Urbi et Orbi: Gesegnet mit der neuesten WiFi 6 Technologie liefert NETGEAR Orbi™ superschnelles und stabiles Mesh-WLAN in den eigenen vier Wänden

NETGEAR® hat mit Orbi™ gleich eine ganze Reihe an Möglichkeiten im Programm, die für alle Umgebungen, von der kleinen Wohnung bis hin zum größeren Einfamilienhaus, ein zuverlässiges und ultraschnelles WiFi 6 WLAN garantieren.

München, 09. März 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, sorgt mit seinen Orbi™ Produkten nicht nur in den Ostertagen, wenn alle besonders viel Zeit miteinander verbringen, sondern auch im ganz normalen Alltag für mehr Harmonie in der Familie. Mit den superschnellen und zuverlässigen Mesh-WLAN-Lösungen, die mit der neuesten WiFi 6 Technologie ausgerüstet sind, sichert das Unternehmen auch in anspruchsvollen Smart-Home-Umgebungen jederzeit einen uneingeschränkten Internetzugang und reibungsloses Arbeiten, Streamen oder Gamen. Unter dem Motto “Good – Better – Best” bietet NETGEAR drei WiFi 6 Grundsysteme in der Orbi Reihe an, die je nach Anforderung zum Einsatz kommen und modular erweitert werden können.

Drei auf einen Streich: Orbi WiFi 6 wächst mit den Anforderungen mit

Mit den NETGEAR Orbi WiFi 6 Lösungen setzen User auf ein Mesh-WLAN-System, das ganz mit den Anforderungen und Wünschen seiner Besitzer mitwächst. Von der Eingangstüre bis zum Balkon oder zur Terrasse und in jedem Winkel der eigenen vier Wände sorgt ein Mesh-System dank kabelloser Satelliten für eine ultimative WLAN-Abdeckung. Denn jede Wohnumgebung und jedes Einsatzszenario benötigen nun einmal ein anderes WLAN-Set-up. Ein WLAN-Mesh-System hilft dabei, dass Blind Spots bei der Abdeckung, Verbindungsabbrüche und lange Ladezeiten der Vergangenheit angehören. So eignet sich Orbi perfekt für das Home-Office, Home-Schooling, Audio- und Videostreaming oder Gaming – und das für mehrere Nutzer gleichzeitig, ganz ohne Leistungseinbußen. Alle Orbi WiFi 6 Systeme verfügen über die neueste WLAN-Technologie WiFi 6, die nicht nur superschnelle Verbindungsgeschwindigkeiten garantiert, sondern mehr Geräte gleichzeitig ins Netz bringt, für eine verbesserte Effizienz sorgt und dadurch längere Akkulaufzeiten verbundener Endgeräte garantiert. Flüssiges Streaming hochauflösender Videos, Gaming ohne Verzögerungen und Videokonferenzen ohne lästige Unterbrechungen aus dem Home- Office – dank WiFi 6 ist das alles kein Problem!

Für Einsteiger in die WiFi 6 Welt und Wohnungen auf einer Etage bis zu einer Größe von 200 qm ist das NETGEAR Orbi WiFi 6 AX1800 (RBK352) der perfekte Mitbewohner. Das System, das aus einem Router und einem Satelliten besteht, ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s über Dual-Band-WLAN. Zudem sorgen die insgesamt sechs Gigabit-Ethernet-LAN-Ports (vier am Router und zwei am Satelliten) für den bequemen HighSpeed-Anschluss weiterer kabelgebundener Geräte – ideal im Home-Office oder für Home-Entertainment-Devices. Für größere Umgebungen von bis zu 300 qm, in denen die Leistung von bis zu 1,8 Gbit/s ausreicht, ist das System auch als NETGEAR Orbi WiFi 6 AX1800 (RBK353) erhältlich.

Die obere Mittelklasse wird durch das NETGEAR Orbi WiFi 6 AX4200 (RBK752) repräsentiert. Mit ihm können Wohnflächen von bis zu 350 qm kinderleicht und ohne Blind Spots mit ultraschnellem WLAN versorgt werden. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 4,2 Gbit/s gehören langsame Verbindungen oder Unterbrechungen bei der Übertragung von Inhalten, Streams oder beim Gaming definitiv der Vergangenheit an. Das Orbi RBK752 schafft bis zu 8 gleichzeitige Streams und garantiert so den verlustfreien Netzzugang von mehr als 40 Endgeräten auf einmal. Das Orbi RBK752 nutzt die patentierte Tri-Band-Mesh-Technologie von NETGEAR mit einem separaten Funkkanal für die Kommunikation von Router und Satellit untereinander. So bleiben die anderen beiden Kanäle frei für die reine Datenverbindung. Auch hier gibt es eine Variante mit zwei Satelliten für Umgebungen von bis zu 525 qm als NETGEAR Orbi WiFi 6 AX4200 (RBK753).

Das Flaggschiff der WiFi 6 Reihe ist das NETGEAR Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK 852). Wer die allerbeste Leistung und Ausstattung sucht, wird sich mit diesem System sehr schnell anfreunden. Es ermöglicht verlustfreie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s auf einer Fläche von bis zu 350 qm. Das Orbi RBK 852 setzt auch bei der Anzahl der gleichzeitigen Streams neue Maßstäbe. Bis zu 12 Streams erlauben die parallele und stabile Verbindung von bis zu 100 Geräten – gerade im modernen Smart Home mit zahlreichen angebundenen Devices ein unschlagbarer Vorteil. Die absoluten Spitzengeschwindigkeiten des Orbi RBK852 sind ideal für das Arbeiten im Home-Office, den Einsatz von Home-Entertainment-Produkten oder auch die Einbindung smarter TV-Boxen geeignet. Up- und Downloads in die Cloud sowie 4K- oder 8K-UHD-Videostreaming ohne Verzögerungen und Zwischenspeichern werden so zur Realität. Die zusätzlichen LAN-Ports an Router und Satellit sind allesamt auf Gigabit-Geschwindigkeiten ausgelegt und können kabelgebundene Geräte problemlos ins Netz bringen. Auch das Orbi RBK852 verfügt selbstverständlich über die patentierte Tri-Band-Mesh-Technologie. In der Ausführung mit einem Router und zwei Satelliten als NETGEAR Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK853) schafft das System eine Abdeckung von bis zu 525 qm. Insgesamt kann der Orbi Router der 8er Serie mit maximal sechs Satelliten kombiniert werden, um so eine Fläche von bis zu 1200 qm abzudecken.

Das Orbi Versprechen als Basis aller WiFi 6 Lösungen von NETGEAR

Die mehrfach ausgezeichneten und preisgekrönten NETGEAR Orbi eint ein gemeinsames Versprechen: Die beste Leistung und das beste WLAN-Erlebnis in der jeweiligen Klasse! Möglich wird dies unter anderem durch eine gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität, den Einsatz hochwertiger Bauteile und einen kontinuierlichen Support mit regelmäßigen Firmware-Updates. Wer eine komplizierte Installation von NETGEAR Orbi befürchtet, liegt falsch. Das Set-up geht spielend leicht: Das System wird mit der Orbi App konfiguriert, die kostenlos im Apple® App Store® oder im Google Play™ Store erhältlich ist. Der Router wird mit dem Internet-Modem/-Gateway verbunden, anschließend wird mit der Hilfe von Orbi der ideale Standort für den/die potentiellen Satelliten ermittelt. Innerhalb kürzester Zeit ist so ein sicheres und leistungsstarkes Mesh-WLAN-Netzwerk mit nur einem Netzwerknamen (SSID) aufgebaut. Neben dem Hauptnetz lässt sich mit Orbi übrigens auch im Handumdrehen ein zweites WLAN für Gäste einrichten. Alle Orbi Systeme unterstützen die Steuerung per Sprache über Alexa™ oder den Google Assistant™. Mit NETGEAR Armor™ steht optional ein umfassender Schutz des gesamten Smart Homes vor Bedrohungen aus dem Netz zur Verfügung.

So schön kann WLAN sein

Vorbei ist die Zeit, in der man Router und Repeater in einer dunklen Ecke verstecken musste. Das schlanke, cleane und zeitlose Design der Orbi WiFi 6 Modelle fügt sich perfekt in jede Wohnung und in jedes Smart Home ein. Egal ob auf dem Sideboard, dem Lowboard oder im Regal – Orbi ist immer ein schickes Design-Element. Das Einzige, das ein Orbi Satellit benötigt, ist eine Steckdose. Alles andere funktioniert ganz kabellos. Und so kann Orbi auch genau dort platziert werden, wo es in den Wohnstil des Users passt und die perfekte WLAN-Abdeckung liefert.

Verfügbarkeiten und Preise

Alle hier vorgestellten NETGEAR Orbi WiFi 6 Systeme sind schon heute im führenden Fachhandel, Online sowie im eigenen Webshop von NETGEAR erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die einzelnen Systeme gestalten sich wie folgt:

NETGEAR Orbi WiFi 6 AX1800 (RBK352) – 1 x Router, 1 x Satellit

EUR 249,99 inkl. MwSt.

NETGEAR Orbi WiFi 6 AX1800 (RBK353) – 1 x Router, 2 x Satellit

EUR 349,99 inkl. MwSt.

NETGEAR Orbi WiFi 6 AX4200 (RBK752) – 1 x Router, 1 x Satellit

EUR 499,99 inkl. MwSt.

NETGEAR Orbi WiFi 6 AX4200 (RBK753) – 1 x Router, 2 x Satellit

EUR 699,99 inkl. MwSt.

NETGEAR Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK852) – 1 x Router, 1 x Satellit

EUR 799,99 inkl. MwSt.

NETGEAR Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK853) – 1 x Router, 2 x Satellit

EUR 1.099,99 inkl. MwSt.

