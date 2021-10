UNiKA PRO-148 und PRO-248: aktive DI-Boxen für herausragenden Klang

Mit der PRO-148 und der PRO-248 gibt UNiKA anspruchsvollen Tontechnikern zwei neue hochwertige DI-Boxen für den Betrieb im Studio und auf der Bühne an die Hand. Dabei wurden alle Elemente mit starkem Fokus auf ihren Klang optimiert. Die DI-Boxen verfügen über eine phantomgespeiste Aktivelektronik und sind in einer Mono- (PRO-148) und einer Stereo- beziehungsweise Zwei-Kanal-Variante (PRO-248) erhältlich. Die robuste Verarbeitung stellt einen langlebigen Einsatz selbst unter härtesten Live-Bedingungen sicher.

Waldlaubersheim, 07. Oktober 2021 – Mit der PRO-148 und der PRO-248 präsentiert UNiKA zwei neue aktive DI-Boxen in Mono- und Stereo-(2-Kanal-) Ausführung für den professionellen Betrieb auf der Bühne und im Studio. Die leistungsfähige Aktivelektronik und ein speziell im Hinblick auf den Klang selektierter Audio-Trenntransformator sorgen für erstklassigen Sound.

Das pure Signal: PRO-148 und PRO-248

Die neuen DI-Boxen PRO-148 und PRO-248 von UNiKA treten mit dem Anspruch an, unverfälschte Signalübertragung für anspruchsvolle professionelle Anwendungen zu ermöglichen. Ob Gitarre, Bass, Effektpedal oder andere hochohmige Signale, jedem angeschlossenen Instrument verleihen die DI-Boxen einen offenen, obertonreichen und maximal musikalischen Klang. PRO-148 ist als Mono-DI-Box ausgelegt und akzeptiert über die flexible XLR-TRS-Kombibuchse eingangsseitig symmetrische und unsymmetrische Signale. Über den Thru-Klinkenanschluss lässt sich das Inputsignal ganz einfach an Gitarrenverstärker oder andere Peripheriegeräte weiterleiten. Ein 20-dB-Pad-Schalter verhindert Übersteuerungen auch bei extrem lauten Signalquellen, während der Ground-Lift-Schalter eventuelle Brummschleifen vermeidet. PRO-248 ist bei nahezu identischer Ausstattung zweikanalig ausgeführt und damit ideal für Stereosignale oder zwei Monoquellen geeignet. Die TRS-Klinkenanschlüsse können symmetrische oder unsymmetrische Signale annehmen. Die DI-Boxen sind mit einer leistungsfähigen Aktivelektronik ausgestattet. Die Spannungsversorgung erfolgt dabei ganz einfach über die 48-Volt-Phantomspeisung, die über das Ausgangskabel zugeführt wird. Externe Netzteile oder Batterien sind nicht notwendig.

Technisch und musikalisch erstklassig

Die PRO Serie von UNiKA bietet absolut kompromisslose Klangqualität an jedem Punkt der Signalkette. Die DI-Boxen erreichen beeindruckende technische Werte. Ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger als die Datenblätter ist dem Hersteller UNiKA aber die klangliche Performance. So wurde der Übertrager in langen Versuchsreihen und Hörtests aufgrund seiner überragenden Audio-Eigenschaften ausgewählt. Musiker und Tontechniker können sich darauf verlassen, mit PRO-148 und PRO-248 immer das Beste aus einer Signalkette holen zu können. Selbst besonders dynamische Instrumenten-Aufnahmen begeistern über die UNiKA DIs mit einem brillanten Detailreichtum und einer wohligen Sattheit. PRO-148 und PRO-248 erhalten den ganzen Klang des Instruments – mit jeder Facette, jeder Nuance, jeder Feinheit.

Roadtaugliche Verarbeitung

DI-Boxen kommen nicht nur im Studio und bei Festinstallationen zum Einsatz, sondern sind vor allem auch unverzichtbare Helfer im professionellen Touring-Betrieb. Die Modelle der neuen PRO Serie von UNiKA verfügen über stabile Metallgehäuse und stecken auch den ein oder anderen Fußtritt bei einer ekstatischen Rock”n”Roll-Show mühelos weg. Eine Schaumgummimatte an der Unterseite verhindert dabei ungewolltes Verrutschen auf der Bühne. Ob Mono oder Stereo, UNiKA PRO-148 und PRO-248 überstehen einen harten Tour-Alltag über viele Jahre hinweg mühelos – und bieten dabei herausragenden Klang.

Schneller und müheloser Service

Insbesondere im Hinblick auf die Langlebigkeit einer DI-Box hat UNiKA bei der Gehäusekonstruktion der neuen PRO Serie auf jeden Kompromiss verzichtet. Die optimierte Bauweise ermöglicht im Servicefall einen schnellen Zugriff auf alle Komponenten. Durch Lösen von nur 4 Schrauben lässt sich die schützende Außenhülle vom Innenleben der Boxen trennen. Das Trägerteil, auf dem die gesamte Elektronik untergebracht ist, lässt sich wie ein Schub herausziehen. Auf der dann freiliegenden Platine mit allen Bauteilen können eventuelle Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne größeren Aufwand vorgenommen werden – ein echtes Plus für alle, die sich auf ihre DI-Box verlassen.

Preise und Verfügbarkeit

Die DI-Boxen PRO-148 und PRO-248 von UNiKA sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 143,99 EUR für die PRO-148 und 207,06 EUR für die PRO-248.

Das Unternehmen Mega Audio

Das 1989 als kleiner Studioausstatter gegründete Unternehmen Mega Audio entwickelte sich schnell zu einem der führenden deutschen Vertriebspartner für hochwertige Produkte aus den Bereichen Tonstudio, Broadcast und Live-Sound. Heute ist die Mega Audio Gesellschaft für professionelle Audiotechnik mbH der exklusive deutsche Vertrieb für namhafte Marken wie Bricasti, DPA Microphones, Rupert Neve Designs, Fostex und viele mehr. Die Kernkompetenz von Mega Audio liegt dabei in kompetenter persönlicher Beratung, die dem hohen Qualitätsniveau der angebotenen Produkte Rechnung trägt, wie Geschäftsführer Burkhard Elsner ausführt: “Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets beratend zur Seite zu stehen und Produkte bester Qualität zu liefern. Der “Audiomant” im neuen Logo steht also für geschliffene Beratung und höchste Qualität – und das mit Herz und Verstand.”

www.megaaudio.de

