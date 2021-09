URANO vereint das Beste aus zwei Welten und macht Unternehmen mit Apple-Hardware und Microsoft 365 fit für die Zukunft

Brücke zur Zukunft eines Unternehmens

An guten Absichten mangelt es nicht, wenn es um die digitale Transformation im deutschen Mittelstand geht. Allerdings fehlt vielen KMU das interne Know-how, um ihre IT-Infrastruktur so zu entwickeln und zu skalieren, dass sie in einer immer anspruchsvolleren Arbeitswelt konkurrenzfähig bleibt. Hier setzt die URANO Informationssysteme GmbH mit innovativen Lösungen an, die das Beste aus zwei Welten vereinen.

IT-Dienstleister gibt es wie Sand am Meer, doch nur wenige verfügen über 30 Jahre Erfahrung sowie ausgeprägtes Fachwissen, das sowohl Apple-Produkte als auch Microsoft 365 umfasst. Dieses Alleinstellungsmerkmal macht URANO zu einem wertvollen Partner für Konzerne, mittelständische Betriebe und öffentliche Einrichtungen. “Ein Kunde hat uns mal als die Brücke zur Zukunft seines Unternehmens bezeichnet und das ist eine sehr treffende Umschreibung, wie ich finde. Unser innovatives Expertenteam verwandelt die Hürden der digitalen Transformation in wertvolle Chancen, um interne Prozesse effizienter zu gestalten, um Mitarbeiter zu entlasten und so die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren”, erklärt URANO-Geschäftsführer und Chief Operating Officer (COO) Schmalenbach.

URANO ist der One-Stop-Shop für Technologien im Modern Workplace

Durch eine enge Zusammenarbeit mit Apple und Microsoft bietet der IT-Lösungspartner aus Bad Kreuznach seinen Kunden maximale IT-Flexibilität – maßgeschneidert und budgetschonend. Dabei kombiniert URANO hochwertige Apple-Hardware mit den vielfältigen Möglichkeiten von Microsoft 365, um eine IT-Umgebung zu schaffen, in der Angestellte gerne und besser arbeiten. Sales Manager Ahmed Al-Thiab von URANO bringt es auf den Punkt: “Apple-Geräte bieten einen Wohlfühlfaktor, der in der Business-Welt noch nicht so richtig angekommen ist. Dabei stehen MS Office-Anwendungen wie Word, Outlook, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive oder Teams auch im App Store zur Verfügung und laufen auf Apple-Geräten besonders zuverlässig. Unternehmen, die diesen Vorteil erkennen und ihre Wertschätzung durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte wie Macs, iPhones oder iPads zum Ausdruck bringen, erhalten das Beste aus beiden Welten: eine engagierte Belegschaft mit erhöhter Produktivität. “

Von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus: URANO ist bei jedem Schritt dabei

Ob es um die Identifizierung der Kundenbedürfnisse geht oder um die Unterstützung bei der Festlegung eines effektiven Leistungsumfangs – die URANO-Experten bringen jedes Unternehmen ans Ziel. Alles beginnt mit dem Business Consulting-Team, das die Umsetzung der speziellen IT-Anforderungen durch persönliche und kompetente Beratung sicherstellt. Dabei kommen nicht nur Methoden und Erfahrungen aus dem Projekt-, Prozess- und Servicemanagement zum Einsatz, sondern auch URANOs langjährige Expertise in der operativen Umsetzung. Schließlich handelt es sich beim Projektberater-Team um ausgebildete Fachinformatiker*innen, die ihre Expertise mit methodischen Fähigkeiten kombinieren. So können sie etwa eine anspruchsvolle OneDrive-Migration nicht nur planen, sondern auch komplett von A bis Z umsetzen. Dank ITIL-Zertifizierung stehen URANO viele bewährte Prozesse zur Verfügung, welche die Servicequalität zusätzlich steigern.

Hardware-Leasing: Individuell, nach Bedarf und immer auf dem neusten Stand

Allen Unternehmern, die teure Hardware-Käufe scheuen, bietet URANO eine besonders faire Alternative. Unternehmen können Macs, iPhones und iPads über das “Device as a Service”-Programm leasen, ohne einen Gedanken an Wartung oder Austauschkosten verschwenden zu müssen. Im Vergleich zum Erwerb über herkömmliche Händler sparen URANO-Kunden etwa 37 % des Kaufpreises und das bei flexibleren Zahlungsmodalitäten, z. B. monatliche Raten anstelle einer großen Anfangsinvestition. Dazu kommen umfassende technische Supportleistungen wie Apple Care – ein Rundumsorglospaket, das qualitativ und preislich einfach überzeugt. Ein weiterer Vorteil sind die fairen und transparenten Vertragskonditionen, die keine Fragen offenlassen und den kundenorientierten Anspruch von URANO zusätzlich unterstreichen.

Der Apple Business Manager macht es Unternehmen besonders einfach

URANO-Kunden profitieren außerdem vom leistungsfähigen Apple Business Manager-Portal, mit dem Geräte, Apps und Funktionen des Unternehmens zentral verwaltet und verteilt werden können. Dank der nahtlosen Integration von MDM-Lösungen (Mobile Device Management) lassen sich Inhalte, Daten und Informationen dort bereitstellen, wo sie von Mitarbeitenden benötigt werden. Eine enorme Erleichterung im Arbeitsalltag, die viel Zeit und Geld spart. Falls zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung oder Konfiguration neuer Systeme am Arbeitsplatz benötigt werden, sind die zertifizierten Experten von URANO nur einen Anruf entfernt. URANO-Kunden können sich also auf ihre wichtige Arbeit konzentrieren, ohne von lästigen Verwaltungsaufgaben gebremst zu werden.

Bereit für die sorgenfreie digitale Transformation? Dann bitte hier entlang!

Die URANO-Gruppe ist ein erfahrener und zuverlässiger, IT-Lösungspartner. URANO erbringt Services und Leistungen von der individuellen Beratung und Konzeptionierung über die Umsetzung, bis hin zur Betreuung und Wartung der IT-Umgebung veschiedener Kunden. Der Schwerpunkte liegt auf Consulting Services – speziell auf Infrastructure, Cloud Services, Collaboration und Business Consulting. Für URANO ist Digitalisierung kein Modewort, sondern Kernkompetenz.

Bildquelle: @URANO