Unternehmerimpulse im Denkwerk Herford – Zeit ist Gold

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„Zeit ist Gold“ in Herford: Unternehmerinnen und Unternehmer aus OWL geben am 5. Mai 2026 starke Impulse für die Wirtschaft von morgen

Herford, April 2026 – Mit der Veranstaltung „Zeit ist Gold“ laden coupling.media und Zeiterfassung.de am 5. Mai 2026 um 18:00 Uhr ins Denkwerk Herford zu einem besonderen Abend für Unternehmerinnen und Unternehmer ein. Im Mittelpunkt stehen Menschen aus Ostwestfalen, die aus eigener Erfahrung, echter Überzeugung und mit viel persönlichem Antrieb Unternehmen aufgebaut haben. Die Teilnahme ist für Unternehmer kostenlos.

„Zeit ist Gold“ bringt Persönlichkeiten auf die Bühne, die eines gemeinsam haben: Sie haben aus einem konkreten Problem, einer persönlichen Erfahrung oder einer tiefen Leidenschaft heraus tragfähige Lösungen und Geschäftsmodelle entwickelt. Genau diese Nähe zur eigenen Idee macht sie glaubwürdig, praxisnah und relevant für andere Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region.

Das Format setzt auf echte Geschichten statt auf bloße Theorie. Auf der Bühne stehen Ann-Christin Rinker, Uli Funke, Max Rahn und Andreas Kröger

Inhaltlich geht es um den Generationenwechsel im Mittelstand, wirksame Führung, starke Marken, mentale und körperliche Leistungsfähigkeit sowie unternehmerische Klarheit in einer Zeit des Wandels. Die Veranstaltung versteht sich damit als Impulsgeber für alle, die Unternehmen zukunftsfähig gestalten wollen: mit Haltung, Substanz und regionaler Verwurzelung.

Besonders ist dabei der regionale Bezug: Alle Beteiligten stehen für Unternehmertum mit Bodenhaftung, für Innovationskraft aus Ostwestfalen und für Ideen, die nicht am Reißbrett entstanden sind, sondern aus dem echten Leben.

Es ist ein Abend, der Mut machen, Perspektiven eröffnen und neue Verbindungen schaffen soll.

„Ich habe ein Gespür für Menschen, die aus Ihrer Leidenschaft eine Berufung machen. Das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft.“

– Dirk Markus

„Zeit ist Gold“ richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich von authentischen Gründungsgeschichten, neuen Perspektiven und ehrlichen Erfahrungen inspirieren lassen möchten.

Veranstaltungsdaten:

Zeit ist Gold

Datum: 5. Mai 2026

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Denkwerk Herford

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