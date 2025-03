Uran Hot Stock meldet vielversprechende Bohrergebnisse. 6,96 Mio. Pfund Uran entdeckt – 61 mal mehr als Börsenwert

Verbreitet im Auftrag von Terra Clean Energy Corp.

Executive Summary

10.03.2025

Verbreitet im Auftrag von Terra Clean Energy Corp.

Uran Hot Stock meldet vielversprechende Bohrergebnisse

6,96 Mio. Pfund Uran entdeckt – 61 mal mehr als Börsenwert

Unser neuer 266% Uran Hot Stock Terra Clean Energy Corp. (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF) meldet vielversprechende Ergebnisse für ersten drei Bohrlöcher auf der Uranlagerstätte Fraser Lakes. Greg Cameron, CEO von Terra Clean Energy Corp., erklärte: „Wir sind äußerst ermutigt durch die Ergebnisse der ersten drei Bohrlöcher, da wir in allen drei Löchern Mineralisierung feststellen konnten. Darüber hinaus glauben wir, dass die Lagerstätte nach Norden hin erweitert werden könnte. Besonders vielversprechend ist Bohrloch SF063, das eine durchgehende mineralisierte Zone von Pegmatiten von 173 m bis 224 m aufweist, mit teilweise guten Gehalten. Aufgrund dieser ersten Ergebnisse haben wir beschlossen, das verbleibende Bohrprogramm neu auszurichten, um dieses neue Interessengebiet weiter zu definieren und eine bisher auf dem Grundstück nicht gefundene Tonalteration zu verfolgen – in der Hoffnung, eine hochgradige Uranlagerstätte in der Diskordanz zu entdecken.“

Bohrloch SF063 – Bedeutende Ergebnisse: Bohrloch SF063 wurde geplant, um eine interpretiere Querverwerfung zu untersuchen, die die Mineralisierung und Geologie am östlichen Ende der Lagerstätte Fraser Lakes B versetzt. Es wurde bis zu einer Tiefe von 393 Metern gebohrt und durchteufte mehrere Strukturen sowie ein 51 m breites Intervall mineralisierter granitischer Pegmatite und alterierte, graphitführende pelitische Gneise.

Höhepunkte:

– 0,03 % eU3O8 über 12,0 m von 173,55 bis 185,55 m, einschließlich 0,06 % eU3O8 über 0,7 m von 180,35 bis 181,05 m

– 0,03 % eU3O8 über 3,0 m von 213,65 bis 216,65 m, einschließlich 0,07 % eU3O8 über 0,5 m von 215,95 bis 216,45 m

Trevor Perkins, Vizepräsident für Exploration bei Terra Clean Energy Corp., kommentierte: „Die bisherigen Bohrergebnisse sind äußerst vielversprechend. Die ersten beiden Bohrlöcher zeigen, dass die Lagerstätte in nördlicher und nordwestlicher Richtung weiterhin offen ist. Bohrloch SF063 zeigt zudem ein bedeutendes Potenzial für eine Aufwertung der Lagerstätte im Osten. Wir sind gespannt, wohin uns diese Entdeckung führen wird.“

Der Uran-Sektor steht vor einer neuen Super-Zyklus-Phase, und genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf einen der spannendsten Akteure in diesem Markt zu setzen: Terra Clean Energy Corp. (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF).

Wer sich die unglaublichen Kursgewinne der letzten Jahre im Uranmarkt ansieht, erkennt das gewaltige Potenzial:

– Denison Mines Corp. brachte Kurssteigerungen von bis zu 1.110 %

– Cameco Corporation legte um unglaubliche 3.459 % zu

– NexGen Energy Ltd. katapultierte sich um 3.761 % nach oben

– Uranium Energy Corp. schoss sogar um 4.426 % in die Höhe

Jetzt eröffnet sich mit Terra Clean Energy Corp. die nächste große Investmentchance. Mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 5,41 Millionen Euro bietet diese Aktie eine seltene Gelegenheit, früh in ein Unternehmen mit gewaltigem Wachstumspotenzial einzusteigen.

South Falcon East – Ein verborgenes Juwel mit massiven Uranreserven

Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp verfügt über eine historischen NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Metallwert von rund 488 Mio. $ – das ist rund 76 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

Das South Falcon East Projekt von Terra Clean Energy befindet sich in einer der weltbesten Uran-Regionen – dem Athabasca Basin in Kanada. Direkt in der Nachbarschaft zu hochproduktiven Minen wie Key Lake (nur 55 km entfernt) erstreckt sich das Projekt über 12.234 Hektar erstklassiges Explorationsgebiet.

Laut der historischen NI 43-101 Ressourcenschätzung von 2015 verfügt das Projekt über:

– 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,03 % Uranoxid

– 5,34 Millionen Pfund ThO2 (Thorium) mit einem Gehalt von 0,023 %

– Explorationspotenzial: Die nächste große Entdeckung im Athabasca Basin?

Die bisherigen Bohrprogramme bestätigen, dass South Falcon East mit einigen der besten Uranlagerstätten der Region vergleichbar ist – darunter Eagle Point, Millennium und Roughrider. Bedeutende Uran- und Thoriummineralisierungen, strukturelle Verwerfungen und fluide Ströme deuten auf ein enormes Erweiterungspotenzial hin. Neue Bohrprogramme aus 2024 haben bereits gezeigt, dass die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen ist – ein starkes Zeichen für zukünftige Wertsteigerungen.

Umfangreiches Bohrprogramm startet – Bahnbrechende News voraus

Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy startet jetzt ein umfangreiches 2.500 Meter Bohrprogramm auf dem South Falcon East Uran-projekt, dass in den kommenden Wochen für bahnbrechenden News-flow sorgen dürfte. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy.

Terra Clean Energy – Eine Aktie mit gewaltigem Kurspotenzial

Die Marktbewertung liegt derzeit noch auf einem absoluten Tiefpunkt, doch das kann sich schnell ändern. Unser erstes 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,40 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von 101 % entspricht. Mittelfristig, auf Sicht von 24 Monaten, halten wir sogar 0,60 EUR für realistisch – das bedeutet eine mögliche Kurssteigerung von 202 %.

Einzigartige Chance für Anleger

Terra Clean Energy Corp. bietet eine einzigartige Chance für Anleger, die vom Uran-Boom profitieren wollen. Die Kombination aus erstklassiger Lage, bestätigten Uranreserven, riesigem Explorationspotenzial und einem explodierenden Uranmarkt macht diese Aktie zu einem klaren Outperformer.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich frühzeitig zu positionieren – bevor der breite Markt das wahre Potenzial dieses Unternehmens entdeckt.

Neuer Uranium Hot Stock in bester Uranregion der Welt

Nach 3.459% mit Cameco ($CCJ) und 3.761% mit NexGen Energy ($NXE)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.002.jpeg

Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet Ihnen heute die nächste spannende Aktienchance im boomenden Uran-Sektor. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.110% mit den Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN), bis zu 3.459% mit den Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ), bis zu 3.761% mit den Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) und bis zu 4.426% mit den Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) bietet Ihnen unser neuer Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) mit einem Börsenwert von gerade einmal 5,96 Mio. EUR die perfekte Einstiegschance in den boomenden Uran-Sektor. Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) verfügt über eine historischen NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Metallwert von rund 488 Mio. $ – das ist rund 76 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp. Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Uran Aktientips ein enormes Upside-Potenzial. Das Projekt South Falcon East unseres Uran Aktientips Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) erstreckt sich über 12.234 Hektar in einer der besten Uranregionen der Welt – dem Athabasca Basin in Kanada. Die Nähe zur weltberühmten Key Lake Uranium Mine (nur 55 km entfernt) gibt dem Projekt einen strategischen Vorteil. Top-Lage, erstklassige Geologie und vielversprechende Explorationsdaten – alles, was man für ein zukünftiges Erfolgsprojekt braucht. Historische Ressourcenschätzung – Massive Mengen an Uran. Laut einer aktualisierten NI 43-101 Ressourcenschätzung von 2015 enthält South Falcon East: 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,03 % U3O8 und 5,34 Millionen Pfund ThO2 (Thorium) mit einem Gehalt von 0,023%. Diese Zahlen zeigen, dass das Projekt bereits nachgewiesene, signifikante Uranvorkommen hat – ein entscheidender Vorteil für zukünftige Minenentwicklung. Die bisherigen Bohrergebnisse zeigen starke geologische Merkmale, die mit hochgradigen Uranlagerstätten in der Region vergleichbar sind – darunter Eagle Point, Millennium und Roughrider. Bedeutende Uran- und Thoriummineralisierungen, strukturelle Verwerfungen und fluide Ströme deuten auf ein enormes Erweiterungspotenzial hin. Das könnte die nächste große Entdeckung im Athabasca Basin sein. Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy startet jetzt ein umfangreiches 2.500 Meter Bohrprogramm auf dem South Falcon East Uranprojekt, dass in den kommenden Wochen für bahnbrechenden News-flow sorgen dürfte. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy. Verpassen Sie diese Aktienchance im boomenden Uran-Sektor nicht. „Strong Outperformer“ lautet daher unsere Einschätzung für die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp zunächst auf 0,40 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 144% für risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp ein Kursziel von 0,60 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 266% mit den Uran-Aktien unseres Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.

1. Strategische Lage im Athabasca Basin – Dem besten Uran-Hotspot der Welt

Das South Falcon East Projekt befindet sich im legendären Athabasca Basin in Kanada, wo einige der weltweit hochgradigsten Uranvorkommen liegen. Diese Region liefert mehr als 20 Prozent des weltweiten Urans – ein Standort mit maximalem Potenzial.

2. Signifikante historische Uranressourcen

Laut der NI 43-101 Schätzung aus dem Jahr 2015 enthält das Projekt 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,03 Prozent Uranoxid. Diese nachgewiesenen Ressourcen zeigen, dass das Projekt bereits auf einer soliden Basis steht. Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp verfügt über eine historischen NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Metallwert von rund 488 Mio. $ – das ist rund 76 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

3. Ungenutztes Explorationspotenzial – Die Lagerstätte ist in alle Richtungen offen

Die aktuelle Explorationsfläche von Fraser Lakes B ist in alle Richtungen offen – nach Nordosten, Osten, Südwesten und in die Tiefe. Das bedeutet: Weitere Bohrungen könnten das bekannte Uranvorkommen massiv ausweiten und den Wert des Projekts signifikant steigern.

4. Erfolgreiche neue Bohrprogramme im Jahr 2024

Frische Bohrergebnisse von Anfang 2024 haben erneut bestätigt, dass sich die Uranmineralisierung ausweitet. Mit Ergebnissen von bis zu 0,11 Prozent U3O8 über 0,2 Meter sowie weiteren hochgradigen Abschnitten zeigen sich klare Anzeichen für eine wirtschaftlich abbaubare Uranlagerstätte.

5. Der Way Lake Conductor – Ein unerforschtes Explorationsziel mit riesigem Potenzial

Der geologische Leiter, der sich über 25 Kilometer erstreckt, wurde bislang nur minimal erkundet. Hier könnten sich weitere signifikante Uranfunde verbergen – eine riesige Wachstumschance für das Unternehmen.

6. Die T-Bone Lake Zone – Potenzieller Gamechanger

Bisherige Untersuchungen in diesem Bereich zeigen auffällige geologische Strukturen mit anomal hoher Radioaktivität – ein starker Indikator für hochgradige Uranmineralisierungen. Diese Zone könnte sich als neue, bisher unerschlossene Lagerstätte entpuppen.

7. Perfekte Marktbedingungen – Uran erlebt einen Superzyklus

Die weltweite Nachfrage nach Uran steigt rasant, da Länder auf Atomenergie als saubere, zuverlässige Energiequelle setzen. Der Uranpreis ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, und Experten prognostizieren weitere Zuwächse. TCEC ist perfekt positioniert, um von diesem Boom zu profitieren.

8. Steigende Energieanforderungen durch KI, Elektromobilität und Rechenzentren

Mit der zunehmenden Abhängigkeit der Weltwirtschaft von KI, Cloud-Computing und Elektromobilität wächst auch der Bedarf an sicherer, konstanter Energie. Kernkraftwerke werden weltweit ausgebaut – Uran wird in den kommenden Jahrzehnten gefragt bleiben wie nie zuvor.

9. Günstige Unternehmensbewertung mit riesigem Aufwärtspotenzial

Während große Uranunternehmen wie Cameco bereits Milliardenbewertungen erreicht haben, ist Terra Clean Energy noch ein unentdecktes Juwel mit hohem Wachstumspotenzial. Frühzeitige Investoren könnten hier überproportionale Gewinne erzielen.

10. Erfahrenes Management mit nachweislicher Erfolgsbilanz

Das Team von Terra Clean Energy besteht aus Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung in Uranexploration, Bergbau und Kapitalmärkten. Ein starkes Management ist der Schlüssel zum Erfolg – und TCEC hat genau das.

Fazit:

Die Kombination aus erstklassiger Lage, bestätigten Uranvorkommen, massiven Explorationschancen und dem globalen Uranboom macht Terra Clean Energy zu einer der spannendsten Uran-Aktien auf dem Markt. Wer früh investiert, kann von diesem zukünftigen Uran-Giganten maximal profitieren.

Jetzt von der weltweit knappen Uran-Versorgung profitieren

Die perfekte Aktienchance – Massives Upside-Potenzial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.003.jpeg

Unser Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet cleveren Investoren jetzt die perfekte Aktienchance von der weltweit knappen Uranversorgung zu profitieren. Mit einem Börsenwert von gerade mal 5,96 Mio. EUR bietet unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp im Vergleich zu seinen milliardenschweren Nachbarn massives Upside-Potenzial.

Uran-Angebot auf kritischem Tiefstand – Die perfekte Chance

Die weltweite Uranversorgung ist auf einem kritisch niedrigen Niveau, während die Nachfrage aufgrund neuer Kernreaktoren und steigender Energieanforderungen Allzeithochs erreicht! Mit geopolitischen Unsicherheiten und einem US-Importverbot für russisches Uran wird die Versorgungsknappheit noch verschärft, was den Uranpreis steigen lässt – ein gigantisches Potenzial für Terra Clean Energy Corp.

Niedrige Bewertung – Hohe Upside

Während Wettbewerber wie Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) mit einem Börsenwert von rund 16,66 Mrd. EUR, NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) mit einem aktuellen Börsenwert von rund 2,50 Mrd. EUR und Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) mit einem aktuellen Börsenwert von rund 1,14 Mrd. EUR bewertet werden, wird unser Uran Aktientip Terra Clean Energy mit gerade einmal 5,96 Mio. $ bewertet – ein unglaubliches Aufholpotenzial für Investoren.

Direkt neben den großen Playern – Ohne das hohe Preisschild

Terra Clean Energy Corp’s Projekt liegt in direkter Nähe zu hochgradigen Uranminen wie Cigar Lake, McArthur River und Phoenix, jedoch zu einem Bruchteil der Marktbewertung. Wer heute einsteigt, bekommt ein erstklassiges Explorationsgebiet zu einem Schnäppchenpreis.

Erfolgreiche Explorationsdaten bestätigen Uranpotenzial

Frühere Bohrprogramme lieferten hochgradige Uranfunde und bestätigten die geologischen Ähnlichkeiten mit den Top-Minen im Athabasca-Becken. Neue Bohrergebnisse deuten auf ein erhebliches Ressourcenwachstum hin.

Vergleich mit Wettbewerbern – Terra Clean Energy Corp könnte der nächste große Gewinner sein

Der Vergleich der Uranlagerstätten zeigt: Während der globale Durchschnittsgehalt von Uranminen nur bei 0,018 % U3O8 liegt, hat South Falcon East einen bestätigten Gehalt von 0,03 % – und das in einem top-erschlossenen Minengebiet! Das zeigt enormes wirtschaftliches Potenzial.

Infrastruktur-Vorteile senken Kosten & beschleunigen Entwicklung

Dank ganzjährig befahrbarer Straßen und Stromanbindung hat Terra Clean Energy Corp einen enormen Vorteil gegenüber abgelegenen Explorationsgebieten. Dies senkt die Entwicklungskosten und kann den Minenstart deutlich beschleunigen.

Globale Energiekrise & KI-Boom treiben Uran-Nachfrage

Durch den rasanten Ausbau von KI, Cloud-Computing & Elektromobilität steigt der Strombedarf weltweit exponentiell. Da Uran die zuverlässigste CO2-freie Energiequelle ist, sind die Zukunftsaussichten für Uranminen rosig – Terra Clean Energy Corp ist perfekt positioniert.

Nachhaltige Energiequelle – Regierungen setzen auf Atomkraft

Der globale Umschwung zu nachhaltiger Energie führt zu massiven Investitionen in neue Atomreaktoren. Länder wie China, die USA und die EU setzen auf Uran als Schlüssel zur Energieunabhängigkeit – und Terra Clean Energy wird davon profitieren.

Frühzeitig einsteigen, bevor der Markt es erkennt

Die Marktbewertung von Terra Clean Energy Corp ist extrem niedrig, während die Fundamentaldaten & Urantrends bullisch sind. Smarte Investoren wissen: Die größten Gewinne macht man, bevor die breite Masse aufspringt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine strategische Positionierung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.004.jpeg

6,96 Mio. Pfund Uran U308

Top-Lage im Athabasca Basin – direkt neben den besten Uranminen der Welt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.005.jpeg

Das Projekt South Falcon East unseres Uran Aktientips Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) erstreckt sich über 12.234 Hektar in einer der besten Uranregionen der Welt – dem Athabasca Basin in Kanada. Die Nähe zur weltberühmten Key Lake Uranium Mine (nur 55 km entfernt) gibt dem Projekt einen strategischen Vorteil. Top-Lage, erstklassige Geologie und vielversprechende Explorationsdaten – alles, was man für ein zukünftiges Erfolgsprojekt braucht.

Historische Ressourcenschätzung – Massive Mengen an Uran. Laut einer aktualisierten NI 43-101 Ressourcenschätzung von 2015 enthält South Falcon East: 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,03 % U3O8 und 5,34 Millionen Pfund ThO2 (Thorium) mit einem Gehalt von 0,023%.

Diese Zahlen zeigen, dass das Projekt bereits nachgewiesene, signifikante Uranvorkommen hat – ein entscheidender Vorteil für zukünftige Minenentwicklung.

Explorationspotenzial – Hier steckt noch viel mehr drin.

Die bisherigen Bohrergebnisse zeigen starke geologische Merkmale, die mit hochgradigen Uranlagerstätten in der Region vergleichbar sind – darunter Eagle Point, Millennium und Roughrider. Bedeutende Uran- und Thoriummineralisierungen, strukturelle Verwerfungen und fluide Ströme deuten auf ein enormes Erweiterungspotenzial hin. Das könnte die nächste große Entdeckung im Athabasca Basin sein.

Bohrergebnisse bestätigen hohes Potenzial.

Bereits seit 2008 wurden mehrere erfolgreiche Bohrprogramme durchgeführt. Die besten Treffer umfassen:

0,13 % U3O8 über 6 Meter, inkl. 0,165 % über 2 Meter

0,172 % U3O8 über 2,5 Meter

Diese hochgradigen Abschnitte zeigen, dass das Potenzial für wirtschaftliche Förderung sehr realistisch ist.

Warum Terra Clean Energy eine einmalige Investmentchance ist:

Top-Lage im Athabasca Basin – direkt neben den besten Uranminen der Welt Nachgewiesene Uranvorkommen mit weiterem Explorationspotenzial Strategisch perfekt positioniert für den kommenden Uran-Boom

Niedrige Bewertung = Hohe Gewinnchancen für Early-Investoren

Steigende Uranpreise und weltweite Nachfrage nach Kernenergie = Ideales Timing

Mit einem extrem niedrigen Unternehmenswert im Vergleich zu Wettbewerbern wie Cameco, NexGen oder Denison hat Terra Clean Energy das Potenzial, sich massiv zu vervielfachen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich eine Frühphasen-Position in einem der spannendsten Uran-Projekte der Welt.

Fazit: Terra Clean Energy ist ein verborgenes Juwel mit starkem Wachstumspotenzial – eine der besten Uran-Aktien für Investoren, die vom kommenden Boom profitieren wollen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.006.jpeg

Enormes Upside-Potenzial

Ungetestete Explorationsziele, die das Potenzial für neue Entdeckungen bergen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.007.jpeg

Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet ein enormes Upside-Potenzial und macht die Aktien von Terra Clean Energy zu einem äußerst attraktiven Investment im Uransektor. Die neuesten Explorationsdaten und Bohrergebnisse zeigen, dass dieses Projekt noch viel ungenutztes Wachstumspotenzial hat.

1. Lagerstätte mit erheblichem Expansionspotenzial

Die Fraser Lakes B Lagerstätte erstreckt sich über eine Streichlänge von 1400 Metern und ist in alle Richtungen offen. Die Mineralisierung setzt sich in die Tiefe, nach Nordosten, Osten und Südwesten fort, was bedeutet, dass zukünftige Bohrungen das Vorkommen erheblich ausweiten könnten.

2. Vielversprechende neue Bohrergebnisse aus 2024

Die ersten Bohrungen im Jahr 2024 haben die Präsenz von Uranmineralisierungen bestätigt. Highlights der Ergebnisse zeigen signifikante Uranwerte über mehrere Abschnitte. Besonders hervorzuheben sind:

0,02 Prozent eU3O8 über 5,6 Meter

0,03 Prozent eU3O8 über 4,1 Meter, inklusive einzelner hochgradiger Abschnitte bis 0,11 Prozent

Diese Ergebnisse belegen, dass die Uranmineralisierung sich weiter ausdehnt und das Explorationspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist.

3. Der Way Lake Conductor als zukünftiger Hotspot

Das Projektgebiet umfasst einen über 25 Kilometer langen geologischen Leiter, den sogenannten Way Lake Conductor. Dieser weist mehrere ungetestete Zielbereiche auf, die potenziell weitere Uranvorkommen beherbergen könnten. Nur ein geringer Teil dieses Leiters wurde bislang erkundet, was bedeutet, dass sich hier noch enorme Entdeckungsmöglichkeiten bieten.

4. Die T-Bone Lake Zone – Unerschlossene Explorationschance

Nördlich von Fraser Lakes B liegt die T-Bone Lake Zone, die bisher nur begrenzte Bohrungen erfahren hat, jedoch starke Indikatoren für hochgradige Uranvorkommen aufweist. Frühere Analysen ergaben Werte von bis zu 0,055 Prozent U3O8 über 0,9 Meter in geringer Tiefe. Diese Zone zeigt geologische Ähnlichkeiten mit einigen der besten Uranlagerstätten in der Region, darunter Eagle Point und Millennium.

5. Optimale Lage im Athabasca Basin mit Infrastrukturvorteilen

South Falcon East befindet sich im weltbekannten Athabasca Basin, das für seine hochgradigen Uranvorkommen bekannt ist. Die Nähe zu bestehenden Minen und Infrastruktur reduziert die zukünftigen Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich, was den wirtschaftlichen Wert des Projekts weiter steigert.

Warum Terra Clean Energy ein herausragendes Uran-Investment ist

– Nachgewiesene Uranvorkommen mit signifikantem Erweiterungspotenzial

– Ungetestete Explorationsziele, die das Potenzial für neue Entdeckungen bergen

– Top-Lage im Athabasca Basin, einer der besten Uranregionen der Welt

– Positive Marktbedingungen für Uran mit steigenden Preisen und wachsender Nachfrage nach Kernenergie

– Niedrige Unternehmensbewertung im Vergleich zu Wettbewerbern, was enormes Aufwärtspotenzial für Investoren bedeutet

Fazit: Terra Clean Energy steht erst am Anfang seines Wachstumspfads. Das South Falcon East Projekt hat alle Voraussetzungen, um eine hochgradige Uranlagerstätte zu werden. Wer jetzt investiert, sichert sich eine erstklassige Position in einem der spannendsten Uranprojekte der kommenden Jahre.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.008.jpeg

Erfahrenes Top-Management

mit exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.009.jpeg

Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Managment mit exzellentem Track Record.

Greg Cameron

CEO, Präsident & Direktor

Herr Greg Cameron verfügt über umfangreiche Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Strategie, Akquisitionen und Veräußerungen sowie Unternehmensrestrukturierungen. Greg Cameron war früher als leitender Investmentbanker tätig und hatte Führungspositionen bei führenden kanadischen und internationalen Investmentbanken inne, darunter Canaccord Genuity, Orion Securities und Macquarie. Derzeit ist Greg Cameron Geschäftsführer von Colby Capital Limited, einer Merchant-Bank in Toronto. Herr Greg Cameron hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Kapitalmärkten und war in zahlreichen börsennotierten und privaten Unternehmen als Vorstandsmitglied tätig – von Start-ups bis hin zu etablierten Unternehmen.

C. Trevor Perkins

Vizepräsident, Exploration

Herr C. Trevor Perkins ist ein professioneller Geologe mit umfassender Erfahrung in der Planung und Durchführung von mineralischen Explorationsprogrammen sowie im Management von Explorations-Teams. C. Trevor Perkins hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Uranexploration mit bedeutenden Ergebnissen. C. Trevor Perkins arbeitet mit CEO Alex Klenman zusammen als VP für Exploration bei Azincourt Energy Corp., einem an der TSX Venture notierten Explorationsunternehmen, das das East Preston Uranium Project im südwestlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan entwickelt.

Alex Klenman

DirektorHerr Alex Klenman ist ein erfahrener Manager in der Bergbauindustrie mit einer über 30-jährigen Karriere im privaten und öffentlichen Sektor. Alex Klenman verfügt über mehr als ein Jahrzehnt spezifische Uran-Erfahrung in den Kapitalmärkten, darunter Beratungsfunktionen für Forum Uranium und andere Unternehmen. Anschließend war Alex Klenman CEO und Direktor von Azincourt Energy Corp., eine Position, die er seit 2017 innehat. Während seiner Zeit bei Azincourt hat Alex Klenman über 18 Millionen US-Dollar für Uranexplorationen im Athabasca-Becken eingeworben und erfolgreiche Beziehungen zu institutionellen Investoren und Fonds in Kanada, den USA, Australien und Europa aufgebaut.

Tony Wonnacott

Direktor

Herr Tony Wonnacott ist ein Unternehmensanwalt für Wertpapierrecht mit Sitz in Toronto, Ontario, mit über 25 Jahren Erfahrung. Tony Wonnacott ist Mitglied der Law Society of Upper Canada und hat einen B.Comm. (cum laude) von der Saint Mary’s University sowie einen LL.B. von der Dalhousie University. Als Berater, Geschäftsführer und Direktor mehrerer Unternehmen war Herr Tony Wonnacott an erfolgreichen Börsengängen privater Unternehmen beteiligt. Zudem begleitete Tony Wonnacott den kompletten Verkauf eines Unternehmens für rund 750 Millionen US-Dollar und Kapitalbeschaffungen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar.

Brian Shine

Finanzvorstand (CFO)

Herr Brian Shine ist auf Finanzberichterstattung, Unternehmensfinanzen, Auditing, Unternehmensstrategie, Risikomanagement und andere Rechnungswesen- und Beratungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen in verschiedenen Branchen spezialisiert. Brian Shine ist ein Chartered Professional Accountant (CPA) in British Columbia und verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen – vom Berater über Controller bis hin zum CFO.

Jordan Trimble

Technischer Berater (B.Sc., CFA)

Herr Jordan Trimble hat im Laufe seiner Karriere mehrere börsennotierte und private Unternehmen gegründet und geleitet. Jordan Trimble verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Management, Unternehmensfinanzierung und -strategie, Investor Relations, Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung. Zudem ist Jordan Trimble ein gefragter Redner auf Bergbau- und Investorenkonferenzen weltweit. Herr Jordan Trimble ist Präsident und CEO von Skyharbour Resources Ltd..

Aus 10.000 EUR wurden mit Uran-Aktien bis zu 452.632 EUR

Verpassen Sie nicht die nächste spannende Aktienchance im boomenden Uran-Sektor

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.010.jpeg

Mit Uran-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Uran-Aktien in den vergangenen Jahren bis zu 452.632 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.110% mit den Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN), bis zu 3.459% mit den Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ), bis zu 3.761% mit den Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) und bis zu 4.426% mit den Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) bietet Ihnen unser neuer Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) heute die nächste spannende Aktienchance im boomenden Uran-Sektor.

Die Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 1.110% von 0,20 USD auf 2,42 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) ein Vermögen von 121.000 EUR. Aktuell wird Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) an der Börse mit rund 1,14 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 191 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.

Die Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 3.459% von 1,718 USD auf in der Spitze 61,14 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) ein kleines Vermögen von 355.879 EUR. Aktuell wird der Uran-Riese Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) an der Börse mit rund 16,66 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 2.795 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

Die Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 3.761% von 0,23 USD auf in der Spitze 8,88 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) ein stattlicher Be-trag von bis zu 386.087 EUR. Aktuell wird der Uran-Unternehmen NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) an der Börse mit rund 2,50 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 419 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

Die Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC,

$UEC) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 4.426% von 0,19 USD auf in der Spitze 8,60 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) ein Vermögen von bis zu 452.632 EUR. Aktuell wird Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) an der Börse mit rund 1,99 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 334 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.

Uranium Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,60 EUR – 266% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.011.jpeg

Verbreitet im Auftrag von Terra Clean Energy Corp.

Neuer Uranium Hot Stock in bester Uranregion der Welt

Nach 3.459% mit Cameco ($CCJ) und 3.761% mit NexGen Energy ($NXE)

Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet Ihnen heute die nächste spannende Aktienchance im boomenden Uran-Sektor. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.110% mit den Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN), bis zu 3.459% mit den Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ), bis zu 3.761% mit den Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) und bis zu 4.426% mit den Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) bietet Ihnen unser neuer Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) mit einem Börsenwert von gerade einmal 5,96 Mio. EUR die perfekte Einstiegschance in den boomenden Uran-Sektor. Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) verfügt über eine historischen NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Metallwert von rund 476 Mio.$ – das ist rund 76 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp. Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet nach Einschätzung der Top-Geologen unseres Uran Aktientips ein enormes Upside-Potenzial. Das Projekt South Falcon East unseres Uran Aktientips Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) erstreckt sich über 12.234 Hektar in einer der besten Uranregionen der Welt – dem Athabasca Basin in Kanada. Die Nähe zur weltberühmten Key Lake Uranium Mine (nur 55 km entfernt) gibt dem Projekt einen strategischen Vorteil. Top-Lage, erstklassige Geologie und vielversprechende Explorationsdaten – alles, was man für ein zukünftiges Erfolgsprojekt braucht. Historische Ressourcenschätzung – Massive Mengen an Uran. Laut einer aktualisierten NI 43-101 Ressourcenschätzung von 2015 enthält South Falcon East: 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,03 % U3O8 und 5,34 Millionen Pfund ThO2 (Thorium) mit einem Gehalt von 0,023%. Diese Zahlen zeigen, dass das Projekt bereits nachgewiesene, signifikante Uranvorkommen hat – ein entscheidender Vorteil für zukünftige Minenentwicklung. Die bisherigen Bohrergebnisse zeigen starke geologische Merkmale, die mit hochgradigen Uranlagerstätten in der Region vergleichbar sind – darunter Eagle Point, Millennium und Roughrider. Bedeutende Uran- und Thoriummineralisierungen, strukturelle Verwerfungen und fluide Ströme deuten auf ein enormes Erweiterungspotenzial hin. Das könnte die nächste große Entdeckung im Athabasca Basin sein. Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy startet jetzt ein umfangreiches 2.500 Meter Bohrprogramm auf dem South Falcon East Uranprojekt, dass in den kommenden Wochen für bahnbrechenden News-flow sorgen dürfte. Clevere Anleger kaufen daher schon jetzt die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy. Verpassen Sie diese Aktienchance im boomenden Uran-Sektor nicht. „Strong Outperformer“ lautet daher unsere Einschätzung für die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp zunächst auf 0,40 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 144% für risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für die Uran-Aktien unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp ein Kursziel von 0,60 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 266% mit den Uran-Aktien unseres Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.

10 Gründe jetzt die Uran-Aktien von Terra Clean Energy zu kaufen:

1. Strategische Ausrichtung auf Uran: Terra Clean Energy konzentriert sich auf den Erwerb und die Erkundung von Uranprojekten, um die steigende globale Nachfrage nach sauberer Energie zu decken.

2. Vielversprechendes Projekt – South Falcon East: Das South Falcon East-Projekt erstreckt sich über ca. 12.234 Hektar und liegt nur 18 Kilometer südöstlich des Athabasca-Beckens, einer Region, die für ihre hochgradigen Uranvorkommen bekannt ist.

3. Exzellente Infrastruktur: Die Nähe zu ganzjährig befahrbaren Straßen und Stromnetzen erleichtert den Zugang und die Entwicklung des Projekts erheblich.

4. Geologische Ähnlichkeiten mit hochgradigen Lagerstätten: Geologische und geochemische Merkmale des Projekts zeigen deutliche Ähnlichkeiten mit anderen hochgradigen, im Grundgebirge beherbergten Lagerstätten im Athabasca-Becken, wie z.B. Eagle Point und Millennium.

5. Historische Ressourcenschätzung: Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp verfügt über eine historischen NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Metallwert von rund 488 Mio. $ – das ist rund 76 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

6. Erfolgreiche Bohrprogramme: Das Winter/Frühjahr 2015-Bohrprogramm ergab die bisher höchstgradige Mineralisierung im Lagerstättenbereich mit 0,172% U3O8 über 2,5 Meter, was das Potenzial für weitere hochgradige Funde in geringer Tiefe unterstreicht.

7. Aktuelle Explorationserfolge: Im Februar 2024 durchgeführte Bohrungen bestätigten erneut das Vorhandensein von Uranmineralisierungen, was das Vertrauen in das Projekt weiter stärkt.

8. Erfahrenes Managementteam: Ein kompetentes Führungsteam mit umfassender Erfahrung in der Bergbau- und Exploratonsbranche leitet das Unternehmen und treibt die Projekte voran.

9. Engagement für saubere Energie: Durch die Fokussierung auf Uran als saubere Energiequelle trägt Terra Clean Energy aktiv zur Reduzierung des globalen CO2-Fußabdrucks bei.

10. Attraktive Marktpräsenz: Die Notierung an mehreren Börsen, darunter die CSE, OTCQB und FSE, bietet Investoren vielfältige Möglichkeiten, am Wachstum des Unternehmens teilzuhaben.

Uranium Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,60 EUR – 266% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Terra Clean Energy Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, $TCEC) finden Sie auf der

offiziellen Unternehmens-Website:

www.tcec.energy

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,40 EUR

Kurschance: 144%

Kursziel 24M: 0,60 EUR

Kurschance: 266%

Kursdaten

Kurs: 0,164 EUR

52W Hoch: 0,400 EUR

52W Tief: 0,017 EUR

Stammdaten

ISIN: CA88100M2040

WKN: A40X3Q

Ticker: C9O0.F

CSE: TCEC

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 36,33 Mio.

Market Cap (€): 5,96 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78829/Aktiencheck100325.012.png

