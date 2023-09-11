Up X Официальный Сайт ✔️ Зеркало Ап Икс рабочий вход на сегодня! Официальный сайт Ап Икс ✅ Получи 50 слитков на баланс прямо сейчас ⚡ Регистрация в Up X и рабочее зеркало на сегодня!

Стратегия Up-X – это новое слово в индустрии азартных развлечений. Это сервис онлайн-игр на реальные деньги, одиночных и многопользовательских. Популярные мгновенные слоты включают Keno, Hilo, Dice, Miner, Cards, Coin, Ladder, Crash, Cases, Classic. Простые и быстрые игры помогут вам получить прибыль от в течение нескольких минут. Также зарегистрированный пользователь на официальном сайте Ap X открывает игровые автоматы, казино с реальными дилерами и ставки на спорт.
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Ресурс предлагает обширный список бонусных предложений и cashback. Существует программа лояльности с десятью рангами для пользователей – от новичка до босса. Для клиентов Ап Х проводятся многочисленные турниры, такие как Weekly Challenge или Lucky Card. Они предлагают солидные призы победителям – до 25 000 баров в виртуальной валюте.
Дополнительные преимущества:
интуитивно понятный интерфейс;
простая система регистрации в Up X;
многие платежные системы;
простое пополнение и снятие средств со счета;
русская поддержка пользователей.
UP-X принимает игроков со всего мира, ограничения распространяются на жителей США, Франции, Англии, Индии, Нидерландов, Израиля и Кюрасао. Чтобы получить право на членство в клубе upx casino, клиент должен быть старше 18 лет.
🌐 Официальный сайт
🔓 Лицензия и оператор ITech Labs, Overplayed N.V 🎖️ Дата основания 2018 🎰 Игры Краш, Рулетка, Кейсы, Классик, Dice, Keno, HiLo, Минер, Лесенка, Монетка, Карточки, Плинко, Слоты, Ставки на спорт 💸 Платежные методы Qiwi, Яндекс деньги, Visa, Mastercard, Payer, Мегафон, МТС, Tele2, Beeline, Perfect money, Альфа-клик, Платежные терминалы 💵 Минимальный депозит 100 рублей 💲 Минимальный вывод 1000 рублей 💰 Валюты счета Российский рубль 💎 Язык Русский 📱 Тип Мобильная и десктопная версия 📩 Email support@upx.biz
Официальный сайт Ап Икс
Пользовательский интерфейс Up X в полной мере отвечает задачам сервиса. Он прост, удобен и легок в использовании. Чтобы попасть в раздел, достаточно щелкнуть мышью; здесь нет многочисленных погружений. Вы можете выбрать один из двух доступных языков – русский или английский.
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Фон сайта выполнен в традиционных цветах детских площадок – темно-синий, с бело-голубыми надписями.
Главное меню официального сайта Ап Х состоит из шести разделов:
Игры. Зал мгновенных мини-развлечений.
Турниры. Текущие и прошедшие соревнования.
Звания. Программа лояльности.
Отзывы. Отзывы клиентов о работе проекта апх казино.
Помогите. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Бонусы. Стимулы для пользователей проекта.
В верхней части официального сайта Up X есть ссылки на страницы в социальных сетях: Telegram, VK, Twitter, Instagram. В нижней части вы найдете информационные ползунки и иконки игр. Существует динамический список клиентов, которые в настоящее время выигрывают. Дополнительное меню знакомит игроков с пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и правилами ставок на спорт.
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Войти на сайт Up-X
Вы можете играть на сайте азартных игр с любого устройства. Все, что вам нужно сделать, это войти в систему Ап Икс. Самый простой способ сделать это – через наш веб-сайт. Клуб доступен с различных устройств. Зарегистрироваться в игорном заведении несложно, если следовать приведенному выше алгоритму. Многие люди предпочитают заходить на сайт через социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Twitter и т.д. Служба поддержки поможет, если возникнут проблемы с регистрацией. Существует 2 метода авторизации:
через стандартную форму (логин, пароль предоставляются);
через социальные сети (вы входите в свой аккаунт "ОК", "ВК", "Facebook", "Яндекс", "Twitter").
Если у вас возникли проблемы с входом в Ап-Икс, обратитесь в службу технической поддержки ресурса, и квалифицированные помощники помогут вам решить все трудности и ответят на ваши вопросы.
Up x зеркало
Для бесплатного доступа к стратегии онлайн игры UpX есть рабочее зеркало. Другими словами, полная копия веб-сайта. Единственное отличие – измененный веб-адрес, сеть "Регистрация". Переход на рабочее зеркало up x с возможностью играть на деньги, происходит автоматически, о чем клиент информируется заранее.
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Регистрация в Up X
Стратегия мгновенной игры Up X предлагает четыре способа создания нового счета. Игрок может зарегистрироваться: одним щелчком мыши, по номеру телефона или адресу электронной почты, через социальные сети.
Перед появлением регистрационной формы пользователь подтверждает, что он не работает – с помощью сервиса captcha.
Регистрация в 1 клик
Самый быстрый способ зарегистрироваться на сайте Ап Х – просто нажать на кнопку "Регистрация". Логин и пароль будут назначены автоматически.
Регистрация через социальные сети
Опция доступна игрокам, имеющим аккаунт в Одноклассниках, VK, Yandex, Майл Ру, Facebook, Google. Для регистрации используется информация, используемая на этих платформах – имя и фамилия, дата рождения.
Регистрация по электронной почте
Клиент Up X предоставляет адрес электронной почты и пароль. Вы получите электронное письмо со ссылкой для подтверждения.
Up-x официальный сайт регистрация по телефону
Необходимо указать действительный номер телефона. Игрок запрашивает обратный звонок, подтверждающий это средство связи.
Up-X рекомендует предоставлять реальные данные при регистрации, чтобы избежать дальнейших недоразумений и проблем.
Личный кабинет
Зарегистрированный клиент Ап Х получает на руки систему управления игровым счетом. Вход в аккаунт осуществляется через значок профиля в верхней информационной области. Вы можете настроить свой личный кабинет по своему усмотрению – привязать номер телефона и адрес электронной почты, указать часовой пояс, отключить звуковое оформление игры.
Другие секции личного кабинета Up-X:
Игры: Количество играемых мини-слотов, ставки, коэффициенты, выигрыши.
Операции: Данные об использованных бонусах.
Платежи: Пополнение счета: дата, время, статус операции.
Вывод: Информация о выплате выигранных денег.
В профиле отображается информация о партнерской программе: количество рефералов и сумма заработанных с их помощью денег.
Ап Икс по праву считается стратегией мгновенных онлайн-игр. Клиентам предлагаются однопользовательские и многопользовательские слот-игры. У них простой сюжет и быстрая игровая сессия. Слоты предназначены для посетителей, которые не любят тратить много времени, но хотят быстро выиграть. Давайте узнаем, как играть в мини-игры от сервиса X Up. Компания позаботилась о том, чтобы каждый любитель азартных игр нашел для себя подходящее развлечение. Но не стоит забывать об ответственной игре, не допускайте появления игровой зависимости.
"Crash" – играйте на реальные деньги.
Игра на настоящие деньги «Краш» для любителей острых ощущений. Самый простой способ игры – установить сумму ставки и использовать режим "автостоп". То есть, установите коэффициент, при котором игра будет автоматически останавливаться при достижении определенного значения. Процесс может быть остановлен вручную в любое время.
Онлайн рулетка на деньги
В UpX ставки делаются на разные сектора рулетки: красный, черный или зеленый. Первые два удваивают выигрыш, а выпадение зеленого сектора "зеро" умножает ставку в 14 раз. Онлайн рулетка на реальные деньги очень популярная игра, и ее история началась сотни лет назад. Уже в те времена она покоряла сердца игроков.
Лотерея от Ap X
Лотерея от Up X казино под названием «Классик», где пользователь соревнуется с другими, чтобы выиграть большие деньги. Есть три комнаты для игр: Быстрый, легкий, золотой. Они отличаются друг от друга размером ставок. Чем выше сумма ставки – тем больше лотерейных билетов и шансов на удачу. Количество игроков в комнате не должно превышать 10 человек, каждому из пользователей доступно одинаковое количество ставок. Выигрышный билет определяется в результате розыгрыша. Если у вас есть желание протестировать данную игру, стоит знать что на сайте Up x есть три раздела для игр: Gold, Fast, Light.
Игра на деньги «Кейсы»
Онлайн игра «Кейсы» это популярный вид азартных развлечений, в котором предлагается несколько вариантов монет. Существует два типа дел – заказанные (для пользователей с определенным статусом) и с ежедневными заданиями (доступны после выполнения определенных условий). Например, чтобы открыть кейс новичка, клиент Up X должен потратить почти 40 баров. Его случайный выигрыш может составлять от 5 до 2 000 баров. Большое количество любителей открывать сундуки, это фанаты игры CS GO, так как в интернете есть не только огромное количество сайтов с открыванием кейсов up x, но и для скинов Counter-Strike: Global Offensive.
Минер – Новая игра на реальные деньги
Виртуальная версия известной игры. Клиент проекта Up-X устанавливает сумму ставки и выбирает количество минут (в диапазоне от 2 до 24). Цель игрока: пройти минное поле и не подорваться на нем. Выплата увеличивается после успешного завершения хода. Ход может быть отменен в любое время, а призовые деньги получены. Проигравший шахтер теряет деньги и лишается права голоса.
"Лестница" – ставки на реальные деньги
Игра, напоминающая шахтера, только вместо шахт угрозой становятся падающие камни. Процесс начинается с определения ставки и количества камней. Счастливчик получает приз, который раздавливается валуном – сгоревшую ставку.
Ставки на реальные деньги в игре "Монетка" от Up X
Известны как "голова" и "решка". Посетитель Ап Икс должен угадать, какой стороной упадет монета. Вы можете предсказать несколько падений подряд. Коэффициент увеличивается по мере угадывания последовательностей.
Быстрая игра "Карточки"
Из девяти перевернутых карт игрок находит три одинаковые, чтобы получить максимальный приз. Если ему выпало только две карты, он может доплатить и открыть третью или закончить игру и забрать выигрыш. В случае неудачи пользователя услуги Ап Х ждет гарантированное вознаграждение, игра беспроигрышная.
Кено
Игрок имеет право выбрать до 10 номеров из общего числа на поле. Это делается вручную или с помощью автоматического выбора. В начале игры выпадает 10 случайных чисел. Чем больше из них соответствуют заданному пользователем UpX, тем больше коэффициент повышения ставки.
Зал с игровыми автоматами
Пользователь, создавший аккаунт на платформе Ap X, получает доступ в зал игровых автоматов. Она включает в себя:
Игровые автоматы: программное обеспечение различных жанров и направлений;
Карточные игры: Покер, баккара, блэкджек, кости и так далее;
Настольные игры: Кено, Бинго, Лотерея;
Игры с реальными дилерами: от карточных игр до шоу-программ.
Производители программного обеспечения включают Boongo, Playson, Endorphina, Yggdrasil, Quickspin, Belatra, KA Gaming, NetEnt, Pragmatic Play, BetSoft. Amatic, Evolution, VIVO Gaming, Ezugi и другие.
На официальном сайте Up X есть несколько фильтров выбора: по категориям, провайдерам или через строку поиска. До момента пополнения первого депозита существует то демо-режим слотов, то полноценная игра на реальные деньги.
Ставки на спорт на официальном сайте Up X казино
Деятельность Ар Х, которая была недавно введена, – это ставки на спорт. Up X предлагает около 40 видов спорта на выбор: Футбол, волейбол (включая пляжный), баскетбол, регби, гандбол, велоспорт, гонки Формулы-1, смешанные единоборства. Зимой – сезонные дисциплины: прыжки с трамплина, беговые лыжи, фигурное катание, биатлон. Не остались незамеченными и любители сквоша, дартса, крикета, гольфа, снукера, бадминтона. Up-x официальный сайт вход для игроков из России доступен 24/7, из любых устройств.
Спортивное направление широко распространено: Counter Strike, Dota 2, League of Legends, Starcraft, игры King of Glory, виртуальный спорт.
На официальном сайте Up-X ставки делаются в двух возможных режимах:
Pre-match: до начала спортивного мероприятия;
Live: когда матч уже идет, но финальный свисток еще не прозвучал.
Разработан удобный купон, дополнительные инструменты для точных ставок – статистика и многое другое.
В Up Х есть различные типы ставок: одиночные, парлай, система, трикси, патент, янки, канада и некоторые другие. Среди рынков – точный счет, тотал, ставка на период, гандикап, двойной шанс. Подробнее об этом вы можете узнать в правилах ставок на спорт.
Слоты от up x tech
Наша компания предоставляет большой выбор онлайн развлечений, онлайн слоты это один из видов. Если вас интересуют быстрые игры на деньги, то это именно то что вам нужно. Мы хотим упомянуть что не каждая компания имеет в своем ассортименте мини игры онлайн на любой кошелек. Для игроков которые только присоединились к нам, и прошли регистрацию мы подготовили демо слоты от лучших производителей слотов. Так как мы понимаем что не все могут позволить себе сразу играть на деньги, для начала нужно ознакомится с вкладкой "Категории игр".
Программа лояльности и ранги игроков
В Ап Икс действует специальная программа лояльности. Она состоит из 10 рангов, присваиваемых игрокам: Новичок, Тусовщик, Любитель, Нормальный игрок и так далее до самого высокого – Босса.
Чтобы получить каждый статус, клиент сервиса Up-X должен приложить усилия, набрав определенное количество баллов. Для новичка он составляет 100, а для босса – 100 000. Игрок может зарабатывать очки, делая ставки в играх. 10 баров в ставках дают пользователю 1 очко. Баллы зачисляются на счет клиента практически сразу, самое позднее через 10 минут после окончания игры. После получения нового ранга очки списываются, их приходится набирать заново.
Какие ранги присваивает пользователю Икс Ап:
единовременная денежная премия;
постоянный бонус – для игроков со статусом Раундер и Босс;
Особые случаи – за исключением Тусовщика, Любителя, Интеллектуала и Волка.
Ранг игрока
Количество очков
Бонусные слитки
Особый кейс
Новичок
100
5
+
Тусовщик
300
10
–
Любитель
600
15
Завсегдатай
1 500
25
Игроман
3 000
50
Бывалый
7 500
Интеллектуал
15 000
200
Волк
25 000
400
Шулер
50 000
700 + 2%
Босс
100 000
1 000 + 3%
Клиент игрового онлайн-проекта Up X отслеживает позицию в программе лояльности, ранг и количество заработанных баллов на личном счету.
Бонусные предложения Ап Икс
Стратегия многопользовательской онлайн-игры Up X предлагает щедрые бонусы. Среди них: Вознаграждения за репосты, подписку на Telegram-канал проекта, подписку на сообщество и получение уведомлений от него и так далее. Пользователи могут получить бонус по кредиту – cashback.
Бонус за репост
Посетитель Up-X имеет право претендовать на 50 баров. Вам нужно вступить в группу в VK и сделать репост записи с официальной страницы на свою страницу. Профиль игрока должен быть открыт, а подписка на сообщения от группы завершена. В случае досрочного удаления записи со страницы (до 10 дней после получения бонуса), сумма акции будет вычтена из баланса клиента.
Подписка на канал в Telegram
Значение бонуса UpX составляет 10 баров. В новостной ленте публикуются новости проекта онлайн-игры, информация об акциях.
Бонусное за вступление в группу Вконтакте
5 баров даются игроку, который присоединяется к сообществу в VK. Деньги автоматически добавляются к балансу.
Подписаться на уведомления
Еще 5 баров будут перечислены пользователю при выполнении одного условия. Он должен позволять получать уведомления от группы Up X в VK.
Бонус за вращение рулетки
Игрок может забрать 1 бар, вращая колесо рулетки. В день доступно до 20 спинов, при этом перерыв между спинами составляет не менее 15 минут.
Бонус на депозит за рейтинг
Поощрение в размере 3 – 10% от суммы пополнения счета поступает на счет клиента Up X. Для этого он должен оставить отзыв о проекте онлайн-игры в группе VK.
С помощью услуги Up X кешбэк рассчитывается для игрока на основе суммы кредита, подлежащего выплате. Величина cashback составляет от 0,1 до 1 %. Максимальная сумма не может превышать 1 000 баров. Чтобы принять участие в программе cashback, посетитель должен сыграть не менее 100 раз в течение недели.
Баланс счета
Процент кэшбэка
< 99.99 слитков
0,1%
< 249.99 слитков
0,2%
< 499.99 слитков
0,3%
< 999.99 слитков
0,4%
< 1999.99 слитков
0,5%
< 4999.99 слитков
0,6%
< 9999.99 слитков
0,7%
< 19999.99 слитков
0,8%
< 49999.99 слитков
0,9
> 50000 слитков
1%
Пользователи Up X могут воспользоваться преимуществами реферальной программы. Приглашайте друзей и получайте до 10% от суммы каждого их депозита.
Турниры от сайта Up-X
Турниры проводятся на постоянной основе, чтобы помочь клиентам Up X выиграть больше денег. Текущие конкурсы – "Счастливая карта" и "Еженедельный турнир" с призовыми фондами 5 000 и 25 000 баров соответственно.
Счастливая карта
Турнир проводится в течение 4 дней, а число победителей составляет 10 игроков. Чтобы принять участие в конкурсе, клиент Ап Икс должен пополнить свой счет хотя бы один раз за последнюю неделю. Таблица рейтинга составляется в соответствии с количеством очков, набранных пользователем. За сделанные ставки начисляются очки (10% от суммы). Приз за первое место составляет 1 500 баров, за второе – 1 000, за третье – 750 баров.
Еженедельный турнир Up X
Игроки соревнуются друг с другом в течение 7 дней. Призовой фонд в Ap X распределяется между 50 победителями. Первые три места дают приз в размере 5 000, 3 750 и 2 500 баров. В остальном принцип тот же, что и в предыдущем турнире.
Текущие игры, в которых набираются очки, публикуются на страницах турниров.
Пополнение счета
Игра на реальные деньги в ApX в любом из предложенных направлений (мини-игры, игровые автоматы, автоматы с реальными дилерами, ставки на спорт) невозможна без средств на счету. Клиенту предоставляется ряд финансовых инструментов для пополнения депозита. В том числе:
Банковские карты: Visa, Mastercard, MIR;
Электронные кошельки: Piastrix, FK Wallet;
Криптовалюта: биткоин, эфир.
Для Вас доступно множество современных методов внесения депозита: USDT ERC20, USDT BSC, LiteCoin, Ethereum, USDT TRC20, DASH, TRON, BNB BEP-20, SkyPay, BUSD BEP-20.
Чтобы произвести оплату в UpX нужно:
Нажмите на кнопку "Депозит" в верхней панели сайта.
Выберите один из представленных методов.
Введите сумму перевода.
Введите необходимые данные.
Завершите транзакцию.
Метод платежа
Минимальный депозит
Максимальный депозит
Время проведения
Перевод на карту под 0%
100 руб.
50 000 руб.
10-20 мин.
Банковская карта
500 руб.
25 000 руб.
Qiwi
Моментально
Яндекс.Деньги
300 руб.
до 20 мин.
Piastrix (RUB)
70 руб.
Быстро
Steam Pay
50 руб.
FK Wallet
до 1 часа
SkyPay
USDT TRC20
245 руб.
20-30 мин.
Bitcoin
1500 руб.
TRON
55 руб.
LiteCoin
140 руб.
DASH
80 руб.
BNB BEP-20
850 руб.
USDT ERC20
USDT BSC
BUSD BEP-20
Etherium
1000 руб.
Пользователи стратегии Up-X пополняют свой счет не менее чем на 50 рублей. Средняя сумма составляет 100 рублей. Два варианта пополнения счета с помощью банковских карт начинаются от 400 и 500 рублей. Максимальная выплата составляет от 3 500 рублей в криптовалюте до 25 000-50 000 рублей с помощью других финансовых инструментов.
Операции осуществляются максимально быстро. Некоторые платежные системы взимают комиссию за переводы. Кошельки в долларах и евро конвертируются по фиксированному обменному курсу.
Специалисты Up X могут запросить подтверждение источника средств. Например, фотография банковской карты, скриншот страницы личного электронного кошелька.
Вывод денег
Для вывода средств из UP X используются банковские карты и электронные кошельки (Яндекс Деньги и QIWI). Необходимое условие: как минимум один депозит и 10 успешных игр. Ничего сложного, если у вас возникнут проблемы с выводом денег ап х, служба поддержки всегда поможет.
Важно знать что обмен игровых слитков производится по курсу: 1 слиток = 1 рубль, это очень выгодные условия. Для успешной финансовой операции, у вас не должно быть активных запросов на вывод средств, ожидающих проверки.
Мин сумма для вывода
Макс сумма для вывода
100 000 руб.
15 000 руб.
3000 руб.
Megafon
MTS
150 руб.
10 000 руб.
Tele2
Beeline
Перед снятием средств может потребоваться идентификация – на усмотрение службы Up-X. После проверки заявки деньги переводятся в течение 24 часов. Некоторые платежи занимают до 3 рабочих дней.
Ресурс имеет право взимать плату за обработку транзакции. Его размер зависит от способа оплаты и выплачиваемой суммы. В настоящее время проценты не начисляются.
Минимальная сумма платежа составляет 1 000 рублей для снятия средств с банковской карты, 3 000 рублей для электронных кошельков. Самая крупная разовая выплата составляет от 15 000 до 50 000 рублей. Еженедельные лимиты отсутствуют.
Что нужно знать о снятии денег в АпХ:
максимальная сумма снятия в месяц составляет 1 000 000 рублей;
большие суммы можно разделить на части;
Заявки на снятие более 500 000 рублей рассматриваются до 30 календарных дней.
Up X может изменять финансовые инструменты и лимиты по своему усмотрению.
Мобильная версия UpX
Стратегия мгновенных онлайн-игр Up X предлагает пользователям несколько платформ – компьютеры и мобильные устройства. После трудного рабочего дня так хочется поиграть в любимые игры ап х. Все, что вам нужно иметь под рукой, – это смартфон и подключение к Интернету, чтобы наслаждаться и выигрывать. Нет необходимости загружать дополнительные файлы, устанавливать приложения и тому подобное. Игра ведется через браузер мобильного телефона.
Как использовать мобильную версию Ап Икс:
Откройте любой браузер на гаджете.
Выберите адрес игровой службы:
Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
Пополните свой депозитный счет.
Начните игру.
В 2023 году большинство любителей игровых автоматов и слотов ищут как скачать up-x на свой телефон. Благодаря нашей инструкции представленной выше, у вас не должно возникнуть проблем с этим.
Вы можете ознакомиться с ассортиментом мини-игр в главном меню Ap-X. Также есть разделы с турнирами, отзывами игроков, помощью и так далее. Отдельной кнопки "Регистрация" нет, вам нужно воспользоваться кнопкой "Зарегистрироваться" и создать новый аккаунт. Способы регистрации ничем не отличаются от настольной версии – одним кликом, по номеру телефона, адресу электронной почты или через социальные сети.
Почему стоит выбрать мобильную платформу Up X:
используйте в любом месте и в любое время;
подходит для Android и iOS;
полная рабочая функциональность.
Игры загружаются мгновенно и работают отлично, без пауз и задержек. Демо-версии мини-слотов не существует, но посетитель Up X знакомится с общим принципом работы автомата. Также вы можете скачать Up X на Андроид.
Техническая поддержка — круглосуточная помощь
В быстро развивающейся игровой стратегии Ап Икс служба поддержки отвечает за общение с пользователями. Специалисты службы поддержки работают круглосуточно. Они работают быстро, профессионально и вежливы с клиентами. В проекте есть раздел с ответами на часто задаваемые вопросы – "Помощь".
Основным методом общения является чат.
Стандартный онлайн-чат ап их
Открывается на сайте up x biz при нажатии кнопки "Напишите нам, мы онлайн" в правой части экрана. Клиент должен написать имя, номер телефона и текст сообщения, после чего активируется диалог с оператором службы поддержки.
Виджет с авторизацией в VK
Войдя в социальную сеть Вконтакте, клиент может задать вопрос специалисту службы поддержки. Вход в up x через ВК стал доступен благодаря прогресивной команде ап х. Время ответа составляет не более 5 минут. В России Vkontakte одна из передовых соц-сетей, на ровне с Одноклассниками. VK с момента запуска в 2006 году мгновенно покорило большое количество пользователей интернета.
общие вопросы – info@up-x.com;
техническая поддержка – support@up-x.com;
финансовый отдел – accounting@up-x.com.
Up X заработок в 2023 году
Этото вопрос интересует большинство игроков. Несмотря на сложные времена, нужно не забывать расслабляться после работы или учебы. Все мы знаем что азартные игры ап икс не приносят стабильного заработка, но для пассивного заработка существует партнерская программа, по которой вы приглашаете новых игроков и компания платит вам проценты от их депозитов. Реферальная программа up x дает возможность всем желающим зарабатывать приличные деньги, не рискуя проиграть собственные.
Играйте ответственно в UP X
Ответственная игра это правила, которые не дадут вам рисковать большими суммами денег. Очень важно играть ответственно и не допускать появления игровой зависимости (лудомании). Ап икс уже много лет является надежным брендом, поэтому вы сразу понимаете, что находитесь в надежном месте. Кроме того, вы всегда уверены в честном ходе игры. Именно так, должно быть для того чтобы игроки рекомендовали данную платформу друзьям. Установив ограничения и лимиты, вы можете легко настроить свое игровое поведение в соответствии со своими пожеланиями и бюджетом.
FAQ
Можно ли поиграть бесплатно в UP X?
Нет, у нас не предусмотрен демо-счет.
Какой адрес у мобайл версии сайта казино Ап Икс?
Для входа используйте основной домен нашего казино. Мобильная версия сайта UP X подстроится под екран вашего телефона или планшета.
С помощью каких способов можно пополнить счет UPX?
Пополнить свой игровой счет можно любым из перечисленных далее способов: Qiwi, Яндекс.Деньги, Мегафон, Tele2, МТС, Билайн, банк. карта, Альфа-Банк, Payeer, AdvCash, Bitcoin, LiteCoin, Ethereum, Perfect Money.
Какими способами доступен вывод выигрышей?
Выводятся деньги через те же системы, что используются для внесения депозитов.
Сколько времени выводятся деньги с up-x официальный сайт?
Заявка на вывод денег от клиента, всегда обрабатывается менеджером финансового отдела FC в день поступления заявки, если она поступила до 11.00 по Гринвичу. Если ваша заявка поступила позднее – она будет обработана на следующий день (важно помнить что в выходные и праздничные дни заявки на вывод средств не обрабатываются).
Как зарегистрироваться на сайте ап х?
Регистрация в 1 клик на официальном сайте ап икс. Самый быстрый способ регистрации – просто нажать на кнопку «Зарегистрироваться». Всем игрокам логин и пароль присваиваются автоматически.
Как ввести промокод на up x казино?
Вам необходимо Перейти к обзору заказа. На странице обзора заказа нажмите «Ввести промо-код». Тогда введите код и нажмите «Применить».
Как вывести деньги с Up X?
Для того чтобы вывести деньги с Ап Икс вам необходимо воспользоваться одним из способов – банковской картой или электронным кошельком (QIWI или Яндекс Деньги, Megafon, MTS, Tele2, Beeline). Для большинства игроков, вывод денег не сложный процесс и не требует много времени и усилий. Если возникнут проблемы с выводом денег Вы всегда можете обратиться в службу поддержки Up X.
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