Unternehmen des Jahres: Ensana gewinnt renommierten Globee Award

Bei den 14. Globee Awards for Business (International) erhielt Ensana die Goldauszeichnung und gewann im Bereich Gastgewerbe, Reisen, Erholung und Freizeit den renommierten Globee Award als Unternehmen des Jahres. Für die Jury war der Einsatz von Ensana für Exzellenz und Innovationen sowie für außergewöhnliche Leistungen besonders preiswürdig.

Einzelheiten zu den Globee Awards 2024 und den Gewinnern gibt es unter https://globeeawards.com/business-awards/winners/

Die Globee Awards for Business (International) prämieren herausragende Unternehmen und Experten für ihre Leistungen in den unterschiedlichsten Branchen. Ensana erhielt diese Auszeichnung maßgeblich für das klare Bekenntnis zu Wachstum, Innovationskraft und internationalen Erfolg.

„Diese namhafte Ehrung würdigt unser führendes innovatives und integratives Gesundheitskonzept. Damit findet auch unser Bestreben Anerkennung, dass wir aktiv dazu beitragen wollen, dass die Gäste bei uns – allein durch die Heilkräfte der Natur – etwas zum Wohle ihrer Gesundheit tun und ihr Wohlbefinden steigern“, sagte Frank Halmos, CEO von Ensana. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, Partnern und unseren erstklassigen Mitarbeitern in allen unseren Häusern.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei dem diesjährigen Sieger ganz herausragende Leistungen würdigen dürfen“, betonte San Madan, President der Globee Awards, und gratulierte Ensana weiter: „Ensana hat Führungsqualitäten und Innovationsvermögen unter Beweis gestellt, die weltweit außergewöhnlich sind. Unsere Glückwünsche gelten all jenen, die bereit sind, Grenzen zu überschreiten und Qualitätsstandards auf ein höheres Niveau zu heben.“

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

