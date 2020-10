Universal Robots erweitert Partnernetzwerk in Deutschland

Universal Robots verkündet Zusammenarbeit mit drei weiteren Vertriebspartnern

München, 01. Oktober 2020 – Universal Robots, der Weltmarktführer für kollaborative Robotik, baut sein Vertriebsnetz in Deutschland mit den drei neuen Partnern Sojka Automation GmbH, TEDI Technische Dienste GmbH und WEMAG GmbH & Co. KG weiter aus.

“Mit unserem Partnernetzwerk möchten wir Unternehmen aller Größe den Weg zur Automatisierung ebnen. Dafür ist in Deutschland die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein Schlüsselfaktor: Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden und erarbeiten gemeinsam mit diesen passende Lösungen”, so Andrea Alboni, Regional Sales Manager D/A/CH bei der Universal Robots (Germany) GmbH. “Flexibilität gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Produktion, insbesondere beim deutschen Mittelstand. Deshalb ist es umso wichtiger, dort das Bewusstsein für kollaborative Robotik und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu stärken. Dies gelingt nur mit verlässlichen Partnern.”

Mit Cobots neue Herausforderungen meistern

TEDI Technische Dienste GmbH ist auf die Instandsetzung, Montage und Modernisierung von Maschinen- und Anlageparks spezialisiert. Dabei betreut das Unternehmen Kunden aus unterschiedlichsten Branchen – von der Metallerzeugung bis hin zum Luft- und Raumfahrzeugbau. “Kundennähe und Fachkompetenz bilden die Grundlage unserer Arbeit. Dabei profitieren unsere Kunden von dem stetigen Informations- und Erfahrungsaustausch innerhalb unseres Unternehmens sowie mit unseren Partnern”, erklärt Gordon Krüger, Geschäftsführer der TEDI Technische Dienste GmbH. Durch die Partnerschaft sollen weitere Synergien für erfolgreiche Projekte entstehen: “Für den Erfolg eines Projekts sind Know-how und Werkzeug entscheidend. Unsere Zusammenarbeit mit Universal Robots bietet beides auf hohem Niveau.”

Christopher Schaus, Geschäftsführer der WEMAG GmbH & Co. KG, sieht in der neuen Partnerschaft mit Universal Robots einen logischen Schritt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen Angebots: “Da die Thematik Automatisierung immer weiter fortschreitet, war es für mich naheliegend, uns mit der Produktgruppe der Robotik – gemeinsam mit Universal Robots – für die Zukunft aufzustellen.” Dem traditionsreichen Familienunternehmen mit Standorten in Fulda, Bochum, Kassel und Zella-Mehlis ermöglicht die Partnerschaft mit Universal Robots, sein Leistungs-Portfolio für Kunden aus der metallverarbeitenden Industrie zu erweitern: “Wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter, die sich der Thematik Präzisionswerkzeuge widmen und sich nun auf die neue Herausforderung freuen – ich bin überzeugt, dass wir durch die Kombination unseres Fachwissens mit UR-Produkten unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten können.”

“Flexible und modularen Konzepte sind für die Automatisierung im Mittelstand essenziell”, weiß Christian Sojka, Geschäftsführer der Sojka Automation GmbH. Der neue Partner von Universal Robots entwickelt individuelle Applikationen für die industrielle Produktion in den Branchen Pharma, Chemie und Automotive sowie in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Feldern Robotik, Montage und Prüfanlagen. Die Partnerschaft markiert für das Unternehmen einen wichtigen Schritt: “Kollaborative Robotik von Universal Robots ermöglicht uns die Entwicklung passgenauer Lösungen, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus Industrie und Handwerk zugeschnitten sind. Die einfache Handhabung und die Möglichkeit, dass Mensch und Cobots direkt nebeneinander arbeiten können, ermöglichen dabei, Berührungsängste innerhalb der Betriebe abzubauen.”

Stärkung des Produktionsstandortes Deutschland

Durch die neuen Partnerschaften unterstützt Universal Robots nicht nur Deutschlands Fertigung, sondern gibt auch international die Richtung vor, um der starken Nachfrage nach kollaborativen Lösungen gerecht zu werden. “Der Einsatz von kollaborativer Robotik findet bei deutschen Unternehmen zunehmend Anklang. Auch das Handwerk und der Mittelstand sind vermehrt an der Umsetzung von Automatisierungslösungen interessiert”, erklärt Alboni. “Durch die Pandemie steigt insbesondere der Bedarf an flexiblen und schnell einsatzfähigen Produktionsprozessen. Cobots überzeugen hier durch eine einfache Handhabung und rasche Amortisierung. Wir freuen uns darauf, Kunden aller Branchen und Größen auf ihrem Automatisierungsweg zu begleiten. Gemeinsam mit den neuen und den bereits vorhandenen Partnern setzen wir damit wichtige Meilensteine – sowohl in den einzelnen Anwender-Unternehmen als auch für den Produktionsstandort Deutschland.”

Über TEDI Technische Dienste GmbH

TEDI Technische Dienste GmbH ist ein technisches Dienstleistungsunternehmen und realisiert qualifizierte Serviceleistungen wie z.B. Instandsetzungen, Montagen und Modernisierungen an betrieblichen Maschinen- und Anlagenparks. Auch stellt das Unternehmen sich den Herausforderungen in der Automatisierungstechnik sowie dem Sondermaschinenbau und bietet hier passgenaue Einzellösungen. Mit fast 30-jähriger Markterfahrung und einem gut ausgebauten Standortnetz finden Sie in der TEDI Technischen Dienste GmbH einen zuverlässigen Partner. Die Gesellschaft ist heute an insgesamt 8 Standorten in Deutschland vertreten und pflegt Partnerschaften u.a. mit HEIDENHAIN, HBC und Universal Robots. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tedi-online.com/

Über WEMAG GmbH & Co. KG

WEMAG GmbH & Co. KG wurde 1936 in Fulda als Handelsunternehmen für Werkzeuge und Maschinen gegründet. Die Anforderungen des Marktes hat sich stark verändert, die digitale Vernetzung und Logistik stehen im Vordergrund. Das Familienunternehmen WEMAG hat, über vier Generationen hinweg, starkes Wachstum erfahren und sich schnell an die Gegebenheiten des Marktes angepasst. Das WEMAG-Sortiment umfasst ein breites Angebot von 12 Produktgruppen, das national als auch international vertrieben wird. Handel ist Wandel – mit vielseitigen Vertriebswegen: eigenen Niederlassungen, E-Commerce oder kompetenter Beratung vor Ort – mit 20 Außendienstmitarbeitern und 13 Anwendungstechnikern – sowie telefonischer Beratung und einem umfassenden Serviceprogramm, ist WEMAG Kunden und Lieferanten partnerschaftlich verbunden. WEMAG erzielte 2019 einen Umsatz von rund 43 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.wemag.de

Über Sojka Automation

Sojka Automation ist Spezialist im Bereich Sondermaschinenbau und Automatisierungstechnik. Das im thüringischen Ponitz ansässige Unternehmen bietet ein breites Spektrum an innovativen modularen Systemlösungen entlang der industriellen Wertschöpfungskette mit Hauptaugenmerk auf den produzierenden Mittelstand. Das Unternehmen welches unter der Sojka Holding firmiert und mit der Sojka Solutions ein weltweit erfahrenes und anerkanntes Maschinenbauunternehmen als Schwestergesellschaft hat, bündelt seine Kompetenzen im Bereich Software, als auch Hardware, um branchenübergreifend dem internationalen produzierenden Mittelstand den Weg hin zu bezahlbarer, zukunftsträchtiger Produktionstechnik zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sojka-automation.com

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

