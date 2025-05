Unbeschwerter Urlaub direkt am Ostseestrand

Haus am Meer direkt am Ostseestrand

Sonneninsel Rügen GmbH berichtet, dass das Ferienhaus Haus am Meer in Glowe nur wenige Schritte vom feinsandigen Ostseebadestrand entfernt liegt. Mit umfassenden Annehmlichkeiten wie einer finnischen Sauna, Wlan und zwei Schlafzimmern zwei Bädern bietet es ideale Bedingungen für einen entspannten Urlaub an der Ostsee.

Optimale Strandlage in Glowe

Ferienhaus Haus am Meer ist gemäß Sonneninsel Rügen GmbH optimal in Glowe gelegen, etwa 80 Meter vom feinsandigen Ostseebadestrand entfernt. Der Weg vor dem Haus endet direkt im Meer, wodurch Gäste uneingeschränkten Zugang zur Ostsee haben. Diese einzigartige Lage wird durch ein eingezäuntes Grundstück ergänzt, das zusätzliche Privatsphäre und Sicherheit bietet. Dank der Nähe zum Strand ist das Haus ein idealer Ausgangspunkt für alle, die Sonne, Meer und Erholung in unmittelbarer Nähe schätzen.

Komfortable Ausstattung für Entspannung

Das Ferienhaus verfügt laut den Angaben der Betreiber über praktische und luxuriöse Ausstattungen, darunter eine finnische Sauna, zwei Badezimmer mit Dusche und Badewanne sowie modernes Wlan für die digitalen Bedürfnisse der Gäste. Zwei Schlafzimmer bieten ausreichend Platz für komfortable Übernachtungen, während eine Waschmaschine den Gästen während ihres Aufenthalts Komfort bietet. Die zwei PKW-Stellplätze ermöglichen eine problemlose Anreise mit dem Auto, so dass sich Familien und Freunde ganz auf ihre Erholung konzentrieren können.

Ideale Infrastruktur in der Nähe

In der näheren Umgebung des Ferienhauses finden Gäste laut Sonneninsel Rügen GmbH bequemen Zugang zu einem Einkaufsmarkt und zwei Bäckereien, die nur wenige Schritte entfernt sind. Diese Nähe zu den Einkaufsmöglichkeiten bietet Gästen nicht nur Komfort, sondern sorgt auch dafür, dass sie mit allem nötigen versorgt sind. Der unbeschwerte Urlaub beginnt direkt vor der Haustür, sodass der Fokus der Reisenden vollkommen auf Entspannung und Freizeitgestaltung liegt. Diese Nähe zur lokalen Infrastruktur erhöht die Attraktivität des Ferienhauses zusätzlich.

Buchungsmöglichkeiten bei Sonneninsel Rügen GmbH

Interessierte Gäste können ihre Anfragen und Buchungen über Sonneninsel Rügen GmbH abwickeln. Das Unternehmen verwaltet die Ferienunterkünfte in Glowe und garantiert gemäß seiner Aussage eine unkomplizierte Buchung und hervorragenden Kundenservice. Die Buchung wird auf einer Plattform abgewickelt, die Besucherfreundlichkeit und Transparenz bietet, um die Bedürfnisse der Gäste bestmöglich zu erfüllen. Durch die engagierte Kundenbetreuung unterstützt das Unternehmen Urlauber von der Planung bis hin zu ihrem Aufenthalt, um unbeschwerte Urlaubsmomente zu gewährleisten.

Sonneninsel Rügen GmbH ist ein erfahrener Anbieter für Ferienunterkünfte in der Region Glowe auf Rügen seit 1995. Mit dem Ziel, qualitativ hochwertigen Service zu bieten, legt das Unternehmen großen Wert auf Gastfreundlichkeit und optimalen Komfort. Durch die lokale Verankerung und die langjährige Erfahrung des Unternehmens steht es als zuverlässiger Partner für die Realisierung eines entspannten Ostsee-Urlaubs zur Verfügung.

Infos und Sofortbuchung unter www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.