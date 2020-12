Unglaublich, aber wahr: Die Little Lunch Schokosuppe!

Die süßeste Versuchung, seit es Suppe gibt

Sie haben es getan! Mit der Schokosuppe bringt Little Lunch am Montag, den 7. Dezember die nächste limitierte Sonderedition in den Online Shop. Aber halt… Little Lunch und Schokolade?? Ja! Das Augsburger Unternehmen sorgt in der diesjährigen Weihnachtszeit für die ultimative süße Abwechslung!

Aus Aprilscherz wird Limited Edition

“Ursprünglich war die Schokosuppe ein Aprilscherz auf unseren Social Media Kanälen. Auf den Post bekamen wir allerdings so viel positive Resonanz und Nachfrage, dass wir uns entschlossen haben, die Suppe zu produzieren”, erklärt Daniel Gibisch die Entstehung der Suppe. Sonst eher für herzhafte Mahlzeiten bekannt, bringt Little Lunch nun diese süße Special-Edition mit einer Anzahl von 20.000 Stück in den Online Shop. Ein Anteil von 70 Prozent Vollmilch macht die Schokoladensuppe extra cremig. Zusätzlich ist sie zu 100 Prozent Bio und passt perfekt zur Adventszeit, denn die süße Kreation ist vielfach einsetzbar: Sie kann als Suppe gelöffelt, als heiße Schokolade mit Schlagsahne getrunken oder auch als Zutat zum Backen und für Desserts verwendet werden.

Wer diese besondere Suppe probieren möchte, sollte schnell sein: Die letzte limitierte Edition – die extra scharfe Ultimato Suppe – war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft!

Im Juni 2014 haben Denis und Daniel Gibisch Little Lunch gegründet und die ersten Suppen auf den deutschen Markt gebracht – frisch, überraschend, lecker und voll BIO. Seit Herbst 2015 läuft es richtig rund: Als ambitioniertes Start-up präsentierten sie ihre Idee, mit Suppen die Mittagspause zu revolutionieren, der Jury in “Die Höhle der Löwen”. Zwei Juroren witterten das Geschäft und waren bereit, dem überzeugenden Geschäftsmodell eine kräftige Kapitalspritze zu verabreichen. Mittlerweile ist das Produktsortiment um Bio-Saucen, Bio-Brühe und Bio-Eintöpfe angewachsen – to be continued…

Firmenkontakt

Little Lunch

Birgit Schiele

Am alten Schlachthof 1

86153 Augsburg

0821 806 130 0

birgit.schiele@littlelunch.de

http://www.littlelunch.de

Pressekontakt

kiecom GmbH

Sophie von Moy

Rosental 10

80331 München

089 23 23 62 0

vonmoy@kiecom.de

http://www.kiecom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.