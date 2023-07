Unverzichtbare Ausrüstung im Lager

Ausrüstung zur Verbesserung der Ergonomie im Lager

Möchten Sie die Funktionsweise Ihres Lagers verbessern? Ein ergonomisches Lager beginnt mit einer guten Organisation der Räumlichkeiten und der Auswahl der richtigen Ausrüstung. Durch die Anpassung der Ausrüstung an die Arbeitsbedingungen werden Verletzungen und Unfälle reduziert, der Platz für die Mitarbeiter optimiert und somit eine bessere Effizienz in der Logistik ermöglicht.

Weniger Kraftaufwand beim Heben von Paletten

Die Beförderung von Waren ist ein wichtiger Bestandteil der Lagerarbeit. Um ihren Transport zu erleichtern, ist ein Gabelhubwagen ein unverzichtbares Gerät. Mit seiner Hilfe können die Mitarbeiter schwere und sperrige Lasten mit minimalem Kraftaufwand und ohne das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSD) bewegen.

Um den Transport von Waren von einem Ort zum anderen im Lager zu erleichtern, empfehlen wir außerdem die Verwendung von Geräten wie einem manuellen Gabelhubwagen (Palettenhubwagen), einem manuellen Hubwagen oder einem elektrischen Gabelstapler.

Rückenschutz: Anti-Dehnungsgurte

Der Rücken ist ein Bereich des Körpers, der bei der Arbeit in einem Lager stark beansprucht wird. Die Lasten sind oft schwer und die Regale sind zahlreich und reichen vom Boden bis zur Decke.

Um die Lendenwirbelsäule zu entlasten, reicht es nicht aus, beim Umschlag die richtigen Bewegungen zu machen: Wir empfehlen das Tragen eines Überlastungsschutzgürtels oder einer Lendenwirbelstütze. Ein Überlastungsschutzgürtel beugt Verletzungen vor, verringert die Muskelermüdung und schützt den Rücken vor langfristigen Problemen, was die Sicherheit der Lagerarbeiter erhöht.

Ein ergonomisches Lager ist auch eine Frage der Ordnung

Um die Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen, muss das Lager sauber und ordentlich sein. Strategisch platzierte Abfallbehälter helfen, Ordnung zu halten. Sie sollten alle leicht zugänglich und einfach zu benutzen sein.

Um Ergonomie und Umweltfreundlichkeit miteinander zu verbinden, empfehlen wir Ihnen, Abfalltrennbehälter mit ergonomischen Deckeln und Griffen oder mobile Abfalltrennbehälter zu wählen.

Außerdem sollten Sie Behälter wählen, die an Ihren Tätigkeitsbereich angepasst sind: für Lebensmittel, sperrige Produkte, gefährliche Produkte usw.

Unverzichtbare Lagerausstattung für eine effiziente Auftragsabwicklung

Die Paketzusammenstellung im Lager muss reibungslos und schnell ablaufen. Daher ist eine ergonomische Kommissionierausrüstung von entscheidender Bedeutung. In dieser Hinsicht sind dynamische Palettenregale von entscheidender Bedeutung. Die modulare Ausführung kann an das Warenvolumen angepasst werden. Die schrägen Schienenebenen erleichtern die Entnahme von Produkten und damit die Abwicklung von Aufträgen für den Kunden.

Diese Lagereinrichtung kann zusätzlich mit speziellen Behältern kombiniert werden, die hoch belastbar, stapelbar und dank des Griffs leicht zu bewegen sind, was die Kommissionierung erleichtert.

Regale für eine einfache Lagerung

Was wäre ein Lager ohne Regalflächen? Diese unverzichtbare Einrichtung ist der Schlüssel zu einer guten Ergonomie in der Lagerhalle. Es optimiert den Raum und sorgt für mehr Ablagefläche.

Es gibt verschiedene Arten von Regalen, die unterschiedliche Verwendungszwecke haben:

– Lagerung von Lebensmitteln;

– Palettenlagerung;

– dynamische Regale für Vertriebszentren;

– Lagerung von leichten Gütern;

– Lagerung schwerer Güter;

– Lagerung von medizinischen Produkten.

Verwenden Sie Regalkörbe, um das Regal zu vervollständigen und die Lagerung zu erleichtern.

Lagerhalle und modulare Räume

Werkstattkabinen und Trennwände schaffen einen abgeschlossenen Raum in der Lagerhalle selbst. Sie sind leicht zu bewegen und passen sich der Konfiguration der Lagerhalle an. Ihre Stahlwände verleihen ihnen eine solide Struktur. Dank der einteiligen Paneele lassen sie sich leicht auf- und abbauen. Durch die Verglasung kann man in Echtzeit am Geschehen im Lager teilnehmen.

Diese abgetrennten Bereiche können für verschiedene Zwecke genutzt werden, z. B. als gelegentliche Büroräume, als Lagerräume oder als Pausenraum für die Mitarbeiter.

Sicheres Packen: einige wichtige Zubehörteile

Ein ergonomischer Packplatz steigert die Produktivität und trägt dazu bei, das Verletzungsrisiko zu verringern.

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern praktisches und sicheres Verpackungszubehör zur Verfügung stellen, wie z. B. einen ergonomischen Roller, ein Messer mit ummantelter Klinge oder einen Meißel mit rutschfestem Griff, wirkt sich dies positiv auf ihre Gesundheit und Produktivität aus.

Natürlich ist dieses Lagerzubehör nur eine Ergänzung zu einem sauberen Raum mit ausreichend Platz zum Arbeiten. Dank der Sauberkeit des Raums müssen die Mitarbeiter nicht nach einem bestimmten Werkzeug suchen. Alles ist gut organisiert und sichtbar.

Gute Beleuchtung ist die Grundlage der Lagerergonomie

Eine gute Beleuchtung im Lager ist sehr wichtig. Wo es kein natürliches Licht gibt, ist es sehr wichtig, für ausreichend künstliches Licht zu sorgen.

Dies gewährleistet:

– ein sicheres Bewegen und Arbeiten;

– die Verringerung der Fehlerquote;

– weniger Ermüdung und Stress bei den Beschäftigten;

– geringere visuelle Ermüdung des Bedienpersonals;

– erhöhte Produktivität.

Hier sind zwei wichtige Tipps für die Beleuchtung im Lager:

1. Das Licht sollte in allen Bereichen diffus und gleichmäßig sein.

2. Die Lampen sollten sorgfältig ausgewählt werden, um ein Flackern zu vermeiden, das die Sicht der Arbeiter beeinträchtigen könnte.

Ergonomische Werkzeuge und Hilfsmittel für Linkshänder

Einer von zehn Menschen auf der Welt ist Linkshänder. Es ist wichtig, Linkshänder mit der richtigen Ausrüstung auszustatten, damit sie ihre Arbeit unter den bestmöglichen Bedingungen verrichten können. Wenn ein Linkshänder ein Werkzeug benutzt, das für Rechtshänder bestimmt ist, besteht Verletzungsgefahr. Ergonomie im Lager bedeutet auch, die besonderen Eigenschaften jedes Arbeiters zu berücksichtigen.

Einige Werkzeuge, wie z. B. Scheren, sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: für Rechtshänder, für Linkshänder oder für Beidhänder. Wir raten dazu, immer mehrere Versionen zu haben, damit alle Mitarbeiter unter sicheren Bedingungen arbeiten können.

Lagerschutzprodukte kaufen

Aufrechterhaltung der Sicherheit im Lager

Sicherheit hat Priorität, insbesondere in einem Hochsicherheitslager. Um das Unfallrisiko zu verringern, sind die folgenden 3 Ausrüstungsgegenstände unerlässlich:

1. industrielle Spiegel (oder Kontrollspiegel) für den motorisierten Verkehr.

2. das Zubehör für die Beschilderung (Straßenmarkierungen, Schilder, Verkehrsleitkegel usw.).

3. Schutzkleidung und Schutz (geeignete Handschuhe, Helme und Schutzbrillen, reflektierende Westen, Staubmasken usw.).

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Ausrüstung stets die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen (Sehkraft, Mobilität usw.).

In einem Lager sollte die ergonomische Ausrüstung an die Anwendung, die Größe der Räumlichkeiten, ihre Konfiguration, die Art der umgeschlagenen Waren und die Branche des Unternehmens angepasst sein.

Hochwertige Schutzprodukte zu fairen Preisen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Produkte für Ihre Bedürfnisse zu finden, egal ob Sie Ihr Lager, Ihre Garage oder Ihren Hof schützen wollen. Wir finden etwas Passendes für Sie.

