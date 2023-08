Universal Robots feiert 11.111 Cobots in der DACH-Region

Meilenstein für Cobot-Pionier wurde gefeiert mit der Andreas Mayr GmbH, Lorch Schweißtechnik und der Riel GmbH

München, 25. August 2023: Universal Robots (UR), der dänische Hersteller für kollaborierende Leichtbauroboter (Cobots), feiert einen besonderen Meilenstein: die Auslieferung des Cobots Nummer 11.111 in der DACH-Region. Verkauft wurde der Roboter an die Andreas Mayr GmbH mit Firmensitz im bayerischen Schrobenhausen.

Mit mehr als 11.111 installierten Cobots in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestätigt UR seine Position als führender Cobot-Anbieter und zuverlässiger Automatisierungspartner. Die Andreas Mayr GmbH, ein etablierter Zulieferer für einen der größten Baumaschinenhersteller der Welt, setzt den Ehren-UR10e zum Schweißen ein. Das Unternehmen wirkt damit dem Fachkräftemangel entgegen und sichert seine Lieferfähigkeit sowie Position am Markt.

Feierlichkeiten zum Ehren-Cobot in Schrobenhausen

Am 26. Juli 2023 feierte Universal Robots gemeinsam mit Lösungsanbieter Lorch Schweißtechnik, Schweißanbieter Riel sowie Gründer und Inhaber Andreas Mayr den Ehren-Cobot. Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots, leitete die Feierlichkeiten ein: „Wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein in der DACH-Region erreicht zu haben. Gleichzeitig freuen wir uns, einen weiteren Betrieb mit unserer Technologie zu unterstützen und in den Reihen unserer Anwender willkommen zu heißen.“

Andreas Mayr setzt den UR10e in seiner Schweißerei als Teil einer Lorch Cobot Welding Solution ein. Unterstützung bei der Integration erhielt der Betrieb von der Riel GmbH. „Für uns ist es schwierig, qualifizierte Schweißer zu finden. Um trotzdem zuverlässig fertigen zu können, haben wir uns entschieden, zu automatisieren“, erklärt Andreas Mayr. Der UR10e schweißt bei dem Spezialisten für Dreh- und Frästechnik verschiedene Werkstücke in Serienproduktion. Der Geschäftsführer ergänzt: „Mit Hilfe des Cobots bearbeiten wir rund 30 Prozent mehr Teile in derselben Zeit. Das steigert unsere Produktivität erheblich.“

Andrea Alboni zeigt sich zufrieden mit Blick in die Zukunft: „Der Cobot Nummer 11.111 verdeutlicht, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern auf dem richtigen Weg sind. Wir senken weiterhin die Hürde für den Einstieg in die Automatisierung. Die Vielfalt an Anwendungen im Markt steigt konstant. Unternehmen meistern dank Cobots Herausforderungen wie den Mangel an Mitarbeitern oder unsichere Lieferketten.“

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier zum Download (Quelle: Universal Robots).

Universal Robots ist ein führender Anbieter von kollaborierenden Robotern (Cobots), die in einer Vielzahl von Branchen und im Bildungswesen eingesetzt werden. Universal Robots wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz im dänischen Odense. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der Menschen mit Robotern arbeiten, nicht wie Roboter. Die Mission des Unternehmens ist einfach: Automatisierung für jeden. Überall.

Seit der Einführung des weltweit ersten marktfähigen Cobots im Jahr 2008 hat Universal Robots ein Produktportfolio entwickelt, das eine Reihe von Reichweiten und Nutzlasten widerspiegelt. Universal Robots hat weltweit bereits mehr als 75.000 Cobots verkauft. Um die Cobot-Technologie des Unternehmens hat sich ein umfangreiches Ökosystem entwickelt, das Innovationen, Auswahlmöglichkeiten für Kunden und eine breite Palette von Komponenten, Kits und Lösungen für jede Anwendung bietet.

Weitere Informationen unter www.universal-robots.com/de

Firmenkontakt

Universal Robots GmbH

Andrea Alboni

Zielstattstraße 36

81379 München

089 1218972-0



http://www.universal-robots.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jennifer Appel

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 419599-77



http://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.