Unternehmen in Bielefeld profitieren von SEO

Eine kompetente SEO Agentur macht Bielefeld mit Local SEO zum Zentrum einer erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung im regionalen Umfeld

BIELEFELD ist als wirtschaftlich sehr aktiver Ort die größte Stadt der Region Ostwestfalen-Lippe. Und dennoch sorgen sich viele um den stationären Handel in Bielefeld. Die Politik reagiert darauf – beispielsweise mit Einkaufserlebnissen. Shopping soll attraktiv werden. Eine der MaĂźnahmen: Bielefeld bekommt zahlreiche neue verkaufsoffene Sonntage. Ladenöffnungen also ohne parallel stattfindende Feste und Veranstaltungen. Und erstmals sollen die Geschäfte am Sonntag nach Weihnachten ihre TĂĽren öffnen können. Verkaufsoffene Sonntage wurden in den zurĂĽckliegenden Jahren sehr gut angenommen. Die Dienstleistung Suchmaschinenoptimierung ( SEO), die Unternehmen im Internet bei der Zielgruppe gut sichtbar werden lassen, ist auch in Bielefeld ein Thema, das immer wichtiger wird. Die Digitalisierung hat in der Corona-Krise einen groĂźen Schub erhalten.

Krise wirkte auf die Digitalisierung wie ein Katalysator – Bielefelder Unternehmen handeln

Die achtgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens bildet ein eigenes wirtschaftliches Zentrum. Als bekannter Standort für die Nahrungsmittelindustrie, für verschiedene Dienstleistungsunternehmen sowie für Druck- und Bekleidungsmittelindustrie ist die Universitätsstadt ein guter Ausgangspunkt für die eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten. In einem dynamischen Wirtschaftsraum wie Bielefeld gibt es immer ein hohes Maß an Wettbewerb. SEO in Bielefeld spielt eine wichtige Rolle dabei, sich im Raum Bielefeld zu behaupten. Es geht hier darum, in der Region selbst potenzielle Neukunden auf sich aufmerksam zu machen.

Was spricht fĂĽr Local SEO in Bielefeld?

Wenn es um das Suchverhalten von Internetnutzern geht, spielt die lokale Suche eine immer größere Rolle. Bereits im Jahr 2015 gaben 9 von 10 Nutzern in einer von Google in Auftrag gegebenen Studie an, über die Suchmaschine insbesondere nach lokalen Angeboten zu suchen.

Die Studie ergab auch, dass zum damaligen Zeitpunkt der Hauptteil der lokalen Suche über einen Desktop erfolgen. Allerdings zeigte sich im Hinblick auf den Einsatz von mobilen Endgeräten ein weiteres interessantes Ergebnis:

Nutzer, die ĂĽber mobile Endgeräte nach lokalen Angeboten Ausschau hielten, wurden innerhalb 1 Stunde nach der Suche aktiv, indem sie beispielsweise einen Händler in der Umgebung aufsuchten. Es wurde deutlich, dass bei lokalen Suchen ĂĽber mobile Endgeräte eine sehr groĂźe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es am Ende zum Abschluss eines Geschäftes kommt. Hier kommt es im Vergleich mit allgemeinen Suchen viel häufiger dazu, dass ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen wird – vor Ort und in der Region des Nutzers.

Da sich seit 2015 der Einsatz mobiler Endgeräte wie Smartphones noch wesentlich erweitert hat, ist auch die Bedeutung der lokalen Suche und der daraus folgenden erfolgreichen Geschäftsabschlüsse gewachsen. Eine erfolgversprechende Strategie bei der SEO in Bielefeld darf deshalb den lokalen Aspekt nicht vernachlässigen.

Mit einer professionellen SEO Agentur in Bielefeld lokal durchstarten

Die meisten Menschen, die sich heute über ein Produkt oder eine Dienstleistung informieren möchten, nutzen dazu das Internet. Auch Anbieter mit einem starken stationären und regionalen Bezug können sich deshalb nicht mehr darauf verlassen, ihr Marketing nur analog beispielsweise durch einen attraktiven Standort auszurichten. Gerade, wer seine Leistungen oder seine Produkte vor Ort in Bielefeld anbietet, muss von Internetnutzern bei Suchen im Netz gefunden werden. Dazu ist es notwendig, einen eigenen Schwerpunkt bei der SEO in Bielefeld auf Local SEO zu legen. Die Internet Suche bietet dabei auch noch den Vorteil, dass potentielle Neukunden den regionalen Anbieter über die vernetzten Navigationssysteme nach einer Suchanfrage zuverlässig finden und aufsuchen können. Unternehmen dürfen deshalb bei der SEO in Bielefeld nicht auf den lokalen Fokus verzichten. Eine erfahrene SEO Agentur in Bielefeld erarbeitet für Bielefelder Unternehmen ein Konzept für die Local SEO.

