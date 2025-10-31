Unternehmertreffen Pfalz in Speyer: Mittelstand fordert verlässliche Rahmenbedingungen

Speyer, 29. Oktober 2025 – Beim traditionsreichen Unternehmertreffen Pfalz in der Stadthalle Speyer wurde einmal mehr deutlich: Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat der regionalen Wirtschaft. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verbänden diskutierten die aktuellen Herausforderungen und notwendigen politischen Weichenstellungen für den Mittelstand.

Zentrale Themen des Abends waren die hohen Energiepreise, die zunehmende Bürokratiebelastung sowie der Fachkräftemangel, der insbesondere Familienbetriebe, Handwerksunternehmen und die Gastronomie stark betrifft. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten, dass ohne wirksame Entlastungen zahlreiche Betriebe in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnten.

„Unsere mittelständischen Unternehmen leisten Tag für Tag Enormes. Sie brauchen endlich verlässliche und faire Rahmenbedingungen, um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können“, so Liliana Gatterer, Präsidentin des Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland e.V.

Gefordert wurde eine Wirtschaftspolitik mit Augenmaß – weniger Hürden, mehr Vertrauen und mehr Handlungsspielraum für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nur ein starker Mittelstand sichere langfristig Stabilität, Innovation und Zukunftsfähigkeit in Rheinland-Pfalz.

An der Podiumsdiskussion nahmen die Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), Umweltministerin Katrin Eder (Die Grünen), Christian Baldauf (MdL, CDU), David Guthier (MdL, SPD) und Patrick Kunz (MdL, Freie Wähler) teil. Durch die Diskussion führte Patricia Küll (SWR).

Einen besonderen Dank gilt den Mitveranstaltern, der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Speyer mbH (WES), der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH (WEG) und JUST e.V. – Forum für Unternehmen, sowie allen Unterstützern und Ausstellern: Wolf Beratung Steuerberatungsgesellschaft mbH, primus finance GmbH, Stadtwerke Speyer, Referat Europäische Strukturpolitik – EFRE, Steinbeis GmbH & Co.KG für Technologietransfer, International Justice Mission (IJM) Deutschland e.V. und der Bähr Pfalztraube GmbH.

Die Veranstalter danken allen Gästen und Teilnehmenden für den regen Austausch und das starke Zeichen für den Mittelstand.

Zeichen (inkl. Leerzeichen): 2.310

Der Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. vertritt die Interessen von rund 2500 Unternehmern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der BDS ist eine der ältesten branchenübergreifenden Interessenvertretungen der gewerblichen Wirtschaft und hat seinen Sitz in Neustadt a. d. Weinstraße.

Firmenkontakt

Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Liliana Gatterer

Exterstraße 3

67433 Neustadt an der Weinstraße

06321/9375141



http://www.bds-rlp.de

Pressekontakt

Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Alexander Gehres

Exterstraße 3

67433 Neustadt an der Weinstraße

06321/9375141



http://www.bds-rlp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.