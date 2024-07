Unternehmensführung, KI, Antriebe, Kommunikation und Krisenbewältigung

Informative und spannende Podcasts / Management-Impulse auf die Ohren: mit Themen-Radio.

Weilburg, August 2024. Themen-Radio ist ein Audiokanal mit Podcasts und begeistert mit Themen rund um Business, Management und Karriere. In verschiedenen Schwerpunkten greift Themen-Radio aktuelle Managementthemen auf, die sich unter anderem mit Konzepten und Aktivitäten erfolgreicher Unternehmen auseinandersetzen. Die Macher:innen sprechen mit Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis, Buchautor:innen und ausgewiesenen Expert:innen auf verschiedenen Gebieten. Wir schauen auf aktuelle Beiträge aus den letzten Wochen und geben einen Ausblick.

Über die Herausforderungen für Industrie und Handel spricht Fiona Liebehenz im Podcast und stellt ihr Buch „Making the Pace“ vor, in dem sie 15 Prinzipien entwickelt hat, die unterstützen sollen, mit dem Wandel umzugehen. Aus der ganzheitlichen Überzeugung heraus, dass man nur dann einen Unterschied macht, wenn man die Menschen in einem Unternehmen befähigt, ihrem Leben einen neuen Takt zu geben, entwickelte Fiona Liebehenz ihre Vision, wie es Unternehmen gelingt, sich zu erneuern, Innovation zu implementieren und eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Mehr unter: Unternehmensführung: Taktgeber werden.

Künstliche Intelligenzen nehmen immer mehr Raum in unserem Alltag ein. Im Podcast spricht Spieltheorie-Experte Prof. Dr. Christian Rieck darüber, wie die Finanzbranche durch den Einsatz von KIs verändert. Außerdem geht er darauf ein, welche Hindernisse sich in Form von ethischen Bedenken oder Risiken für die Finanzbranche beim Einsatz von KI-basierter Technologie ergeben könnten. Mehr unter: Die Finanzbranche und die Künstliche Intelligenz.

Und mit Prof. Dr. Axel Pöhls konnten wir über den Nutzen und die Nachhaltigkeit von E-Fuels und Wasserstofffahrzeugen sprechen. Im Podcast rekapituliert er seine Thesen und gibt eine Prognose darüber, welche Antriebsstoffe sich durchsetzen werden. Außerdem geht er auf die Einsatzmöglichkeiten von E-Fuels ein. Mehr unter: Antriebe – Blick in die Zukunft.

In der letzten Themen-Radio-Folge im Juli zeigt Eberhard Seitz, Senior Advisor für Kommunikation und Digitalisierung, wie Unternehmen mit Kommunikation umgehen können und was schiefläuft. Er geht darauf ein, welchen Stellenwert Kommunikation in Unternehmen haben sollte und wie nachhaltige Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern gelingen kann. Mehr unter: Change and disrupt your Communication.

Und: Als Hommage an die verstorbene Ordnungsexpertin Edith Stork haben wir die Podcast-Serie “ Master of Desaster – Ordnung im Büro von A bis Z“ komplett überarbeitet und neu gestartet. Wir freuen uns außerdem in Kürze über Beiträge mit Prof. Dr. Matthias Zieschang, Andre Morys, Dr. Matthias Noellke, Stefan Merath und Christian Festing.

Management-Publishing – Verlag für Management-Themen.

Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen.

2020 startete der Verlag mit Themen-Radio ( www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin ( www.mehr-magazin.com). Und über www.input-service.de können zum Teil kostenlose Whitepaper oder Webinare online bestellt werden. Zum Beispiel unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation mit Ordnungs-Expertin Edith Stork.

Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de

