UNITIexpo: eurodata präsentiert sichere Cloudlösungen für das digitale Tankstellenbüro

Von der Personaleinsatzplanung und Datenarchivierung über die Geschäftsplanung bis hin zu betriebswirtschaftlichen Analysen ist alles dabei

Saarbrücken, 2. Mai 2024 – Am 14.-16. Mai 2024 findet in Stuttgart die Leitmesse der europäischen Tankstellen- und Carwash-Branche statt. Die eurodata AG ist wie immer mit einem eigenen Stand (Halle 5, 5C32) auf der UNITIexpo vor Ort und stellt spannende Neuerungen in edoil, edtas, edarchiv und edtime vor.

Von der mobilen Zeiterfassung, inkl. Personaleinsatzplanung und einer webbasierten Lohnabrechnung, über das Tankstellen-Analyse-System edtas, verschiedenen Archivierungslösungen bis hin zur täglichen Abrechnung der verpachteten Tankstellen mit der ERP-Lösung edoil, bietet eurodata alles aus einer Hand. Vor allem der Integrationsumfang der Lösungen bringt dabei für die Tankstellenbetreiber und -pächter zahlreiche Synergien mit sich, denn durch den medienbruchfreien, automatischen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Cloudlösungen, werden viele manuelle Dateneingaben obsolet und es bleibt mehr Zeit für andere Tätigkeiten. Das macht die Arbeit in der Tankstelle nicht nur attraktiver, sondern sorgt auch für spürbare Entlastung.

Im Fokus des diesjährigen UNITIexpo-Auftritts der eurodata stehen die neue, in edtas integrierte Geschäftsplanung sowie das in edtime integrierte Aufgabenmanagement. Beide sorgen im operativen Tagesgeschäft für signifikante Erleichterungen. Die edtas Geschäftsplanung unterstützt die Mineralölgesellschaften mit entsprechenden Berichten, die auf historischen Daten basieren. Dabei ist es egal, ob eine Gesellschaft nach dem „Bottom-up-“ oder dem „Top-down“-System agiert – die neuen Planungsfunktionen unterstützen beide Vorgehensweisen und sind eine attraktive Alternative für die nach wie vor üblichen Szenario-Planungen in Excel.

Das neue Aufgabenmanagement in edtime wiederum verfügt neben umfangreichen Aufgaben Verwaltungs- und Organisationsfunktionen, über die Fähigkeit, wiederkehrende Arbeitsaufträge in eine Art „Aufgabenkatalog“ zusammenzufassen und diese den Tankstellenunternehmern zur Verfügung zu stellen. Das schafft Übersicht und sorgt dafür, dass kein „ToDo“ verloren geht. Flankiert von einem klugen Kommunikationstool, vereinfacht und beschleunigt das Aufgabenmanagement den Informationsaustausch zwischen den Tankstellenmitarbeitern, Pächtern, Betreibern und Lohnsachbearbeitern.

Wie das Aufgabenmanagement zum digitalen Turbo im Tankstellengeschäft werden kann, verrät Zeljko Katavic auf der UNITIexpo am 15. Mai 2024, um 14.00 Uhr, in einem Vortrag.

Mehr Informationen zur UNITIexpo unter: www.uniti-expo.de

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

Kontakt

eurodata AG

Markus Metz

Großblittersdorfer Str. 257

66119 Saarbrücken

0681 / 88080



http://www.eurodata.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.