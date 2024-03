Unlock 2024: Akeneo zeichnet PMX-Champions aus

Gewürdigt werden Unternehmen, die für mehr Wachstum auf Product Experience setzen

Düsseldorf – 6. März 2023_ Akeneo, die Product Experience Company, gab heute die Gewinner der Unlock 2024 PXM Champions Awards bekannt. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Events Akeneo Unlock 2024 Boston statt, einem zentralen Branchentreff der globalen PX-Community. Die Gewinner – Unternehmen wie Fossil, Drawer, Insight Enterprises Inc, Peavey Industries LP, Mobili Fiver und Assa Abloy – präsentierten dort ihre Erfolgsgeschichten und zeigten, wie Akeneo-Lösungen ihnen dabei geholfen haben, die eigenen kommerziellen Ziele zu erreichen.

„Die diesjährigen PXM-Champions sind ein echtes Highlight für uns“, sagt Kristin Naragon, Chief Strategy Officer von Akeneo. „Diese Unternehmen haben mit ihrem Engagement eine erstklassige Product Experience geschaffen. Und das führt dank umfassender, einheitlicher sowie präziser Produktinformationen an jedem einzelnen Touchpoint zu einer herausragenden Customer Experience. Damit konnten die Gewinner entscheidende Businessziele erreichen: zum Beispiel höhere Umsätze und geringere Retouren.“

Die sechs 2024 PXM Champions Awards wurden verliehen an:

Expansion Award: Fossil

Fossil wird für die nahtlose Implementierung von Akeneo ausgezeichnet. Das Unternehmen hatte sein globales E-Commerce-Produktinformationsmanagement von Excel-Tabellen auf ein System umgestellt, das den globalen Austausch sowie Automatisierung unterstützt. Durch diese Neuerung wurde für alle kundenorientierten Produktdaten eine Single Source of Truth geschaffen, mit der Fossil die Verwaltung von Produktdaten für zusätzliche Websites, Großhandelspartner und Marktplätze auf der ganzen Welt skalieren konnte.

Accelerator Award: Drawer (Partner: Clever Age)

Drawer, ein Online-Möbelhändler mit Sitz in Frankreich, nutzte das Akeneo PIM, um seine Produkteinführungszeit maßgeblich zu beschleunigen. Dem Unternehmen gelang es, den Katalog von 4500 auf 6000 SKUs zu erweitern. Durch die Automatisierung der Datenintegration steigerte Drawer die Produktentwicklungsrate von 120-150 auf 200 Produkte pro Monat und ermöglichte die Aufnahme von zehn neuen Lieferanten und fünf neuen Produktfamilien.

Global Award: Insight Enterprises Inc. (Partner: Sitation)

Insight Enterprises baut seine digitale Präsenz weltweit aus und hat hierfür den umfangreichen 1,4-Millionen-Produktkatalog mit Akeneo PIM und Onboarder gestrafft. Damit verbesserte der Anbieter die Effizienz und Autonomie im gesamten Unternehmen. Mit diesem strategischen Schritt konnte Insight den Umsatz im E-Commerce um 244 Millionen Dollar steigern und die Vollständigkeit des Katalogs von 15 % auf 75 % erhöhen. So wurde ein neuer Standard für das globale Produktinformationsmanagement gesetzt.

Leadership Award: Peavey Industries LP (Partner: O2 Commerce)

Peavey Industries LP nutzte das Akeneo PIM, um das Produktinformationsmanagement zu überarbeiten, Silos aufzubrechen und über 250 Einzelhandelsstandorte unter einer einheitlichen digitalen Strategie zusammenzufassen. Durch diesen Schritt wurde nicht nur die komplexe SKU-Verwaltung rationalisiert, sondern auch die Kompetenz der Teams in ganz Kanada gestärkt, was Produktaktualisierungen schneller sowie effizienter machte und den Betrieb des E-Commerce deutlich verbesserte. Der proaktive Ansatz des Unternehmens ist ein Beispiel dafür, wie der Einsatz von Technologie Wachstum fördern, die Customer Experience verbessern und die Teamentwicklung im Einzelhandel unterstützen kann.

Experience Award: Mobili Fiver

Mobili Fiver nutzte das Akeneo PIM, um seinen globalen Möbeleinzelhandel neu zu definieren. Das Unternehmen bietet Produkte über seine Website und Amazon in mehr als acht Sprachen an und verbesserte die Kundenbindung durch vielfältige Inhalte wie hochauflösende Bilder, Anleitungsvideos und 3D-Modelle. Diese strategische Implementierung verbessert die Customer Experience und optimiert interne Prozesse.

Ambassador Award: Assa Abloy (O2 Commerce)

Die Umstellung von Assa Abloy UK unter der Leitung von Matt Caffrey, Solutions Architect, ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wie Akeneo dabei hilft, Herausforderungen im Datenmanagement zu meistern. Durch die Zentralisierung der umfangreichen Produktinformationen konnte Assa Abloy UK die Effizienz steigern und die Customer Experience über alle Vertriebskanäle hinweg deutlich verbessern.

Einladung: Unlock on Tour 2024

Im Zuge der Unlock 2024 Boston lädt Akeneo Branchen-Experten zur Unlock On Tour-Reihe ein: Es folgen Stationen in Köln, London, und Paris, gefolgt von einer digitalen Veranstaltung im Juni. Weitere Informationen und das Anmeldungsformular finden Sie auf der Unlock On Tour Website.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

