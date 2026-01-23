UPDF für iOS startet auf Product Hunt und bringt leistungsstarke PDF-Bearbeitung auf iPhone und iPad

Superace, der Entwickler von UPDF, hat offiziell die iOS-Version auf Product Hunt veröffentlicht. Mit diesem Release bringt UPDF umfassende PDF-Bearbeitung, Dokumentenmanagement und AI-gestützte Workflows auf iPhone und iPad und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein, um professionelle Dokumentenwerkzeuge jederzeit und überall zugänglich zu machen.

Mobile Produktivität trifft auf AI

Da Arbeit und Studium zunehmend auf mobile Geräte verlagert werden, benötigen Nutzer leistungsstarke und einfach zu bedienende Tools für unterwegs. UPDF für iOS wurde für Studenten, Fachleute und Kreative entwickelt, damit sie komplexe PDF-Aufgaben direkt auf ihrem iPhone oder iPad erledigen können. Intuitives Design kombiniert mit AI-Funktionen eliminiert die Abhängigkeit von Desktop-Software.

Kernfunktionen von UPDF für iOS:

Direkte PDF-Bearbeitung: Texte in PDFs direkt auf dem mobilen Gerät bearbeiten.

AI-Chat für Dokumente: Lange PDFs, einschließlich 50-seitiger Dateien, in Sekunden zusammenfassen.

Dateikonvertierung unterwegs: PDFs jederzeit und überall in verschiedene Formate konvertieren.

Scannen zu PDF mit OCR: Gescannte Dokumente in durchsuchbare, bearbeitbare PDFs umwandeln.

Digitale Signaturen: Verträge unterschreiben und Dokumente sicher abschließen.

All-in-One-Dateihub: PDFs und Zip-Dateien in einem sicheren Workspace verwalten.

Jetzt auf Product Hunt verfügbar

UPDF für iOS ist ab sofort auf Product Hunt verfügbar und ermöglicht Nutzern, unterwegs schneller und effizienter zu arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie die UPDF-Website oder folgen Sie UPDF auf YouTube, Facebook, X (Twitter), um die neuesten Updates zu erhalten.

Superace Software Technology Co., Ltd. ist ein Start-up, das Software zur PDF-Konvertierung und -Bearbeitung entwickelt. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist UPDF, das nun für Windows, Mac, iOS und Android verfügbar ist. Das Team von Superace verfolgt das Ziel, die Effizienz der Nutzererfahrung zu maximieren, indem es eine ansprechende Benutzeroberfläche gestaltet, die die Anwender zufriedenstellt. Sie sind sich der Bedeutung bewusst, wie eine schöne und intuitive Anwendung die Nutzererfahrung beeinflusst, und setzen daher alles daran, das Design so zu gestalten, dass die PDF-Editor-Software sich deutlich von den traditionellen Programmen unterscheidet, die man bisher kennt.

Kontakt

Superace Software Technology Co., Ltd.

Stacy Wang

Bao’an Road, Anting Town, Jiading 4997

201805 Shanghai

18485545383



https://updf.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.