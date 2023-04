United Airlines fliegt im Sommer 2023 zu vielen neuen Zielen

25 Prozent größeres Angebot gegenüber 2022 – Führende Airline über den Atlantik und den Pazifik – Insgesamt 114 internationale Städte – Mehr Flüge ab Deutschland als je zuvor

Im Sommer 2023 bleibt United Airlines auf Expansionskurs und wird insgesamt 114 Städte außerhalb der USA bedienen. Die Fluglinie reagiert damit auch auf die wachsende Nachfrage nach internationalen Flügen aus und in die USA. Insgesamt steigt das Flugvolumen von United auf diesen Strecken um rund 25 Prozent gegenüber dem Sommer 2022 an. Zudem offeriert United sowohl über den Atlantik als auch über den Pazifik mehr Flüge als jede andere Fluggesellschaft.

Zu den Highlights des Sommerflugplans 2023 gehören zahlreiche neue Verbindungen. So fliegt United erstmals und bis dato auch als einziger US-Carrier nonstop nach Dubai (seit 25. März 2023 täglich ab New York/Newark mit einer Boeing 777-200ER). Als fünftes Ziel in Spanien bedient United neu ab New York/Newark die andalusische Stadt Malaga ab 31. Mai 2023 dreimal pro Woche mit einer Boeing 757-200. Außerdem kehrt am 27. Mai 2023 die schwedische Hauptstadt Stockholm erstmals seit 2019 zurück ins Programm (ab New York/Newark täglich mit einer Boeing 757-200).

Am Flughafen London-Heathrow wächst die United-Präsenz im kommenden Sommer auf 23 tägliche Flüge. Auf dem Transpazifik steigert United die Anzahl der Verbindungen nach Japan auf insgesamt zehn mit Flügen nach Tokio-Haneda, Tokio-Narita und Osaka. Gleich zweimal pro Tag geht es von San Francisco nach Seoul, und auch das Flugangebot nach Australien wächst, so dass sich mit United Sydney, Melbourne und Brisbane nonstop ab den USA erreichen lassen.

Bis zu 4.974 Flugsitze pro Tag ab Deutschland in die USA

„Deutschland genießt im United-Flugplan traditionell einen besonderen Stellenwert“, so Thorsten Lettnin, Director Sales Continental Europe, Middle East, Africa, India and Israel bei United Airlines. „Mit bis zu 18 Flügen pro Tag – beziehungsweise bis zu 4.974 Sitzen täglich – ab Frankfurt, München und Berlin präsentiert United im Sommer 2023 das umfangreichste Flugangebot ab Deutschland aller Zeiten.“

Ganz neu dabei ist die Hauptstadt-zu-Hauptstadt-Verbindung von Berlin nach Washington, D.C., die saisonal ab dem 26. Mai 2023 mit einer Boeing 767-400ER stattfindet (letzter Abflug aus Berlin am 28. Oktober 2023). Auch in der Schweiz ist United im Sommer 2023 wieder sehr präsent. Den Gästen stehen täglich bis zu sechs Flüge ab Genf und Zürich zur Wahl.

„Connecting People. Uniting the World.“ Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. Dabei bringt die Fluggesellschaft die beliebtesten Ziele ihrer Kunden wieder zurück auf den Flugplan und fügt neue hinzu. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

