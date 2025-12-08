Unausgesprochene Geschichten zwischen Leben und Tod

„Valhalla – Erinnerungen aus der Zwischenwelt“ verbindet historische Wahrheit, spirituelle Tiefe und familiäre Heilung zu einem außergewöhnlichen Zeitzeugnis.

Was bleibt, wenn der Krieg endet – aber das Trauma weiterlebt?

Ingrid Schliebusch lässt in ihrem Buch „Valhalla – Erinnerungen aus der Zwischenwelt“ jene zu Wort kommen, deren Erlebnisse in keiner offiziellen Chronik stehen – und doch Millionen Menschen tief im Inneren berühren: Übermittelte Erinnerungen von Kriegsteilnehmern, Verfolgten und ihren Kindern – eine vielschichtige Sicht auf den Zweiten Weltkrieg und seine Nachwirkungen über Generationen hinweg.

Ein mutiger Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Aus der geistigen Welt übermittelt, erzählen Vadim, ein KZ-Überlebender aus Siebenbürgen, und die Brüder Johannes und Willi aus Berlin ihre Lebensgeschichten. Ihre Schicksale verweben sich auf dramatische Weise – geprägt von Verfolgung, Ideologie, Freundschaft, Schuld und Versöhnung. Die Erzählungen reichen vom Nationalsozialismus über sowjetische Kriegsgefangenschaft bis zur DDR-Vergangenheit. Und: Sie hören nicht mit dem Tod auf.

Warum dieses Buch mehr ist als ein historischer Bericht?

Weil es tiefer geht. Die Geschichten sind emotional, spirituell und heilsam – für alle, die sich mit ihrer Familiengeschichte, mit deutscher Vergangenheit oder mit transgenerationalen Traumata auseinandersetzen wollen. Leser:innen erleben Geschichte nicht abstrakt, sondern in Schicksalen, die berühren – und verändern.

Zentrale Themen des Buches:

-Wie sich Traumata über Generationen hinweg fortsetzen – und heilen lassen

-Warum Täter, Opfer und Mitläufer oft in einer Familie vereint sind

-Welche Rolle Identität, Schuld und Vergebung im Umgang mit der Vergangenheit spielen

-Wie spirituelle Botschaften neue Perspektiven eröffnen

Für wen ist dieses Buch geschrieben?

Für Menschen, die mehr über ihre familiären Wurzeln erfahren möchten. Für Leser:innen, die in der Geschichte persönliche Antworten suchen. Für alle, die bereit sind, sich von Stimmen aus der Zwischenwelt bewegen zu lassen.

„Valhalla“ zeigt: Es gibt kein Schwarz-Weiß in der Geschichte – nur Menschen mit Hoffnung, Angst und der Sehnsucht nach Frieden.

________________________________________

Jetzt entdecken, was zwischen den Zeilen der Geschichte verborgen liegt.

Einfühlsam geschrieben, historisch fundiert und spirituell berührend – „Valhalla – Erinnerungen aus der Zwischenwelt“ ist ein Buch, das Türen öffnet: Zur Vergangenheit, zur inneren Wahrheit und vielleicht auch zu Versöhnung.

Erhältlich im Spirit Rainbow Verlag und überall im Buchhandel.

________________________________________

Über die Autorin

Ingrid Schliebusch, Jahrgang 1968, ist Autorin, Pädagogin und Therapeutin. Nach Stationen als Lehrerin und Naturheilpraktikerin widmet sie sich heute spirituell-biografischer Literatur. Ihre tiefe Kenntnis von systemischer Aufstellungsarbeit und transgenerationaler Traumaverarbeitung verbindet sie mit einem besonderen Gespür für seelische Prozesse. Ihre Bücher entstehen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, innerer Wahrheit und geistiger Übermittlung. Sie lebt mit ihrem Mann und drei Hunden in Spanien.

________________________________________

Wenn Du Dich fragst, was Deine Familie nie ausgesprochen hat – vielleicht findest Du in diesem Buch eine Antwort. Vielleicht beginnt hier Deine eigene Geschichte.

Amazon

BuchBuddy macht auf besondere Bücher aufmerksam.

Kontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://buchbuddy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.