Unisys Stealth 6.0 gewinnt Gold bei German Stevie Awards

Hochkarätiger Wirtschaftspreis für innovative Cybersecurity-Lösung

Hattersheim/Thalwil/Wien, 18. März 2021 – Goldmedaille für Unisys (NYSE: UIS) – die Cybersecurity-Lösung Stealth® 6.0 wurde bei den diesjährigen German Stevie Awards als Sieger der Kategorie Business Technology Solution – Künstliche Intelligenz (KI) / Lösungen für Machine Learning ausgezeichnet. Die Stevie Awards zählen zu den international renommiertesten Wirtschaftspreisen. Die begehrten Trophäen wurden 2002 ins Leben gerufen. Eine Jury aus Wirtschafts- und Branchenexperten zeichnet jedes Jahr herausragende Leistungen von Unternehmen und Experten weltweit aus, um mehr Aufmerksamkeit auf innovative Erfolge und Lösungen zu lenken.

“Die Auszeichnung für Unisys Stealth ist für uns eine große Ehre und besondere Freude. Nicht zuletzt durch COVID-19 sind die Anforderungen an die IT-Sicherheit extrem gestiegen, zugleich müssen die Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle entwickeln und umsetzen. Wir nutzen Stealth 6.0, um die Anwendungen und Geschäftsprozesse unserer Kunden noch sicherer zu machen – und das kombiniert mit einer einfachen und vor allem nachvollziehbaren Logik bei der Implementierung. Die Goldmedaille ist für uns Bestätigung, aber auch Ansporn in unserem Bestreben, unsere Produkte immer noch ein Stück weiter zu verbessern und an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten”, erklärt Dr. Uwe Heckert, Deutschlandchef von Unisys.

Unisys Stealth® 6.0 ermöglicht durch verbesserte Visualisierungs- und Dashboard-Werkzeuge ein extrem einfaches Reporting und eine leichtere Bereitstellung von IT-Sicherheit. Im Vergleich zu den Vorgängerversionen ist Stealth 6.0 mit erweiterten Zero-Trust-Funktionen ausgestattet. Dabei ist die Cybersecurity-Lösung dank KI- und Machine-Learning-Funktionen deutlich weniger komplex und bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit. Eine hochmoderne grafische Benutzeroberfläche erleichtert die schnelle Identifizierung von potenziell schädlichem Traffic. Mit Hilfe eines umfassenden Security-Dashboards in Echtzeit können Unternehmen den Status ihrer Netzwerke jederzeit überblicken und einschätzen und damit die Sicherheit der kompletten IT-Infrastruktur erhöhen.

Mehr Informationen zu Unisys Stealth finden Sie unter www.unisys.com/stealth.

Unisys ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Informationstechnologie und stellt hochleistungsfähige, sicherheitszentrierte Lösungen für Unternehmen und staatliche Organisationen weltweit zur Verfügung. Das Angebot von Unisys umfasst Sicherheitssoftware und -Services, Services rund um die digitale Transformation und den digitalen Arbeitsplatz, Branchenanwendungen und Services sowie innovative operative Software-Umgebungen für hochintensives Enterprise Computing. Weitere Informationen darüber, wie Unisys seine Kunden im öffentlichen Sektor und in anderen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Pharmazie, Handel oder Produktion unterstützt, finden Sie unter www.unisys.de oder www.unisys.com

Unisys und andere hierin erwähnte Unisys-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Unisys Corporation. Jede andere Marke oder jedes andere Produkt, auf das hierin Bezug genommen wird, ist eine Marke oder eingetragene Marke ihres jeweiligen Inhabers.

