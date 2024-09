Unverzichtbar für das perfekte Wiesn-Outfit: Speidel BHs für dein Hingucker-Dekolleté

Bodelshausen, September 2024. Der Herbst beginnt, und damit die Lieblingssaison für Dirndlfans. Röcke, die deutlich übers Knie reichen, und gedeckte Farbtöne bestimmen 2024 den Wiesn-Look. Für ein schönes Dekollete besonders wichtig ist dabei der richtige BH: Entdecke deinen Liebling aus der Speidel Lace Edition und den Young Basics.

Royales Blau, dunkle Rottöne, Salbei- oder Tannengrün bis hin zu elegantem Schwarz: 2024 setzen viele Designer auf Farben, die aus der langen historischen Tradition des Dirndls stammen. Die Alternative zum traditionellen Dirndl-Look und ganz im Zeichen des vergangenen Konzert-Sommers: das Swiftie-Dirndl in hellen Blau- und Flieder-Tönen und Country-Accessoires.

Für ein perfektes Dirndl-Dekollete: Speidel Lace Edition und Young Basics

Das wichtigste Piece für jedes Dirndl-Outfit, ob traditionell oder im Swiftie-Stil: der BH. Für einen Tag im Festzelt oder unterwegs auf der Wiesn sind die BHs der Speidel Serie Lace Edition ideal. Die Qualitäten sensuelle und softfeeling sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Und ganz egal, ob traditionell hochgeschlossen oder mit Wow-Dekollete, in der Serie Lace Edition gibt“s dazu den passenden BH. Perfekt für weiter ausgeschnittene Dirndl-Blusen eignen sich die Lace Edition Schalen- und Bügel-BHs: Sie geben auch größeren Brüsten Halt und eine schöne Form. In hellen Basic-Tönen gehalten, bleiben sie unter der Bluse unsichtbar, das macht sie auch zum optimalen Drunter bei hochgeschlossenen Outfits. Wer gerne Herz- oder tief geschnittene Ausschnitte trägt, wählt am besten eine Triangel-Form.

Für alle, die beim Dekollete ein bisschen nachhelfen wollen, bietet Speidel extra zur Wiesn den beliebten Push-up-BH aus der Young Basics-Kollektion auch in Weiß. Der Schnitt eignet sich sowohl für tiefe wie für weit geschnittene Ausschnittformen.

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel führt zusammen mit Scott Wernet (GF) und Alexander Beck (GF) das Unternehmen. Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

