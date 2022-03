Unser Hotel – auch für Handwerker die erste Wahl

Die Lage unseres Hotels sorgt immer wieder für Erstaunen. Es ist in der Tat der Teil der Bewertungen, welcher am schlechtesten abschneidet. Dabei liegen wir zentral und gleichzeitig mitten in der Natur. Wir haben einen großen sonnigen Garten, in welchem Rehe und andere Wildtiere beobachtet werden können. Entweder durchs Fenster, oder von der eigenen Terrasse vor dem Zimmer. Gleichzeitig sorgt die Lage an der Straße für eine schnelle Erreichbarkeit.

Weniger gut ist die Lage, wenn man fußläufig etwas erreichen muss. Schon die nächste Einkaufsmöglichkeit setzt für nicht trainierte Gäste ein Auto voraus. Aber gut, die eierlegende Wollmilchsau gibt es dann eben nicht 🙂

Zur Zeit beherbergen wir einige Monteure, welche in einem Supermarkt in Flensburg Nacht für Nacht umbauen. Und hier können wir unsere Gastfreundschaft voll ausleben. Wir bieten ruhige Zimmer, in welchen auch am Tag ohne Störung geschlafen werden kann. Das Frühstück bereiten wir auf Wunsch zu – wenn es so sein soll gerne auch nachmittags. Gratiskaffee und Getränke stehen rund um die Uhr bereit. Entspannung vom stressigen Arbeitstag(nacht) mit umsichtigen Gastgebern – perfekt.

Und für die körperliche Ertüchtigung steht der Sankelmarker See bereit. 4,4 Kilometer führt eine traumhaft schöne Tour durch die Natur rund um den See. Moment – die Lage? Der See ist in 3 Minuten Fußmarsch von unserem Hotel aus zu erreichen.

Und was bietet die Lage außerhalb der Stadt weiterhin? Einen großen Parkplatz, auf welchem wir bisher jedes Fahrzeug untergebracht haben.

Hotel Seeblick am Sankelmarker See – das kleine Hotel mit dem besten Service

Firmenkontakt

Nordic Seaside UG

Sabrina Heeskens

Am Steart 6

24991 Grossolt

01774663799

hoteloeversee@gmail.com

https://hotel-seeblick-am-sankelmarker-see.de

Pressekontakt

Sabrina Heeskens

Sabrina Heeskens

Am Steart 6

24991 Grosssolt

01774663799

hoteloeversee@gmail.com

https://hotel-seeblick-am-sankelmarker-see.de

Bildquelle: Nordic Seaside UG