Unterbrechungsfreie Energieversorgung bei taktischen Einsätzen durch Panasonic TOUGHBOOK und SFC Energy

Brennstoffzellen von SFC Energy versorgen Verteidigungskräfte auf mehrtägigen Missionen überall vollautomatisch mit mobilem und netzfernen Strom. Zusammen mit den hochspezialisierten Endgeräten und Services von Panasonic TOUGHBOOK entsteht eine leist

Wiesbaden, DE. 25. März 2026 – In modernen militärischen Einsätzen sind Mobilität, Ausdauer und verlässliche Kommunikation entscheidende Erfolgsfaktoren. Elektronische Systeme, Datenverbindungen und Einsatzkommunikation dürfen auch bei langen Operationen fernab der Basis nicht ausfallen. Dies kann für Streitkräfte im Einsatz den Ernstfall bedeuten. Gemeinsam bieten Panasonic TOUGHBOOK und SFC Energy ein kompaktes, portables und zuverlässiges System aus IT-Technologie und Energieversorgung, das den steigenden Anforderungen taktischer Operationen gerecht wird. Es bietet selbst unter extremen Bedingungen zuverlässige Energie und sichert unterbrechungsfreie Verbindungen.

Hochspezialisierte Endgeräte treffen auf zuverlässige Stromversorgung

Panasonic TOUGHBOOK kombiniert robuste Laptops, 2-in-1-Geräte und Tablets mit hochmoderner Technologie und smarten Services für den Verteidigungssektor. Die Geräte sind nach Schutzklassen und militärischen Standards auf Robustheit, Zuverlässigkeit, und Langlebigkeit getestet und zertifiziert. Sie verfügen über eine besonders lange Akkulaufzeit und vom Nutzer wechselbare Hot-Swap fähige Akkus. Über Erweiterungsmodule, wie Smartcard- oder Barcode-Leser, zusätzliche LAN-, serielle und militärische Schnittstellen, Tempesting-Optionen oder Wärmebildtechnik, lassen sich die Geräte modular an spezifische Einsätze und jede Anforderung anpassen.

Für eine optimale Performance braucht es jedoch nicht nur die richtige Technologie, sondern auch eine leistungsstarke Energieversorgung im Lager und im Feld. Die Brennstoffzellen von SFC Energy, einem führenden Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, liefern direkt vor Ort zuverlässig, umweltfreundlich und hocheffizient Strom. Betriebene Geräte funktionieren somit sicher und unterbrechungsfrei. Die Brennstoffzellen haben sich bereits erfolgreich in Kombination mit dem TOUGHBOOK 33 in Einsätzen bewährt.

„Die Kombination aus Panasonic TOUGHBOOK und den Energielösungen von SFC Energy ermöglicht eine zuverlässige und skalierbare Gesamtlösung für Einsatzkräfte. Dadurch bleibt kritische Ausrüstung länger mobil einsatzbereit und die kontinuierliche Verfügbarkeit wichtiger Systeme wird auch in anspruchsvollen Einsatzszenarien sichergestellt“, unterstreicht Flo Bernreiter, Director Sales Defense, SFC Energy.

Portable Brennstoffzellen für den abgesetzten Einsatz

Durch ihre hohe Ausfallsicherheit und umfassende Konnektivität lassen sich TOUGHBOOK Geräte überall im Feld zuverlässig einsetzen, etwa in abgesetzten Einsätzen. Für die Versorgung der Endgeräte und weiterer Beobachtungs- und Fernmeldetechnik mit Strom bei solchen Operationen eignen sich besonders die portablen DMFC-Brennstoffzellensysteme SFC JENNY 600S und 1200. Mit Methanol betrieben liefern sie hocheffizient elektrische Energie – pro Tag 600 Wh bzw. 1200 Wh – und ermöglichen deutlich längere Einsatzzeiten als herkömmliche Batterien. Schon wenige Tankpatronen reichen für einen mehrtägigen Einsatz.

JENNY 600S und 1200 sparen bis zu 80 Prozent Gewicht und Volumen gegenüber herkömmlichen portablen Stromversorgungslösungen ein. Sie lassen sich unkompliziert im Rucksack transportieren und eignen sich somit optimal für Aufklärungsmissionen. Mit nur 1,7 kg zählt die JENNY 600S zu den leichtesten und effizientesten tragbaren Brennstoffzellen ihrer Klasse. Statt zahlreicher Batterien können Verteidigungskräfte so zusätzliche Nahrung, Wasser und Munition für längere Einsätze mitführen. Sie bietet zudem Schnittstellen für Soldatensysteme und andere Controllersysteme. In Verbindung mit dem SFC Power Manager 3G lassen sich Energienetzwerke aufbauen, in denen Funkgeräte, Radarsysteme sowie Batterien verschiedener Typen gleichzeitig nachgeladen werden können. Durch intelligente Kabelkodierung erkennt die Lösung angeschlossene Geräte vollautomatisch und passt die Ausgangsspannung entsprechend an.

Leichte und effiziente Stromversorgung ohne zusätzliche Batterien

Die Vorteile des Systems aus TOUGHBOOK Geräten und SFC Brennstoffzellen zeigen sich beispielsweise bei modernen C4I-Systemen, die Streitkräften ein genaues Lagebild und einen entscheidenden Informationsvorsprung verschaffen. Die robusten TOUGHBOOK Tablets und Notebooks – insbesondere das G2, 40, 55 und 33 – dienen mit ihren Eigenschaften und Funktionen als ideale IT-Plattformen für das missionskritische C4I. Damit es jederzeit verfügbar und die Kommunikation mit der Basis unterbrechungsfrei gewährleistet ist, lässt sich sein Akku mit der JENNY 600S und dem Power Manager 3G ohne zusätzliche Spezialbatterien überall laden.

Flexible Stromversorgung im Fahrzeug und im Gelände

Durch zertifizierte Fahrzeugdocking- und Halterlösungen, KFZ-Netzteile sowie optionale militärische Anschlüsse und Stecker lassen sich TOUGHBOOK Geräte zudem nahtlos in militärische Fahrzeuge integrieren. Für die zuverlässige Stromversorgung der Endgeräte in Einsatz-, Führungs- und Funktionsfahrzeugen sorgt die SFC EMILY Brennstoffzelle.

Direkt an die Bordbatterie angeschlossen übernimmt sie die Bordstromversorgung in stehenden Fahrzeugen ohne laufenden Motor, etwa bei Beobachtungseinsätzen oder verdeckten Ermittlungen. Elektrische Spitzenlasten werden direkt von der Batterie kompensiert, während die SFC EMILY diese ständig überwacht und bei Bedarf selbstständig nachlädt. Für militärische Anforderungen entwickelt und getestet, arbeitet die Brennstoffzelle auch unter extremen Bedingungen zuverlässig und im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren nahezu geräuschlos – ideal für verdeckte oder Silent-Watch-Missionen.

Weitere Informationen zu TOUGHBOOK Lösungen stehen hier bereit: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Bildmaterial zum Download erhalten Sie unter: https://ftp.finkfuchs.de/_YZ5MlMYQs0pN0R

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Geschäftsbetrieb auf und bildet eine neue, auf das B2B-Geschäft ausgerichtete und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit innovativen Produkten sowie integrierten Systemen und Services zum Erfolg seiner Kunden beizutragen – konsequent ausgerichtet auf die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions Business Division (TOUGHBOOK): Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

– Die Media Entertainment Business Division umfasst den Bereich Visual System Solutions mit einem breiten Portfolio an leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays sowie Broadcast & ProAV. Letzterer bietet Smart-Live-Production-Lösungen aus einem durchgängigen End-to-End-Portfolio, darunter PTZ- und Systemkameras, Camcorder, die IT/IP-Plattform KAIROS, Bildmischer und robotergestützte Lösungen, die weltweit für Live-Events, Sportproduktionen, Fernsehen und xR-Studios eingesetzt werden.

– Der Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) konzentriert sich auf softwaregetriebene Supply-Chain-Lösungen für reale industrielle Einsatzumgebungen und nutzt dabei jahrzehntelange Expertise in den Bereichen Elektronik, Künstliche Intelligenz und Robotik. Ziel ist es, Panasonic Connect zu einem führenden Lösungsanbieter für die gesamte Wertschöpfungskette zu entwickeln – von der Fertigung bis zum Handel.

– Panasonic Factory Solutions Europe vertreibt ein breites Spektrum an Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Robotik- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen und Engineering-Leistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

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