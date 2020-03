Unternehmen in München profitieren von Local SEO

Wer in München mit seinem Angebot bei seiner Zielgruppe punkten will, der sollte seine Webseite bei Google & Co. sichtbar machen

MÜNCHEN. In der bayerischen Landeshauptstadt, einer Weltstadt mit Herz vor imposanter Alpenkulisse, treffen Unternehmen auf hohe Nachfrage und Kaufkraft, aber auch auf viel Konkurrenz. Hier, wo Laptop und Lederhose Hand in Hand gehen, gilt es, sich mit effizienter Werbung attraktiv und einzigartig zu machen – egal ob es sich um Tourismus oder Taxiunternehmen, Immobilienagentur oder Installateur handelt. Eine SEO-optimierte Website gehört zu diesen Werbeaktivitäten unverzichtbar dazu.

SEO in München: Was ist das genau?

SEO heißt Search Engine Optimization und bedeutet, dass Google zu einem guten Ranking einer Internetseite und damit einer optimalen Reichweite für das dahinterstehende Unternehmen bewegt wird. Darauf kann heute kein Unternehmen mehr verzichten, da es im weltweiten Web in Hülle und Fülle ähnliche Produkte und Dienstleistungen gibt. Doch nicht nur die Attraktivität des eigenen Angebots gilt es dabei zu präsentieren. Auch der regionale Bezug ist zu berücksichtigen. Denn wenn jemand in die Maske bei Google Suchbegriffe eingibt, wird er dies in aller Regel mit einer Stadt verbinden, also beispielsweise nach “Immobilien”, “Tierarzt”, “Cafe” + “München” suchen und dabei oft auch noch Stadtteile, Straßennamen und Spezialisierungen eingeben. Wenn eine Immobilienagentur also auf Schwabing fokussiert ist oder ein Tierarzt Expertenwissen in Sachen Reptilien oder Exotenvögel hat, sollte die Website auf diese Professionalität hin auch optimiert sein.

Expertise und Erfahrung für SEO in München ist wichtig

SEO bedeutet mehr als nur Schlüsselwörter. Backlinks und Links zählen dazu ebenso wie Landingpages, Grafiken und Bilder sowie Social-Media Auftritt – eigentlich alles, was den Mehrwert für den Besucher umsetzt. Denn diesen Mehrwert belohnt Google in seinen Rankingkriterien. Technische und journalistische Kompetenz sind wichtig, damit SEO im regionalen Bezug für München optimal verwirklicht werden kann. Wer dies mithilfe einer spezialisierten Agentur umsetzt, erhält oft eine attraktive Förderung: PrimSEO ist eine im Rahmen des Förderprogramms go-digital zertifizierte Agentur und kann Interessenten dazu effizient und individuell beraten.

