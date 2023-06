Universal Robots zeigt erweitertes Angebot auf automatica

Noch einfacher automatisieren: Neue Software, Service-Angebote und Anwendungsvielfalt auf der Münchner Weltleitmesse für Automation und Robotik

München, 07. Juni 2023 – Universal Robots (UR), der dänische Hersteller für kollaborierende Leichtbauroboter (Cobots), baut sein Portfolio weiter aus. Auf der automatica haben Besucher vom 27. bis 30.06.2023 die Möglichkeit, sich über die umfassenden Service-Angebote sowie schnell zu implementierenden Applikationen zu informieren.

Im Fokus des Messeauftritts (Halle B4/Stand 303) steht die neue Software „Polyscope X“, die erstmals in Europa vorgestellt wird. Sie erleichtert es Nutzern um ein Vielfaches, Anwendungen im Bereich der Maschinenbe- und -entladung zu programmieren und umzusetzen.

Maschinenbeschickung in Minutenschnelle

„Wir freuen uns besonders, dem Messepublikum die Technologie, die hinter Polyscope X steckt, zu erläutern. Ausgestattet mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und einem neuen Toolset wird das Beladen von Maschinen mithilfe der Software noch flexibler und intuitiver. Von Beginn an war es unser Ziel, Automatisierung für jedermann zugänglich zu machen. Unsere neue Software leistet dazu einen wertvollen Beitrag“, erklärt Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots.

Polyscope X ermöglicht es Anwendern, ihren Code in einzelne Abschnitte zu unterteilen, um sie besser zu strukturieren. Diese können dann im gesamten Programm wiederverwendet werden. Jeder Abschnitt kann so schneller optimiert oder angepasst werden. Zudem verringern sich Umrüstzeiten auf wenige Minuten. Polyscope X eignet sich damit ideal für das Machine Tending, insbesondere für variantenreiche Produktionen mit geringen Stückzahlen sowie für Hersteller, die eine höhere Flexibilität und eine geringere Komplexität wünschen. Auf der automatica wird die neue Software mit zwei Demo-Setups in Zusammenarbeit mit UR Integratoren vorgestellt. A2 Anlagenoptimierung & Anwendungstechnik GmbH demonstriert die Beschickung einer Maschine mit seinem „Palettier-Held-System“, während ECOSPHERE Automation GmbH seine „UR+ Solution Ecopresstending“ in Kombination mit einer HURCO Drehmaschine am Messestand vorführt. Das Entwickler-Team der Software ist zudem vor Ort und steht für Fragen gerne zur Verfügung.

Neuer Service: Die myUR Online-Plattform

Um den Einsatz von Cobots noch erfolgreicher in den Arbeitsalltag zu integrieren, bietet Universal Robots einen umfassenden Service. Das Unternehmen nutzt die Messe daher, um den Teilnehmern die verschiedenen Service-Angebote vorzustellen und seine Online-Plattform “ myUR“ zu präsentieren. Mit dieser können Anwender nicht nur ihre Roboter-Flotte verwalten und Hilfe von Experten anfordern, sondern behalten auch gegebenenfalls laufende Supportfälle im Blick und greifen exklusiv auf Informationsmaterialien wie Handbücher oder Leitfäden zu. Ergänzend haben die Nutzer von UR Cobots ab sofort die Gelegenheit mit „myUR Monitoring“ ihre Cobots von jedem Gerät aus in Echtzeit zu verbinden und zu überwachen. Mit dem neuen Tool können Status und Laufzeit verfolgt und so die Effizienz der Roboter gesteigert werden.

Praktische Applikationen für mehr Arbeitserleichterung

„Menschen sollen mit Robotern arbeiten und nicht wie Roboter. In diesem Jahr zeigen wir an unserem Stand deshalb praktische Anwendungen, die Menschen monotone und repetitive Arbeit abnehmen und schnell umgesetzt werden können. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich die Exponate anzuschauen und selbst auszuprobieren“, sagt Alboni.

So führt etwa der UR20, der bis zu 20 kg stemmen kann, das Palettieren schwerer Pakete an der End-of-Line vor – ausgestattet mit Saugnäpfen von piab und der Software Pally von Rocketfarm. UR Partner Lorch Schweißtechnik GmbH demonstriert in einer praxisnahen Anwendung, wie Schweißaufgaben effizient, sicher und mit optimalen Ergebnissen von Cobots übernommen werden können, wenn es an Fachkräften fehlt. Nicht zuletzt wird ein UR10e in der Intralogistik-Anwendung „ER-Flex“ von Enabled Robotics gezeigt, die im Bereich Bestandsmanagement unterstützt.

Podiumsdiskussion: Robotik und Handwerk

Auch 2023 wartet wieder ein hochkarätiges Rahmenprogramm auf die Besucher der Messe. An der Podiumsdiskussion am Donnerstag, den 29. Juni, von 12.30 bis 13.20 Uhr zum Thema „Wie kann das Handwerk von Robotik profitieren“ nimmt Andrea Alboni als Sprecher teil. Auf dem automatica Forum in Halle A5 spricht er mit Vertretern aus den Bereichen Handwerk und Robotik über die Vorteile, die Automatisierung hier bringen kann.

Hinweis für Medienvertreter

Andrea Alboni, General Manager Western Europe der Universal Robots (Germany) GmbH, steht am Stand für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse an einem Interview wenden Sie sich bitte an universalrobots@maisberger.com.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier zum Download: (Quelle: Universal Robots)

Die hochmoderne Robotik-Plattform von Universal Robots (UR) unterstützt Anwender dabei, Arbeitsprozesse neu zu denken und zu revolutionieren. Seit dem ersten marktfähigen kollaborierenden Roboter (Cobot) im Jahr 2008 hat UR sein Produktportfolio kontinuierlich erweitert: So können der UR3e, UR5e, UR10e, UR 16e und der UR20 unterschiedliche Reichweiten und Traglasten stemmen. Jedes dieser Modelle lässt sich zudem mit einer großen Vielfalt an Endeffektoren, Software, passendem Zubehör und Applikations-Kits aus dem UR+ Ökosystem kombinieren. Das Ergebnis: Die Cobots sind in vielen unterschiedlichen Industriezweigen einsetzbar und können je nach Produktionslayout flexibel umgerüstet werden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im dänischen Odense gehört zur Unternehmensgruppe Teradyne Inc. und verfügt über Niederlassungen in den USA, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, in der Tschechischen Republik, in Rumänien, in der Türkei, in China, Indien, Japan, Südkorea, Singapur und Mexiko. Universal Robots hat weltweit bereits mehr als 75.000 Cobots installiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

Firmenkontakt

Universal Robots GmbH

Andrea Alboni

Zielstattstraße 36

81379 München

089 1218972-0



http://www.universal-robots.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jennifer Appel

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 419599-77



http://www.maisberger.de/