Unabhängige Analysten ernennen Stibo Systems zum “Leader” im Produktstammdatenmanagement (PIM)

Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Multidomain-Stammdatenmanagementlösungen (Master Data Management, MDM), gibt bekannt, zu den ausgewählten Unternehmen zu gehören, die von Forrester zur Teilnahme an der Forrester Wave™-Evaluierung Q2 2021 zum Thema Produktstammdatenmanagement (Product Information Management, PIM) eingeladen wurden. In dieser Bewertung wurde Stibo Systems von Forrester als “Leader” benannt. Modernes PIM, das am effektivsten als integrierter Bestandteil einer Multidomain-MDM-Lösung eingesetzt wird, ist die Erfassung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung genauer, vertrauenswürdiger Produktdaten, um Markenerlebnis, Innovation und Wachstum zu fördern (1).

In seinem Wave-Bericht kommentiert Forrester, dass “Stibo Systems gut zu Unternehmen mit komplexen, multidomain-fähigen Datenmanagement-Anforderungen passt, die die Flexibilität eines modernen PIMs wünschen, ohne auf eine robuste Datenmodellierung und Governance zu verzichten.”

“In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Kunden, die nach Datentransparenz streben, für unsere fortschrittliche Multidomain-MDM-Lösung entschieden. Diese beinhaltet die Implementierung von PIM-/Produkt-MDM- und Produktdatensyndizierungs-Funktionen. Oft sind diese Funktionen der Beginn der späteren Multidomain-Lösung. Unternehmenskunden nutzen unsere Lösungen, um das Kundenerlebnis in Schlüsselindustrien wie Produktion, Distribution, Konsumgüter und Handel zu verbessern”, sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems.

“Fast jeder fünfte (18%) der befragten erwachsenen Online-Käufer in den USA hat einen online gekauften Artikel zurückgegeben, weil die Beschreibung ungenau war. Genaue und ansprechende Produktdaten sind die Grundlage für den Aufbau von Kundenvertrauen und -loyalität, spielen aber auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Kunden in die Lage zu versetzen, ein Experte im Kaufprozess (und darüber hinaus) zu sein”, kommentiert Forrester in dem Bericht. “Mit der zunehmenden Rolle digitaler Kanäle in der Customer Journey (sowohl in Geschäften als auch online, wie durch die Pandemie beschleunigt), den steigenden Kundenerwartungen an personalisierte Inhalte und den wachsenden Anforderungen der Kanäle an maßgeschneiderte Daten und Rich Media, ist PIM in den Fokus gerückt.”

In der Forrester-Bewertung erreichte Stibo Systems die höchstmögliche Punktzahl in den Bereichen Produktdatenerstellung und Onboarding, Produktdatenmanagement, Governance und Prozessunterstützung, Bereitstellung und Support, Innovations-Roadmap, Partner-Ökosystem, Kundenbasis und Umsatz.

“Eine führende Position bei Analystenbewertungen einzunehmen, ist etwas, das wir öffentlich anstreben”, sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. “Und für uns erfüllt die Tatsache, dass Forrester uns als führendes Unternehmen im Bereich PIM anerkennt, diesen Anspruch und die Erwartungen derjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Die Forrester PIM Wave gehört zu den renommiertesten Analysten-Publikationen in diesem Bereich, und wir sind stolz darauf, hier als “Leader” genannt zu sein. Wir denken, das positioniert uns als den weltweiten Marktführer im Bereich PIM. Und dass dieser neueste Bericht unser Engagement in diesem Bereich unterstreicht. Starke PIM- und Multidomain-MDM-Fähigkeiten in Kombination mit einer hohen Kundenzufriedenheit sind der Grund, warum sich Kunden für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden, daher empfinden wir diesen Bericht als besonders relevant.”

(1) Stibo Systems Definition von Produktstammdatenmanagement (Product Information Management, PIM)

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

