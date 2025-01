„Unternehmer entwickeln Unternehmer 2025“ – Ein Anschub für den Landkreis Reutlingen

„Jungunternehmer“ gesucht! Bewerben Sie sich.

Reutlingen. Mit verschiedenen Programmen unterstützt die Unternehmerrunde Reutlingen (URR) Newcomer, Jungunternehmer und Existenzgründer in der Aufbauphase. In der jetzt gestarteten Runde der Initiative „Unternehmer entwickeln Unternehmer 2025“ unterstützen die Jehle-Gruppe GmbH, Wolfschlugen und APROS Consulting & Services GmbH, als Paten der Unternehmerrunde einen potentiellen Jungunternehmer beim Firmenaufbau.

Ziel bei diesem gemeinnützigen Projekt „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ ist, dem Gewinner Rückenwind bei der Unternehmensentwicklung und Vermarktung seines Produktes oder Dienstleistung zu verleihen. So wird im Rahmen der Unternehmerrunde Events und der Initiative in dieser Runde Alexander Jehle, Jehle-Gruppe GmbH aus Wolfschlugen, den Gewinner unterstützen.

Das lang etablierte Unternehmernetzwerk bietet Jungunternehmer-Gewinnern verschiedener Branchen beispielsweise ein Business Coaching und Vieraugengespräche der besonderen Art. Darüber hinaus sollen Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. Hierbei wird die Werbe- und PR Agentur, Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen die Planung und Durchführung begleiten.

Beste Praxiserfahrungen, -hilfe und persönliche Diskussionen sollen den neuen Unternehmern Kontakte oder Projekte vermitteln, Zeit im Aufbau sparen und helfen, Fehler zu vermeiden. Aus verschiedenen Bausteinen wird ein Programm für die ausgewählten Neuunternehmer, individuell auf deren Ziele, Pläne und Lücken im Know-how und bei der Vermarktung, zugeschnitten.

Ein individuelles Coaching-Programm von bis zu vier Themenbereichen können sich die ausgewählten Teilnehmer aus den angebotenen Modulen auswählen. Von Werbung, SocialMedias bis hin zu Themen des persönlichen Zeitmanagement oder Vertrieb ist alles dabei, um Firmengründern mehr Erfolg durch direkte Erfahrungen zu ermöglichen. Der vertrauensvolle Erfahrungsaustausch findet in Einzelgesprächen mit anderen Unternehmern statt. Die einzelnen Mitglieder der Unternehmerrunde Eningen und Reutlingen gewähren Einblicke in ihre Praxis und Erfahrungen.

Das gemeinnützige Förderprojekt wurde in den letzten Jahren bereits durch das direkte Zusammenarbeiten im Patenschaftsmodell intensiviert. „Das Projekt bietet für die Gewinner hiermit eine besondere und kostenfreie Chance, die zum nachhaltigen Erfolg und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt,“ betont Präsident der Unternehmerrunden und APROS Geschäftsführer Volker Feyerabend. Und Alexander Jehle, Geschäftsführer der Jehle-Gruppe ergänzt: „Im Rahmen unserer sozialen Engagements und meiner Arbeit als SPARTANER Team Coach und der intensiven Zusammenarbeit in der Unternehmerrunde, unterstützen wir das neue Projekt und die Initiative des Netzwerkes sehr gerne.“

Jungunternehmer, die sich für die URR Aktion „Unternehmer entwickeln Unternehmer“ bewerben wollen, sollten seit mindestens 1 Jahr in der Region Reutlingen tätig sein. Es wird keine ausführliche und aufwendige Bewerbung erwartet, sie sollte eine Din A4 Seite nicht übersteigen. Außer den Kontaktdaten ist eine kurze Beschreibung der Firma gewünscht, ihr Status und natürlich was die Herausforderungen des Unternehmens sind, die die Unterstützung für den Bewerber interessant machen. Die Bewerbung geht per Mail an info@unternehmer-reutlingen.de. Und das von der Jury nächste gewählte Unternehmen gesellt sich mit seinem Gewinn zu einigen bisher erfolgreichen Jungunternehmen der letzten Jahre, wie beispielsweise F.ulli Concept, BeeDrone und Step4 aus Reutlingen.

Die Unternehmerrunde Reutlingen besteht seit mehr als sechszehn Jahren als Netzwerk von Unternehmern, Managern, Geschäftsführern, leitenden Angestellten und Selbständigen verschiedener Branchen in der gesamten Region Reutlingen, die sich zum regelmäßigen Austausch treffen. Mit ihren verschiedenen Projekten und Initiativen tragen sie zur Transparenz und Entwicklung von Unternehmen, Mitarbeitern und der Region bei.

