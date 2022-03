Upstay FeWos und Ferienhäuser auf der Krummhörn

Vermietung von privaten Unterkünften in Ostfriesland an der Nordsee

Die Krummhörn ist eine kleine Halbinsel in Ostfriesland, die von der Nordsee umgeben ist. Die Region bietet viele schöne Ferienhäuser zur Miete und Ferienwohnungen zum Übernachten. Das Internetportal Upstay bietet eine handverlesene Auswahl an schönen Unterkünften in den Orten Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Pewsum, Visquard, Eilsum, Uttum und Greetsiel.

Urlaub in Deutschland erfreut sich nicht erst seit der Coronapandemie einer großen Beliebtheit. Eines der beliebtesten Reiseziele in heimischen Gefilden ist die Nordseeküste in Ostfriesland. Die Krummhörn hat eine lange Geschichte und ist seit mehr als 4000 Jahren besiedelt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie 1270 als „Krummer Hörn“ durch Bischof Johann von Münster. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel, da sie über eine wunderschöne Küstenlinie verfügt und durch die Nähe zur Nordsee tolle Wassersportmöglichkeiten bietet.

Aus West- und Norddeutschland ist die Krummhörn schnell und bequem mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Region ist zudem der ideale Ausgangspunkt für Tagesausflüge auf die ostfriesischen Inseln, z.B. mit der Fähre nach Borkum, Norderney oder Juist.

Ein Ferienhaus oder eine Fewo in Ostfriesland ist der perfekte Ort für eine Familie, um ihren Urlaub zu verbringen. Es bietet das Gefühl von Privatsphäre, ungestörter Zeit und Raum für die Familie. Hier können sich Urlauber wie zu Hause fühlen. Es gibt viele Gründe, warum Menschen lieber in einem Ferienhaus als in Hotels oder Resorts Urlaub machen. Einige von ihnen sind:

– Ferienhäuser bieten mehr Platz für die ganze Familie

– Ferienhäuser bieten Privatsphäre und ungestörte Zeit

– Ferienhäuser bieten mehr Komfort und Bequemlichkeit als Hotels oder Resorts

Bei Upstay findet man Unterkünfte für jeden Geschmack mit hochwertiger und komfortabler Ausstattung. So stehen Feriendomizile mit Sauna, mit Kamin oder mit Badewanne zur Verfügung. Es gibt Häuser und FeWos für Familien mit Kindern, für Hundebesitzer, Gruppen und Rollstuhlfahrer. Private Anbieter können ihre Unterkünfte über das Online-Portal an Gäste vermieten.

Upstay wurde von Eveline van Stee gegründet, geboren und aufgewachsen im schönen Ostfriesland. Nach ihrem Studium in Den Haag mit dem Schwerpunkt Hospitality Management kehrte die Unternehmerin in ihre Heimat zurück, um dort „UpStay Ferienwohnungen“ zu gründen.

