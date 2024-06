Umweltbewusste Planung bei Bauvorhaben

Osnabrück – Obwohl oft vernachlässigt, bietet eine gründliche Planung im Bauwesen ein enormes Potenzial für Nachhaltigkeit. Die Energieberaterin und Architektin Birgit Blumberg-Bohn von 3B Architecture aus Osnabrück betonte auf dem Bau-Wende-Kongress in Osnabrück, dass durch eine vorausschauende Analyse und Optimierung des Bauvorhabens sowohl die Umweltbelastungen als auch die Baukosten deutlich reduziert werden können.

„Leider beschäftigen sich immer noch viel zu wenige Architekten mit dem Thema Erneuerbare Energien! Denn bei meinen Beratungen erlebe ich immer wieder, dass die Leute gar nicht richtig informiert sind und dann auch noch durch die Medien teilweise in die Irre geführt werden“, ärgerte sich Energieberaterin und Architektin Birgit Blumberg-Bohn und fuhr fort: „Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, war der Kongress immens hilfreich. Darüber hinaus ermöglichte er einen längst überfälligen Austausch und die Vertiefung in vielseitige, spannende und innovative Projekte“.

Der Bau-Wende-Kongress fand am 07. Mai 2024 in den Räumen der Bundesstiftung Umwelt (DBU) zum Thema „Wandel in der Bau- und Immobilienbranche zu mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourcenschonung“ statt. Der Organisator Klima-Frieden (Osnabrück und Osnabrücker Land e.V.) lud die Energieberaterin Birgit Blumberg-Bohn ein, um über die Bedeutung einer umweltbewussten Planung bei Bauvorhaben zu referieren.

Über 3B Architecture

Seit 1995 schafft 3B Architecture nachhaltig ökologischen Wohnraum. Ziel von 3B Architecture ist es, zeitgemäß und nachhaltig zu bauen, indem erneuerbare Energien und nachhaltige Materialien nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestandsbau eingesetzt werden. Der Anspruch des Architekturbüros ist es, gute Architektur mit erneuerbaren Energien zu verbinden. Dazu beziehen die Energieexperten nicht nur die Sonne, sondern auch die optimale Nutzung des Tageslichts, die Ausrichtung des Gebäudes und die Verwendung nachhaltiger Materialien in die Planung und Sanierung von Gebäuden mit ein.

