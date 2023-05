„Unternehmen Exzellenz“ – das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen

Neues Buch stärkt Krisenresilienz, Performance und Zukunftskompetenz

Die Herausforderungen für Unternehmen nehmen ständig zu, und seit Jahren sind Krisen bereits der Normalmodus im Business. Das laugt die Unternehmen und die Menschen darin aus. Aber: Es gibt Lösungen! Strategien, die Unternehmen und Menschen resilient gegen den ständigen Druck machen und wieder Lust auf Leistung und Erfolg wecken.

Erfolgsautor, Unternehmer und Vortragsredner Frank M. Scheelen fasst eine Fülle solcher positiven Strategien in seinem soeben erschienenen Buch „Unternehmen Exzellenz. It´s a Match! Was Unternehmen wirklich brauchen, um mit starken Teams Krisen zu meistern“ zusammen.

HERAUSFORDERUNGEN UND MATCHING: WIE KOMPETENZEN ZUSAMMENPASSEN (MÜSSEN)

„It“s a Match!“ – die richtige Passung finden – ist dabei ein Leitmotiv für Erfolg:

– Matching in Recruiting und Führung

– die richtige Passung zwischen den Wünschen und Kompetenzen der Mitarbeitenden und den Zielen des Unternehmens

– ein hoher Zufriedenheitsfaktor in einer Healthy Company

– ein Match zwischen Vision, Performance und Sinn in der Arbeit

… und all das kann man mit den im Buch vorgestellten Tools ganz konkret erheben, messen und verbessern, damit das „Unternehmen Exzellenz“ gelingt.

„Transformationsfähigkeit ist das Stichwort der Stunde. Nur leidenschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer, die weit in die Zukunft blicken, herausragend führen und die Entwicklung der mit ihnen arbeitenden Menschen ins Zentrum ihres Handelns stellen, können gemeinsam mit begeisterten Mitarbeitenden den Weg zur Exzellenz im wahrsten Sinne des Wortes „unternehmen“ und „Unternehmen Exzellenz“ aufbauen sowie die Herausforderungen der Transformation meistern. Dafür habe ich die Strategien und Tools aus meiner langjährigen beraterischen und unternehmerischen Erfahrung zusammengeführt, die diesen Weg unterstützen“, erläutert Autor Frank M. Scheelen.

TRANSFORMATION MEISTERN – MIT DIESEN STRATEGIEN UND TOOLS

Wie Unternehmen die richtigen Menschen im Recruiting finden und binden, wie sie ihnen in ihrer Entwicklung zur Seite stehen, wie beide gemeinsam Erfolge feiern, was Kunden wirklich wollen, was Unternehmen wirklich brauchen, wie Transformation in die Zukunft wirklich gelingt: Dieses Buch widmet sich den wichtigen Fragen der Unternehmensführung auf Basis renommierter Diagnostiktools und fundierter Studien.

INFORMATIONEN ZUM BUCH:

Scheelen, Frank M.: Unternehmen Exzellenz.

It´s a Match! – Was Unternehmen wirklich brauchen, um mit starken Teams Krisen zu meistern

Bildungsverlag by Scheelen®

ISBN: 97839336259124, 224 Seiten, 29,- EUR

Auch als E-Book.

Überall im Buchhandel und direkt beim Verlag: https://www.bildungsverlag.com/shop/UNTERNEHMENEXZELLENZ-p552157161

Frank M. Scheelen ist Unternehmer, Business-Vordenker und Fachautor. In rund 30 Jahren hat „Deutschlands schnellster Unternehmer“, wie die Presse ihn auch nennt, unter dem Leitbild „Excellence starts here“ sieben Firmen und Niederlassungen im In- und Ausland aufgebaut, die er erfolgreich führt. SCHEELEN® AG . Klettgaustraße 21 . 79761 Waldshut-Tiengen, Tel. +49 (0)7741 / 96 940 . info@scheelen-institut.com . www.scheelen-institut.com, BILDUNGSVERLAG BY SCHEELEN®: www.bildungsverlag.com

