Unternehmensnachfolge – Verantwortung weitergeben

Frank Diefenbach spricht bei Themen-Radio über die Bedeutung und den optimalen Zeitpunkt, in Unternehmen den Prozess der Nachfolge anzugehen.

Weilburg, März 2026. Für viele mittelständische Betriebe gehört das Thema Unternehmensnachfolge zu den größten Herausforderungen. Dennoch wird sich häufig erst spät um den Führungswechsel gekümmert. In einer aktuellen Folge Themen-Radio erläutert Frank Diefenbach, Vorstandsmitglied bei der Nassauischen Sparkasse (Naspa), wie Unternehmerinnen und Unternehmer die Nachfolge erfolgreich gestalten können und warum es sich lohnt, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen.

Im Interview macht Diefenbach deutlich, dass die Unternehmensnachfolge mehr ist als eine schriftliche Übergabe. Das eigene Unternehmen in neue Hände zu geben, ist ein emotionaler Schritt. Es bedeutet, Verantwortung zu übertragen und gleichzeitig die Zukunft des Betriebes und der Mitarbeiter zu sichern. Für kleine und mittelständische Unternehmen sei die Nachfolge die „Königsdisziplin“, so Diefenbach. Eine der schwierigsten Herausforderungen besteht darin, die geeignete Nachfolgerin oder den geeigneten Nachfolger zu finden. Unsicherheiten, emotionale Hürden und komplexe Fragestellungen, auch zur Vermögensverteilung, beeinflussen die Entscheidung. Die Naspa begleitet ihre Firmenkunden in allen Schritten: von der ersten Orientierung über die Planung bis hin zur konkreten Umsetzung der Übergabe. Sie bringt Unternehmen im Mittelstand zusammen und schafft so den Austausch von Erfahrungen des Nachfolgeprozesses.

Der richtige Zeitpunkt für den Nachfolgeprozess kann nach Diefenbach nie zu früh angesetzt werden. Unternehmerinnen und Unternehmer profitieren davon, das Thema aktiv anzugehen und die Übergabe als gestaltbaren Prozess zu verstehen. Im Gespräch warnt er vor unerwarteten Stolpersteinen auf diesem Weg, wie Problemen bei der Datenbereitstellung, fehlende Klarheit oder eine unzureichende Vorbereitung. Offene Kommunikation, realistische Pläne und ein erfahrener Partner können diese Baustellen vermeiden. Hier setzt die Naspa mit persönlicher Beratung, dem passenden Know-how und einem starken Netzwerk im Mittelstand an. Die Folge macht deutlich: Wer sich nicht rechtzeitig mit der Nachfolge beschäftigt, schiebt die Herausforderungen nur auf und steht später vor deutlich größeren Hürden.

Schwerpunkte der Episode sind:

– Die Naspa als Partner des Mittelstands – Was eine Sparkasse für Unternehmerinnen und Unternehmer tun kann.

– Welche Rolle das Thema Unternehmensnachfolge spielt

– Welche typischen Stolpersteine es in Nachfolgeprozessen gibt und wie die Naspa dabei unterstützt, Lösungen zu finden

– Was der erfahrene Banker Unternehmerinnen und Unternehmern rät, die das Thema Nachfolge bislang noch „aufgeschoben“ haben.

– Wann der richtige Zeitpunkt ist, sich mit dem Thema Nachfolge zu beschäftigen.

Interviewpartner: Frank Diefenbach, im Vorstand der Naspa verantwortlich für das Firmenkundengeschäft. Das ganze Gespräch hören Sie auf Themen-Radio:

https://www.themen-radio.de/2025/unternehmensnachfolge-verantwortung-weitergeben/

Zudem weitere spannende Beiträge in den Kanälen Fuhrpark & Mobilität, Unternehmer & Management, Geld & Finanzen, Karriere & Erfolg, Autoren & Bücher sowie Ordnung & Selbstmanagement.

Über Frank Diefenbach und die Nassauische Sparkasse

Frank Diefenbach ist seit mehr als 37 Jahren in der Finanzbranche aktiv. Er ist Mitglied im Vorstand der Naspa und dort unter anderem zuständig für die Beratung und Betreuung der Firmenkunden.

Die Nassauische Sparkasse ist eine der größten Sparkassen Deutschlands und ihr Geschäftsgebiet erstreckt sich Landkreise aus dem ehemaligen Herzogsgebiet Nassau in Hessen und Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der nachhaltigen Transformation unterstützt die Naspa vor allem ihre mittelständischen Firmenkunden mit digitalen Angeboten und dem passenden Know-how.

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag Management Publishing mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Über eine kostenlose Mitgliedschaft bei Mehr-Magazin kann man auch unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation online bestellen. Ordnungs-Expertin Edith Stork stellt dort ihre wertvolle Methode in fünf Modulen vor.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

Firmenkontakt

Management Publishing – Verlag für Management-Themen

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442



https://www.management-publishing.com

Pressekontakt

Management Publishing – Verlag für Management-Themen

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442



http://www.management-publishing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.