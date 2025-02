Union will Heizungsgesetz kippen

Die Union ist mit einem klaren energiepolitischen Kurs in die Bundestagswahl gegangen: Im Falle eines Wahlsiegs solle das Gebäudeenergiegesetz (GEG) umgehend abgeschafft werden. Das sogenannte „Heizungsgesetz“, das die schrittweise Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme regelt, sei laut CDU und CSU ein Bürokratiemonster, das Eigentümer zu stark belastet.

Doch die geplante Kehrtwende stößt auf Widerstand. Kommunen und Energieexperten warnen vor Rechtsunsicherheit und unklaren Übergangsregelungen. Das GEG sei ein zentraler Baustein für die Wärmewende und eine Abschaffung würde erhebliche Investitionsrisiken für Eigentümer und Handwerksbetriebe schaffen.

Auch die wirtschaftlichen Folgen wären gravierend: Da sich das Heizungsgesetz an EU-Vorgaben orientiert, könnte eine Rücknahme zu einem langwierigen Konflikt mit Brüssel führen. Zudem würden Verbraucher stärker von steigenden CO₂-Preisen für fossile Energieträger betroffen sein, wenn klimafreundliche Heizsysteme nicht mehr gefördert werden.

Nach dem Wahlsieg der Union könnte das jetzt schnell gehen. Klar ist jedoch: Eine komplette Rücknahme des Heizungsgesetzes würde nicht nur den Klimaschutz bremsen, sondern auch für große Unsicherheiten in der Immobilien- und Energiewirtschaft sorgen.

„Das ewige Hin und Her um das Gebäudeenergiegesetz bringt weiter Verunsicherung in der Wohnungswirtschaft und bei Eigentümern”, betont Martin Kaßler, VDIV-Geschäftsführer. „Eine komplette Rolle rückwärts, würde das Gegenteil erreichen. Die Planungssicherheit muss erhalten bleiben. Eine Novellierung hingegen macht Sinn, wenn § 71 nachgebessert wird. Gleichzeitig bedarf es langfristiger Förderprogramme und eines übergeordneten Steuerungsinstrumentes bei Gesetzgebung und Förderung, was an der CO2-Minderung und Minderungseffizienz (EUR/t) ausgerichtet ist.“

Mehr News vom VDIV und zur Immobilienverwaltung unter https://www.hausverwaltung-koeln.com/news/

Link zur Originalmeldung: https://www.hausverwaltung-koeln.com/union-will-heizungsgesetz-kippen/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/baupreise-um-ein-drittel-reduzieren-mit-vereinfachten-standards/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/bid-fordert-zur-wahl-auf-mehr-bauen-weniger-buerokratie-bezahlbares-wohnen/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/jetzt-teilnehmen-vdiv-branchenbarometer-2025-zu-fachkraeftesicherung-und-gehaeltern/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/union-will-heizungsgesetz-kippen/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/was-aendert-sich-2025-teil-lll/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/trendbarometer-was-braucht-es-fuer-die-kehrtwende-in-der-immobilienbranche/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/550-000-wohnungen-fehlen-wohneigentum-bleibt-wunsch-vieler-mieter-aber-unbezahlbar-fuer-die-mehrheit/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/was-aendert-sich-2025-teil-ll/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/neues-netzwerk-fuer-young-professionals-in-der-immobilienbranche-startet/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/jahreswirtschaftsbericht-2025-herausforderungen-und-perspektiven/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/waermepumpenmarkt-in-der-krise-absatz-bricht-2024-um-46-prozent-ein/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/digitale-foerderungssuche-software-erleichtert-zugang-zu-foerdermitteln/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/bundestag-beraet-ueber-energiepolitische-gesetzesvorhaben/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/deutschlands-milliardenschwere-abhaengigkeit-von-fossilen-energien/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/boom-bei-erneuerbaren-energien-photovoltaik-und-windkraft-auf-rekordkurs/

https://www.hausverwaltung-koeln.com/eu-plant-buerokratieabbau-unternehmen-sollen-um-37-milliarden-euro-entlastet-werden/

Wenn Sie Wohnungseigentum besitzen und sich dies bereits in der Verwaltung durch eine Immobilienverwaltung befindet, kann Ihnen Ihre Hausverwaltung weiterhelfen und Ihnen die Neuerungen im Detail erklären. Haben Sie noch keine Hausverwaltung oder planen erst den Erwerb von Wohnungseigentum, wenden Sie sich doch im Vorfeld an eine kompetente Immobilienverwaltung in Ihrer Nähe, in Köln etwa die Hausverwaltung Köln, Schleumer

Über die Hausverwaltung Köln

Immobilien prägen unser Leben in entscheidendem Umfang. Aber erst eine gute Immobilienverwaltung macht eine Immobilie zur Wertanlage. Die Schleumer Immobilien Treuhand Verwaltungs-OHG steht im Großraum Köln und Umgebung (auch in Kürten, Engelskirchen, Bedburg, Altenberg, Wermelskirchen, Sankt-Augustin, Bonn, Odenthal, Burscheid, Hilden, Rösrath, Bensberg, Solingen, Rommerskirchen, Dormagen, Overrath, Siegburg, Troisdorf, Pulheim, Monheim, Langenfeld, Weilerswist, Leverkusen, Kerpen, Hürth, Frechen, Euskirchen, Erftstadt, Bruehl, Aachen, Bergisch-Gladbach & Bergheim, sowie Hückeswagen, Leichlingen, Lindlar, Rheindorf, Neunkirchen Seelscheid, Liblar, Wesseling, Elsdorf, Wipperfürth, Waldbröl, Kreuzau, Bergneustadt, Opladen, Marienheide, Wiehl.) seit 30 Jahren für kompetentes und nachhaltiges Immobilienmanagement auf höchstem Niveau. Ob WEG-Verwaltung oder Mietverwaltung. Ob kaufmännische, technische oder juristische Betreuung: Wir kümmern uns!

Werte erhalten, Abläufe steuern, Interessen ausgleichen – als Immobilienverwalter ist die Schleumer Hausverwaltung Köln für ihre Kunden in den verschiedensten Aufgabenbereichen im Einsatz.

Die Schleumer Immobilien Treuhand Verwaltungs OHG deckt alle relevanten Aspekte der Immobilien Verwaltung ab, wie die Hausverwaltung Köln, Immobilienverwaltung Köln, und die Hausgeldabrechnung. Weiterhin bietet die Schleumer Immobilien Treuhand OHG Mietverwaltung Köln, Gewerbeverwaltung Köln, WEG-Verwaltung Köln, Wohnungsverwaltung & Sondereigentumsverwaltung Köln sowie die Vermietung und Verkauf von Immobilien durch eine Schwester-Gesellschaft.

Bei Interesse finden Sie auf der Website https://www.hausverwaltung-koeln.com auch ein Verwaltervollmacht Muster sowie den WEG Verwaltervertrag. sowie nützliches Hintergrundwissen zu verwandten Themen wie Hebesatz, Weiterbildung , Grundstückspreis, Hauskostenabrechnung, Indexmiete, Kündigungsschreiben, Tiefgaragenstellplatz, Mietpreisspiegel, Staffelmiete, Zeitmietverträge sowie Wohngeld und Wohngeldanspruch.

Kontakt

Schleumer Immobilien Treuhand Verwaltungs-OHG

Siegburger Str. 364

51105 Köln

Tel: 0221 / 8307747

Fax: 0221 / 835189

E-Mail: kontakt@hausverwaltung-koeln.com

Web: https://www.hausverwaltung-koeln.com

Weitere Pressemitteilungen, Unternehmensmeldungen, Finanznachrichten und Ad-Hoc Mitteilungen unter: https://www.hausverwaltung-koeln.com/news/