dem 1. Juni und dem 15. September 2026. Die Unterkunftspreise entsprechen Durchschnittspreisen für eine Nacht im Doppelzimmer. Preise können variieren und sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.

Die Angaben rund um günstige Urlaubsziele basieren auf einer Analyse von Flug- und Hotelsuchen auf KAYAK.de und verbundenen Marken zwischen dem 1. März und dem 12. April 2026 für Reisen zwischen dem 1. Juni und dem 15. September 2026. Die genannten Flugpreise entsprechen Durchschnittspreisen für Hin- und Rückflüge in der Economy Class pro Person ab deutschen Flughäfen. Die Unterkunftspreise entsprechen Durchschnittspreisen pro Nacht und Person im Doppelzimmer bei Belegung mit zwei Personen. Preise können variieren und sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

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