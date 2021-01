Upgrade fürs Fahrzeugcockpit – der Infotainer XZENT X-427

Multimedia und Navigation clever nachrüsten – mit dem neuen 2-DIN Touchscreen Autoradio X-427 für PKWs und Reisemobile

Mit dem X-427 (VK 399 Euro) hat XZENT jetzt ein hochmodernes 2-DIN Touchscreen Autoradio mit integriertem DAB+ Tuner und beeindruckenden Multimedia-Features im Programm. Aber auch für diejenigen, die ein vielseitiges Navi für ihren PKW oder ihr Reisemobil suchen, ist der neue XZENT eine intelligente Lösung: Mit den optional erhältlichen Navipaketen lässt sich der X-427 unkompliziert zum vielseitigen Festeinbau-Navi erweitern.

FUNKTIONALES DESIGN

Der schick designte X-427 verfügt über ein sehr hochwertiges kapazitives 16,5 cm / 6,5″ Echtglas-Display, das mit seiner Leuchtkraft, brillanten Farben und großem Kontrastumfang begeistert. Der praktische Lautstärkedrehregler ermöglicht in Kombination mit den übersichtlichen Menüs eine stressfreie, intuitive Steuerung während der Fahrt.

VIELSEITIGES MULTIMEDIASYSTEM

XZENTs neues Mediencenter stellt die modernsten Unterhaltungstools bereit, angefangen bei dem empfangsstarken UKW RDS Tuner und dem integrierten DAB+ Tuner, der mit klarem Empfang, hohem Bedienkomfort und seinen zahlreichen Funktionen überzeugt. Dazu gehören die DAB-DAB Senderverfolgung, die Anzeige von MOT Slideshows und DLS-Text sowie der Hintergrundscan, der die dynamische Stationsliste auf dem neuesten Stand hält.

Mit zwei USB-Ports, Made for iPod/iPhone Funktion und HDMI-Schnittstelle ist der X-427 zur Audio / Video Wiedergabe – einschließlich FLAC und WAV Dateien – bestens gerüstet.

HANDYS – MIT DEM X-427 CLEVER GENUTZT

Mit der AndroidLink Funktion lassen sich die Apps von Android Smartphones, inklusive aller Navi-Apps, auf den X-427 spiegeln und direkt über den Touchscreen des Media Receivers bedienen.

Erstklassig ist auch die integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung, mit der man dank Echo-Cancelling und Rauschunterdrückung nicht nur entspannt telefonieren, sondern auch Musik vom Smartphone streamen kann. Die Synchronisierung mit dem Mobiltelefon erfolgt automatisch, die speicherresidenten Telefonbucheinträge stehen also sofort zur Verfügung.

ZUM NAVI ERWEITERN

Navigieren per App – mit dem X-427 kein Problem. Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 (1 Jahr kostenfreie Kartenupdates, VK 199 Euro) oder X-MAP27-MH3 (3 Jahre kostenfreie Kartenupdates, VK 249 Euro) lässt sich der X-427 aber auch einfach zur Festeinbau-Navigation für PKWs und für Reisemobile upgraden.

Beide Navipakete umfassen Karten von 47 EU-Ländern, eine umfangreiche P.O.I. CampingSchaf Datenbank sowie eine Premium P.O.I. Datenbank mit mehr als 6,5 Millionen Sonderzielen. Die NextGen Navigations-Engine ermöglicht die Eingabe von fahrzeugspezifischen Profildaten, um die Route exakt auf das jeweilige Fahrzeug abzustimmen – besonders praktisch für Reisemobile.

DURCHDACHT BIS IN DETAIL

Der X-427 verfügt über 2 Cinch-Eingänge zum Anschluss von zwei Kameras mit schaltbarer Stromversorgung und Rangier/Umschaltfunktion. Über die praktische CAM Direktwahltaste an der Gerätefront lässt sich die Kamerafunktion bei Bedarf manuell starten.

Auch für eine gelungene Integration in unterschiedliche Fahrzeuge ist gesorgt: Die Farbe der Sensortasten-Bedienfelder ist frei wählbar und somit optimal an die Nacht-Beleuchtungsfarbe verschiedener Cockpits anpassbar.

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich “Navigation und Multimedia im Auto” fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert – das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

