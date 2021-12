UNISOC Tangula V516 hat die URLLC-Schlüsseltests der IMT-2020 (5G) Promotion Group bestanden

Unter der Leitung der IMT-2020 (5G) Promotion Group hat Tangula V516, die erste Plattform von UNISOC zur Unterstützung von 5G R16, erfolgreich die Schlüsseltests für Ultra-Reliable and Low-Latency Communication (UR LLC) in einem 5G-Erweiterungstechnik-Test bestanden.

Als eines der drei Anwendungsszenarien von 5G kann URLLC in großem Umfang in den Bereichen industrielle Steuerung, Fabrikautomatisierung, Smart Grid, Ausrüstung, Telematik, Fernchirurgie, AR/VR und mehr eingesetzt werden. Sie ist eine Schlüsseltechnologie, die den digitalen Wandel in vertikalen Branchen vorantreiben wird.

Für den Test wurde das Sub-6GHz-Frequenzband verwendet, basierend auf der UNISOC Tangula V516-Plattform und der 5G NR-Basisstation von ZTE. Der Test verifizierte die Funktion und Leistung der wichtigsten URLLC-Merkmale, einschließlich Uplink- und Downlink-Non-Slot-Scheduling, MCS-Tabelle/CQI-Tabelle mit niedriger Bitrate, PDCCH-Hochaggregationsebene, wiederholte Übertragung von PDSCH/PUSCH-Zeitschlitzebene sowie Verzögerungs- und Zuverlässigkeitsleistung in verschiedenen SNR-Umgebungen. Dies legt den Grundstein dafür, dass 5G tiefer in vertikale Branchen vordringen kann.

Die UNISOC Tangula V516-Plattform unterstützt 5G R16-Standards wie hochpräzises Nanosekunden-Timing und 5G LAN-Management. Im Juli 2021 hat UNISOC gemeinsam mit China Unicom einige wichtige technische Merkmale von Tangula V516 erfolgreich validiert, was ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der kommerziellen Nutzung von 5G R16 war.

